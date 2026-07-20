Warum die Genesis aktueller ist denn je

Neues theologisches Buch verbindet Schöpfungsgeschichte, moderne Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung

Warum fasziniert das erste Buch der Bibel Menschen seit Jahrtausenden? Und welche Bedeutung können die alten Texte heute noch für unser Verständnis von Welt, Mensch und Geschichte haben?

Mit seinem neuen Buch „Der Gottesbeweis – Gedanken zum Buch Genesis“, das im Juli 2026 bei GRIN Publishing erschienen ist, lädt der Theologe Christian Laufer dazu ein, sich diesen Fragen auf ungewöhnliche Weise zu nähern. Das Werk verbindet die biblischen Texte der Genesis mit den Gedanken zweier bedeutender Theologen des 20. Jahrhunderts: Dietrich Bonhoeffer und Karl Barth. Ergänzt werden ihre Auslegungen durch aktuelle wissenschaftliche Exkurse und die eigenen Kommentare des Autors.

Christian Laufer möchte dabei nicht nur Fachleute ansprechen. Sein Buch versteht sich als Einladung an alle, die sich für den christlichen Glauben, die Ursprünge der Bibel oder die großen Fragen des Lebens interessieren. Im Mittelpunkt steht die Überlegung, welche neuen Perspektiven sich eröffnen, wenn man die biblische Aussage von Gott als Schöpfer als Ausgangspunkt des Denkens ernst nimmt.

Aktuelle Denkanstöße zu Glaube, Israel und gesellschaftlicher Verantwortung

Besondere Aktualität gewinnt das Buch durch seine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Christentum, Judentum und dem Staat Israel. Angesichts der anhaltenden gesellschaftlichen Debatten über Antisemitismus und den Nahostkonflikt möchte Laufer historische, biblische und theologische Zusammenhänge verständlich erläutern und zum Nachdenken anregen.

Dabei spielen die beiden Theologen Dietrich Bonhoeffer und Karl Barth eine zentrale Rolle. Beide stehen für eine ebenso tiefgehende wie praktische Theologie, die nicht bei theoretischen Erkenntnissen stehen blieb, sondern konkrete Konsequenzen für das persönliche und gesellschaftliche Handeln forderte – bis hin zur Bereitschaft, das eigene Leben zu riskieren. Ihr Einsatz für die jüdische Bevölkerung während der Zeit des Nationalsozialismus gründete nach Laufer auch in der biblischen Überzeugung, dass Gottes Geschichte mit der Welt untrennbar mit dem jüdischen Volk verbunden ist und dass das Christentum seine Wurzeln im Judentum hat.

Vor diesem Hintergrund greift Laufer auch aktuelle Entwicklungen auf. Die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2025 insgesamt 6.548 antisemitische Straftaten registriert. Das Buch versteht sich daher nicht nur als theologischer Beitrag, sondern auch als Impuls für gesellschaftliche Verantwortung. Bonhoeffer und Barth, so Laufer, können Christinnen und Christen bis heute dazu ermutigen, sich mit Worten und Taten gegen Antisemitismus einzusetzen und Verständigung, jüdisches Leben sowie die Verbundenheit mit Israel aktiv zu unterstützen.

Über den Autor:

Christian Laufer, geboren 1968 in Rostock, ist Theologe und Magister der Sozialen Verhaltenswissenschaften. Nach einem Jahr Tätigkeit in der Versöhnungsarbeit zwischen Deutschen und Juden in Israel arbeitet er seit mehr als zwanzig Jahren in der stationären Suchtarbeit. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der theologischen und biblischen Reflexion sowie in Fragen des christlichen Verhältnisses zu Israel. Inspiriert von Denkern wie Dietrich Bonhoeffer und Karl Barth betont Laufer die praktische Bedeutung theologischer Erkenntnisse und das aktive Engagement gegen Antisemitismus. Er sieht die Verantwortung von Christinnen und Christen auch darin, sich in der Gegenwart für jüdisches Leben, für Israel und für eine Kultur der Verständigung einzusetzen.

Mit „Der Gottesbeweis – Gedanken zum Buch Genesis“ präsentiert Laufer ein Werk, das wissenschaftliche Tiefe, biblische Exegese und gesellschaftliche Relevanz miteinander verbindet und dazu einlädt, die großen Fragen von Schöpfung, Glauben und Geschichte neu zu durchdenken. Es richtet sich an Theologinnen und Theologen, Predigende, Studierende, an jüdisch und christlich Glaubende sowie an alle, die sich für die Bibel, für Fragen nach Ursprung und Sinn des Lebens und für die Bedeutung Israels interessieren.

Das Buch ist im Juli 2026 bei GRIN Publishing erschienen (ISBN 978-3-38919-911-4).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1742286

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN ist ein deutscher Selfpublishing Verlag mit Sitz in München, der seit 1998 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht und Autor:innen bei der Verbreitung ihrer Manuskripte unterstützt. Das Verlagsprogramm umfasst akademische Arbeiten, Fachbücher und Forschungspublikationen aus zahlreichen Disziplinen, wodurch GRIN mit mehr als 260.000 veröffentlichten Titeln zu den führenden Anbietern für die Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen im deutschsprachigen Raum zählt.

Mit dem Ausbau seines Selfpublishing-Angebots begleitet GRIN seit 2025 zudem Autor:innen bei der professionellen Veröffentlichung von Sachbüchern, Ratgebern, Belletristik, Biografien und weiteren Buchprojekten.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Kiesel

Waltherstraße 23

80337 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.