Warum der neue VKU vor der Theorieprüfung eine massive Chance ist

Experten der Mikulic Fahrschule nehmen Stellung

Zürich Enge, 26. Juni 2026 – Die Schweizer Strassenverkehrsausbildung steht vor einer wegweisenden didaktischen Modernisierung: Der obligatorische Verkehrskundekurs soll künftig bereits vor der theoretischen Führerprüfung absolviert werden. Während Teile der Branche noch über die logistischen Herausforderungen debattieren, sieht eine der etabliertesten Institutionen der Stadt darin eine fundamentale Chance für mehr Verkehrssicherheit. Die renommierte Mikulic Fahrschule Zürich im Herzen von Zürich Enge, die seit über 25 Jahren für höchste Ausbildungsqualität steht, hat die Weichen für das neue Konzept bereits gestellt.

Ein pädagogischer Quantensprung erfordert didaktische Exzellenz. Die Vorziehung des Verkehrskunde Kurses ist aus Sicht der Verkehrsexperten ein logischer und längst überfälliger Schritt. Wer das theoretische Basiswissen über Gefahrenlehre, Blicktechnik und Verkehrsdynamik bereits verinnerlicht hat, geht weitaus fundierter in die Theorieprüfung – und schliesslich auch deutlich sicherer in die ersten praktischen Fahrstunden in Zürich.

Damit diese Neuerung jedoch ihre volle Wirkung entfalten kann, braucht es höchste pädagogische Kompetenz. Hier setzt die Mikulic Fahrschule branchenweite Massstäbe. An der Spitze dieses Kompetenzzentrums stehen Ivan Mikulic und Marina Mikulic – zwei absolute Koryphäen im Strassenverkehrsbereich.

Ivan Mikulic ist nicht nur Fahrlehrer aus Leidenschaft, sondern verfügt als zertifizierter SVEB-Lehrer (Schweizerischer Verband für Weiterbildung) über eine herausragende didaktische Ausbildung in der Erwachsenenbildung. Gemeinsam mit Marina Mikulic, die ebenfalls über hochkarätige Zusatzqualifikationen verfügt, wird sichergestellt, dass die komplexe Theorie gehirngerecht, spannend und nachhaltig vermittelt wird.

„Wir sehen in dieser Reform eine enorme Chance für unsere Schüler“, erklärt das Experten-Duo. „Wenn angehende Neulenker den Verkehrskunde Kurs Zürich bei didaktisch geschulten Profis absolvieren, verstehen sie die Logik des Strassenverkehrs tiefgreifend. Das nimmt die Nervosität, senkt die Durchfallquoten und macht unsere Strassen vom ersten Tag an sicherer.“Über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Fokus des neuen VKU in Zürich. Die Mikulic Fahrschule in Zürich Enge ist ein Urgestein der Zürcher Verkehrsausbildung. Bereits seit der landesweiten Einführung des obligatorischen Kurses im Jahr 2002 bietet das Unternehmen den VKU Zürich auf höchstem Niveau an. Diese fast 25-jährige, lückenlose Erfahrung fliesst nun eins zu eins in das neue Kurs-Setup ein.

Während andere Anbieter ihre Strukturen erst mühsam anpassen müssen, arbeitet das Team rund um Ivan und Marina Mikulic bereits mit Hochdruck an der Feinabstimmung der interaktiven Lehrmodule. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler die gewohnt ruhige, professionelle und stressfreie Ausbildungsqualität weiterhin nahtlos geniessen können.

Massgeschneiderte Betreuung durch Top-Experten. Der Schlüssel zum Erfolg bleibt bei der Mikulic Fahrschule der Mensch. Egal, ob Sie für die praktische Ausbildung einen hochqualifizierten Fahrlehrer Zürich wie Ivan Mikulic oder eine äusserst erfahrene und empathische Fahrlehrerin Zürich, wie Marina Mikulic suchen – die Brücke zwischen der neuen theoretischen Vorstufe und der harten Praxis im dichten Zürcher Stadtverkehr wird hier meisterhaft geschlagen. Die vielfältigen Zusatzqualifikationen des Duos ermöglichen es, individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Fahrschülers einzugehen.

Die neuen Kurstermine, die perfekt auf die gesetzlichen Änderungen abgestimmt sind, werden in Kürze auf der Website aufgeschaltet. Dank der zentralen Lage in Zürich Enge ist die Fahrschule sowohl für Velofahrer, ÖV-Nutzer als auch Fussgänger ideal erreichbar. Schlichthin das Kompetenzzentrum für Verkehrskunde in Zürich, welches mitten in der Stadt liegt und bereits viele Fahrschüler:innen an die praktische Autoprüfung begleitet hat.

Über die Mikulic Fahrschule Zürich:Unter der Leitung der Branchenexperten Ivan und Marina Mikulic steht die Fahrschule in Zürich Enge seit über 25 Jahren für eine überdurchschnittliche Erfolgsquote und eine fundierte, ruhige Fahrausbildung. Seit der gesetzlichen Verankerung im Jahr 2002 gehört der Verkehrskundekurs zum festen Kernkompetenzbereich des Unternehmens. Mit zertifizierter didaktischer Expertise (SVEB), einem modernen Fuhrpark, enormer Geduld und innovativen Lehrmethoden ist die Mikulic Fahrschule die erste Adresse für angehende Automobilisten in der Region Zürich.

Mikulic Fahrschule Zürich ist seit 2002 eine der besten Adressen in Zürich für seriöse und sichere Fahrausbildung. Die erfahrenen und geduldigen Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen bringen den jungen Leuten mit viel Geduld und völlig stressfrei das Auto fahren in Zürich bei. Darüber hinaus ist Ivan Mikulic Gründer des VKU Kompetenzzentrums für Verkehrskunde in Zürich ( VKU Zürich Enge ). Damit bieten wir jungen Erwachsenen alles aus einer Hand. Eine persönliche und liebevolle Betreuung von A bis Z zu einem äusserst günstigen Preis.

Kontakt

Mikulic Fahrschule Zürich

Ivan Mikulic

Seestrasse 41

8002 Zürich

0787782010



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