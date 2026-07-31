Von Marathon bis Eiskunstlauf: Nonstop zu Weltklasse-Sportveranstaltungen in Kasachstan

Reisetipp von Air Astana – Das zentralasiatische Land wird im Herbst 2026 zum Treffpunkt der internationalen Sportwelt – Höchstleistungen vor spektakulärer Kulisse

Kasachstan etabliert sich zunehmend als attraktive Destination für Sportbegeisterte. Internationale Wettkämpfe und moderne Austragungsorte gepaart mit pulsierenden Metropolen und abwechslungsreicher Natur machen das Land zu einem spannenden Reiseziel. Im Herbst 2026 begeistert der zentralasiatische Staat mit internationalen Wettkämpfen in Sportarten wie Tennis, Tischtennis, Eiskunstlauf und Tanzsport sowie dem Almaty Marathon.

Aufschlag für ein unvergessliches Erlebnis

Vom 17. bis 25. Oktober 2026 versammeln sich Tennisprofis zu den internationalen Almaty Open in der Metropole Almaty im Südosten des Landes. Jedes Jahr im Herbst treten hier namhafte Tennisgrößen der Weltrangliste wie Novak Djokovic, Daniil Medvedev oder Flavio Cobolli im Einzel und Doppel an. Das Herrenturnier gehört zur ATP-250-Serie und kombiniert Spitzensport mit einer großen Fanzone inklusive zahlreicher Essensständen sowie Autogrammstunden. Zudem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Livemusik bekannter kasachischer Künstler wie Ninety One oder De Lacure.

Tischtennisprofis bereiten sich auf die WM in Astana vor

Darüber hinaus trägt Kasachstan wiederholt Turniere der World Table Tennis (WTT) Serie aus. Neben dem WTT Contender Almaty vom 1. bis 6. September 2026 und dem WTT Star Contender Astana, einem ranghöheren Turnier vom 15. bis 20. September 2026, gibt es regelmäßig auch den Nachwuchswettbewerb WTT Youth Contender Almaty. Besonderes Highlight: Vom 22. bis 30. Mai 2027 ist die kasachische Hauptstadt Astana der Austragungsort der ersten offiziellen Tischtennis-Weltmeisterschaften im Einzel in Zentralasien.

Marathon vor beeindruckender Gebirgskulisse

Das größte jährliche Laufevent der Region ist der Almaty Marathon am 27. September 2026, welcher bereits seit 2012 tausende internationale Läufer anzieht. Die Strecke beginnt am Republikplatz im Stadtzentrum und bietet einen atemberaubenden Blick auf das knapp 5.000 Meter hohe Zailiyskiy-Alatau-Gebirge mit seinen schneebedeckten Gipfeln. Im Herbst strahlen die Hänge in warmen Gelb- und Rottönen und machen ihrem Namen als „bunte Berge“ alle Ehre. Neben dem klassischen Marathon mit gut 42 Kilometern gibt es einen Halbmarathon, einen Zehn-Kilometer-Lauf sowie eine zehn Kilometer lange Nordic-Walking-Strecke und Staffelläufe. Zentrales Anliegen dieses Sportereignisses ist der gute Zweck: Ein Teil der Startgebühren fließt wohltätigen Zwecken zu, insbesondere zur Unterstützung von Kindern mit Behinderung.

Eiskunstlaufturnier zu Ehren von Olympia-Bronzemedaillengewinner

Die wichtigste Eiskunstlauf-Veranstaltung im Land ist die Denis Ten Memorial Challenge, ein internationaler Wettbewerb, der nach dem 2018 verstorbenen kasachischen Olympia-Bronzemedaillengewinner Denis Ten benannt ist. Als Teil der ISU Challenger Series, der zweithöchsten internationalen Turnierserie unterhalb des Grand Prix, zieht er internationale Top-Athleten an, die hier Weltranglistenpunkte sammeln können. Die ISU CS Denis Ten Memorial wird vom 8. bis 11. Oktober 2026 in Astana ausgetragen und ist in Junior- und Senior-Wettkämpfe unterteilt.

Bühne frei für Tanzsport

Kasachstan ist darüber hinaus ein etabliertes Ausrichterland für Tanz-Contests der World DanceSport Federation (WDSF). Almaty und Astana laden regelmäßig zu WDSF International Open-Turnieren in Standard- und lateinamerikanischen Tänzen ein. Am Samstag, den 24. Oktober 2026, ist Astana Austragungsort für die WDSF World Championship Solo Latin Female Youth, bei der die weltbesten jungen Einzeltänzerinnen gegeneinander antreten. Am darauffolgenden Sonntag (25. Oktober 2026) finden die Astana Open in den Kategorien Solo Standard Female, Latin Youth und Solo Latin Female.

Bequeme Anreise zu den Sportevents mit Air Astana

Zur Anreise zu den Sportveranstaltungen in Kasachstan bieten sich die Flüge von Air Astana an. Mehrmals pro Woche verbindet die vielfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Frankfurt nonstop mit Astana und Almaty. Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

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