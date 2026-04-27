Wann kommt es zum Sorgerechtsentzug? Was Eltern wissen müssen

Der Entzug des Sorgerechts ist die einschneidendste Maßnahme des Familienrechts – und wird oft missverstanden. Weder das Jugendamt allein noch ein streitiger Scheidungsprozess führen automatisch dazu. Was wirklich zählt, ist das Kindeswohl.

Für viele Eltern ist der Sorgerechtsentzug eine der größten Befürchtungen rund um Trennung und Scheidung. Dabei herrscht in diesem Bereich viel Unsicherheit darüber, wann der Staat tatsächlich eingreifen darf und wann nicht. Die rechtliche Lage ist klar, aber differenziert.

Gesetzliche Grundlage ist § 1666 BGB: Das Familiengericht kann Maßnahmen treffen, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes gefährdet ist und die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, diese Gefahr abzuwenden. Konkrete Gründe können Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, psychische Gewalt oder schwere Erziehungsdefizite sein. Auch eine erhebliche Gefährdung des Kindesvermögens kann ein Grund sein.

Entscheidend ist dabei das Verhältnismäßigkeitsprinzip: Der vollständige Entzug des Sorgerechts ist stets das letzte Mittel. Zunächst prüfen Gerichte und Jugendamt, ob mildere Maßnahmen ausreichen – etwa Erziehungsberatung, Auflagen oder Unterstützung durch Sozialdienste. Erst wenn diese scheitern oder von vornherein unzureichend erscheinen, kommt ein Entzug in Betracht. Das regelt § 1666a BGB ausdrücklich.

Wichtig: Das Jugendamt kann das Sorgerecht nicht eigenmächtig entziehen. Dafür ist immer ein gerichtlicher Beschluss des Familiengerichts notwendig. Auch die bloße Trennung der Eltern oder ein laufendes Scheidungsverfahren sind kein Grund für einen Eingriff, solange das Kindeswohl nicht konkret gefährdet ist.

In der Praxis unterscheidet das Gericht zwischen vollständigem und teilweisem Sorgerechtsentzug. Letzterer betrifft häufig nur einzelne Bereiche wie das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder die Gesundheitssorge. Diese gezielte Einschränkung soll den Eltern so viel Sorgerecht wie möglich belassen, solange dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist.

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Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Salzstraße 20, 48143 Münster

Rechtsanwalt Scholz ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung im Bereich Scheidungsrecht. Insbesondere bietet er bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die Option der Online Scheidung an, wodurch Scheidungen einfach, schnell und günstig durchgeführt werden können.

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