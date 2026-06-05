Warum es immer mehr Menschen in die Arktis und Antarktis zieht von Nikolas Kitzki / CEO Ikarus Tours

Nikolas Kitzki, CEO Ikarus Tours: Warum Expeditionsreisen in die Arktis und Antarktis?

Zwischen Sehnsucht, Stille und der Faszination des Unberührten

Gastbeitrag von Nicolas Kitzki

Die Sehnsucht nach echten Erlebnissen wächst. Ich werde oft gefragt, warum Menschen heute bereit sind, ans Ende der Welt zu reisen.

Warum zieht es immer mehr Reisende in die Arktis und Antarktis – in Regionen voller Eis, Wind, Kälte und scheinbarer Einsamkeit?

Für mich ist die Antwort darauf sehr emotional. Denn wer einmal dort war, versteht schnell, dass diese Reisen weit mehr sind als gewöhnlicher Urlaub. Es sind Reisen, die etwas im Menschen verändern können. Wir leben in einer Zeit permanenter Erreichbarkeit. Unser Alltag ist schnell geworden. Viele Menschen fühlen sich erschöpft von Terminen, Bildschirmen und einer ständigen Informationsflut. Genau deshalb wächst die Sehnsucht nach Orten, an denen die Natur noch stärker ist als der Mensch. Die Polarregionen gehören zu den letzten großen Wildnissen unserer Erde. Dort gibt es keine Hektik, keine Menschenmassen und keinen künstlichen Lärm. Stattdessen erlebt man eine Landschaft, die fast surreal wirkt: gewaltige Eisberge, endlose Weiten, gigantische Gletscher und eine Stille, die viele Menschen tief berührt.

Wenn die Natur plötzlich alles verändertIch erinnere mich noch sehr genau an meine ersten Momente in den Polarregionen. Morgens an Deck zu stehen, die klare kalte Luft einzuatmen und riesige Eisberge lautlos am Schiff vorbeiziehen zu sehen – das war ein Gefühl, das ich niemals vergessen werde. In solchen Momenten wird einem bewusst, wie klein der Mensch eigentlich ist.Besonders die Stille hat mich persönlich tief beeindruckt. In der Antarktis gibt es Momente, in denen man nur das Knacken des Eises hört oder das entfernte Geräusch eines Wals.

Diese Ruhe wirkt fast meditativ.Viele Gäste berichten mir nach ihrer Reise, dass sie sich innerlich verändert fühlen. Manche sagen sogar, dass sie seit Jahren nicht mehr so abschalten konnten wie dort.Gerade heute suchen Menschen wieder nach solchen intensiven Erfahrungen. Sie möchten nicht nur Sehenswürdigkeiten fotografieren oder klassische Urlaubsprogramme erleben.

Sie möchten etwas fühlen. Sie möchten Erinnerungen schaffen, die bleiben.

Eine Begegnung mit einem Wal, die ich nie vergessen werde

Eine Situation hat sich für mich besonders eingebrannt. Wir waren mit einem Zodiac unterwegs, irgendwo zwischen Eisbergen und spiegelglattem Wasser in der Antarktis. Es war vollkommen still. Fast surreal still. Plötzlich tauchte nur wenige Meter neben unserem Boot ein Buckelwal auf. Man hörte zuerst nur das tiefe Ausatmen, dieses kraftvolle Geräusch, wenn der Wal Luft ausstößt. Dann erschien langsam sein gewaltiger Körper aus dem Wasser. Ich weiß noch genau, wie alle Menschen im Zodiac plötzlich still wurden. Niemand sprach mehr. Der Wal bewegte sich unglaublich ruhig. Fast elegant. Für einige Sekunden schaute er direkt in unsere Richtung. Und obwohl ich rational natürlich weiß, dass es ein Tier ist, hatte ich in diesem Moment das Gefühl, als würde eine echte Begegnung stattfinden. Dieses Erlebnis hat mich tief berührt. Nicht wegen der Größe oder weil es spektakulär war, sondern wegen dieser unglaublichen Ruhe und Würde, die dieses Tier ausgestrahlt hat. Danach saßen viele Gäste minutenlang schweigend im Boot. Manche hatten Tränen in den Augen. Solche Momente zeigen, warum Expeditionsreisen so besonders sind. Man kann sie nicht planen. Man kann sie nicht künstlich erzeugen. Sie passieren einfach – und genau deshalb bleiben sie oft ein Leben lang im Herzen.

