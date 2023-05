Warum die Generation mittleren Alters oft unglücklich ist

Sind Sie zwischen 45 bis 55 Jahre alt, haben immer Stress innerhalb Ihrer Familie mit Schulkindern und betagten Eltern, dazu einen anspruchsvollen Job oder ein Unternehmen mit fordernden Mitarbeitern? Sind Sie Mitglied verschiedener Wohltätigkeits- und Kommunalvereine? Haben Sie Freunde, bei denen Sie sich viel zu selten melden und möchten Sie gerne anderen Hobbies und gesellschaftlichen Aktivitäten nachgehen, wofür aber auch hier meist die Zeit fehlt?

Wenn Sie sich in diesen Beschreibungen wiederfinden können, gehören Sie zu der Altersgruppe, die am unzufriedensten mit ihrem Leben ist. Aber warum ist das so? Mehr denn je werden wir in unserem Leben gebraucht. Viele Menschen sind auf uns angewiesen, brauchen uns und fordern unsere Anwesenheit und Aufmerksamkeit. Warum macht uns das trotzdem nicht glücklich? Vielleicht wenigstens so glücklich, wie die dreißig- und vierzigjährigen oder auch Senioren über sechzig zu sein scheinen?

„Einer der Gründe könnte sein, dass die Aufgaben, die wir erledigen müssen, häufig von undankbarer Natur sind“, erklärt Julia Weiss, Coach bei Leadership Choices. „Dazu kommt, dass unsere Zielgruppen häufig Personen sind, die uns nicht genügend Dank und Wertschätzung für unsere Anstrengungen zeigen.“ Trotzdem müsste da doch mehr hinter der fehlenden Freude in diesem Alter stecken. Ist das alles schlicht und einfach zu viel für uns? Sind wir konstant überfordert, während wir es nicht schaffen mit unseren eigenen Herausforderungen und Erwartungen fertig zu werden? Oder steht uns vielleicht doch unser Perfektionismus im Weg? Und wenn das der Fall ist – wie können wir unsere Zufriedenheit steigern und an der Fülle unseres mittleren Alters zu unserem eigenen Vorteil nutzen?

„Sehen und behandeln wir uns doch selbst als wartungs- und pflegeintensive Maschine“, schlägt Weiss vor. „Eben genau diejenigen, die mit Höchstleistung performen, müssen konsequent von anderen und aber auch von sich selbst gepflegt werden.“ Leider ist jedoch genau das das Erste, was verworfen wird, wenn es darum geht, den eigenen Terminkalender zu optimieren. Selbstfürsorge und ähnliche Aktivitäten, wie ein Work-Out, ein interessantes Buch lesen, auf Reisen gehen, ein Treffen mit Freunden oder Programme zur Selbstentwicklung mithilfe eines professionellen Coaches werden allesamt als „Luxus“ oder als „Dinge, die ich später erledigen kann“ abgestempelt. Kein Wunder, dass unser Zufriedenheits-Radar sich mittlerweile im roten Bereich befindet. Nichts führt immerhin so verlässlich zu einer Depression wie die Selbstverwahrlosung und die langfristige Nichtbeachtung der persönlichen Bedürfnisse und Anforderungen.

Wenn es also eine wichtige Erkenntnis der Korrelationen der unten aufgeführten kombinierten Studien gibt, ist es doch vielleicht, dass Selbstfürsorge während diesen anstrengenden Zeiten unsere höchste Pflicht darstellen muss. Und dass eben genau ohne diese Selbstfürsorge all die anderen Pflichten ins Schwanken geraten und daran leiden. Unsere Liebsten, genauso wie unsere Mitarbeiter, profitieren von unserem ausgeschlichenen und gut umsorgten Selbst. „Unsere Freude und Resilienz, die wir zum Vorschein bringen, können sich weiter entfalten und unseren Einflussbereich zugleich mit anstecken“, berichtet Julia Weiss aus ihren Coaching-Erfahrungen. „Zufriedenheit ist ein tägliches Investment und kein unnützes Nebenprodukt – und die gute Nachricht ist – es macht viel Spaß und ist vom großen Vorteil, daran zu arbeiten und zu wachsen!“

Julia Weiss ist Partnerin und Coach bei Leadership Choices in Wiesbaden. Außerdem verfügt Julia Weiss über langjährige Führungserfahrung im Top Management der Axel Springer SE.

Leadership Choices ist eine europäische Unternehmensberatung, die auf die Unterstützung von Top Managern sowie ihren Teams und Organisationen bei der Bewältigung von herausfordernden Situationen spezialisiert ist. Das Team setzt sich dabei zusammen aus zertifizierten Executive Coaches und ausgebildeten Unternehmensberatern, die selbst über umfangreiche internationale Füh-rungserfahrung verfügen. In der Leadership Choices Academy vermitteln internationale Dozenten unter anderem Modelle und praktisches Erfahrungswissen, um die Resilienz von Führungskräften und Mitarbeitern einerseits und die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen andererseits zu stärken.

