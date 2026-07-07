Vyoma nimmt Satellitenplattform Flamingo-1 erfolgreich in Betrieb

Vyoma, ein Münchner Anbieter von Space-Domain-Awareness-Lösungen, hat seine Satellitenplattform „Flamingo-1“ erfolgreich im Erdorbit in Betrieb genommen. Das auf Flamingo-1 installierte Teleskop ist das erste europäische Large-Aperture-Instrument für die weltraumgestützte Weltraumüberwachung.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme der Plattform stellt einen wichtigen Meilenstein dar und belegt, dass alle Systeme des Satelliten einwandfrei funktionieren. Der nächste Schritt für Vyoma ist die Inbetriebnahme der Nutzlast von Flamingo-1. Danach kann der Routinebetrieb anlaufen, in dem der Satellit vom Mission-Operations-Team von Vyoma gesteuert wird und rund um die Uhr Weltraumüberwachungsdaten liefert.

Flamingo-1 wurde im Januar 2026 gestartet und ist mit einem leistungsstarken optischen Teleskop ausgestattet, um Objekte in der Erdumlaufbahn zuverlässig zu erkennen, zu verfolgen und zu identifizieren – darunter manövrierende Satelliten und kleine Weltraumtrümmerteile. Flamingo-1 ist der erste einer Konstellation, die Europas Fähigkeit zur souveränen Weltraumüberwachung stärken soll. Seit dem Start hat Vyoma mit institutionellen Kunden Verträge im Wert von mehreren Millionen Euro pro Jahr abgeschlossen.

Flamingo-2 befindet sich derzeit in Produktion und wird Flamingo-1 in seiner Leistungsfähigkeit noch einmal deutlich übertreffen: Der zweite Satellit der Konstellation soll selbst zentimetergroße Objekte in der erdnahen Umlaufbahn erkennen können. Start und Inbetriebnahme von Flamingo-2 sind für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Flamingo-3 bis Flamingo-12 sollen 2028 und 2029 folgen.

Vyoma ermöglicht die Kombination aus weltraum- und bodengestützter Weltraumüberwachung und unterstreicht damit die Kompetenz und führende Position des Unternehmens bei der Entwicklung und Weiterentwicklung von Technologien, die Europas strategische und sicherheitspolitische Ziele unterstützen. Mit seinen Daten, Dienstleistungen und schlüsselfertigen Lösungen trägt Vyoma unmittelbar dazu bei, Europas geostrategische Souveränität im Weltraum sicherzustellen.

Vyoma ist ein in München ansässiges Unternehmen, das weltraum- und bodengestützte Daten nutzt, um den automatisierten Satellitenbetrieb zu optimieren und der Industrie Weltrauminformationen zur Verfügung zu stellen. Vyoma wurde im August 2020 gegründet und bietet Dienstleistungen an, die einen effizienten und skalierbaren Satellitenbetrieb in stark frequentierten Erdumlaufbahnen ermöglichen und so die Missionskosten für seine Kunden drastisch senken. Vyoma bietet seine Dienste Betreibern, Weltraumkommandos und Weltraumagenturen an. Als Teilnehmer an den Programmen der Europäischen Kommission und der ESA zur Entwicklung von SDA-Technologie stützt sich Vyoma auf ein spezialisiertes Team von mehr als 40 Ingenieuren und Wissenschaftlern.

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