Nordlichter, Eisberge und emotionale Momente

Besonders emotional wird es oft auch, wenn die Nordlichter erscheinen. Ich habe Gäste erlebt, die nachts stundenlang an Deck standen, völlig sprachlos, während grüne und violette Schleier über den Himmel tanzten.Diese Momente kann man kaum beschreiben. Die Aurora Borealis wirkt fast unwirklich – wie ein Gemälde aus Licht. Und vielleicht liegt genau darin die Faszination der Polarregionen: Die Natur schafft dort Bilder und Emotionen, die größer sind als alles, was wir aus unserem Alltag kennen.

Auch Begegnungen mit Tieren bleiben unvergesslich.

Wenn hunderte Pinguine neugierig auf Besucher reagieren oder Eisbären in der Ferne auftauchen, entsteht eine Verbindung zur Natur, die sehr tief gehen kann.Diese Begegnungen sind nicht inszeniert. Sie sind echt. Und genau das macht sie so besonders.Die Polarregionen lehren uns DemutWas mich persönlich immer wieder bewegt, ist die Demut, die diese Landschaften auslösen. Vor einem gigantischen Gletscher oder zwischen meterhohen Eisbergen verlieren viele Alltagsprobleme plötzlich an Bedeutung.Die Natur zeigt uns dort ihre ganze Kraft – aber auch ihre Verletzlichkeit.Gerade in der Arktis und Antarktis werden die Auswirkungen des Klimawandels sichtbar. Eislandschaften verändern sich, Gletscher ziehen sich zurück und Ökosysteme geraten unter Druck.

Viele Gäste reisen deshalb nicht nur aus Abenteuerlust in die Polarregionen, sondern auch aus echtem Interesse an Natur und Umwelt. Sie möchten verstehen, wie sensibel diese Regionen sind.Moderne Expeditionsreisen sind deshalb weit mehr als klassische Kreuzfahrten. An Bord begleiten Wissenschaftler, Historiker und Polar-Experten die Reisen mit Vorträgen und Hintergrundwissen. Dadurch entsteht oft ein völlig neuer Blick auf unseren Planeten.

Reisen, die Menschen verändern können

Interessant ist auch, dass sich das Publikum verändert hat. Früher galten Polarreisen oft als extreme Abenteuer für wenige Spezialisten. Heute erfüllen sich Menschen aller Altersgruppen diesen Traum.Viele sparen jahrelang auf diese Reise. Manche feiern dort einen besonderen Geburtstag oder einen neuen Lebensabschnitt. Andere möchten sich einfach bewusst einen Lebenstraum erfüllen.Was mich besonders bewegt: Viele Gäste kommen verändert zurück.

Nicht selten höre ich nach einer Expedition Sätze wie: „Diese Reise hat meinen Blick auf die Welt verändert.“ Oder: „Ich habe dort wieder gespürt, was wirklich wichtig ist.“Genau das macht für mich die besondere Kraft der Arktis und Antarktis aus. Es geht nicht nur um spektakuläre Fotos oder außergewöhnliche Reiseziele. Es geht um echte Emotionen, um Ehrfurcht und um die Begegnung mit einer Natur, die uns wieder erdet.Vielleicht zieht es deshalb immer mehr Menschen in diese Regionen. Weil die Polarwelt uns etwas schenkt, das in unserer modernen Gesellschaft selten geworden ist: echte Stille, echte Schönheit und das Gefühl, wieder ganz bei sich selbst zu sein.

Über den Autor

Nicolas Kitzki ist Geschäftsführer von POLARNEWS und CEO von IKARUS TOURS. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit Expeditionsreisen in die Arktis und Antarktis sowie nachhaltigem Polar-Tourismus.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

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