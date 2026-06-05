Warum kommt die nächste Robotik-Revolution aus der Biologie und nicht aus dem Code

Warum scheitern Maschinen genau dort, wo der Mensch mühelos funktioniert?

Ein Kind greift nach einem Glas, korrigiert seine Bewegung im letzten Moment, spürt den Widerstand, passt den Druck an, ohne nachzudenken. Ein Erwachsener bewegt sich durch eine überfüllte Straße, erkennt Blicke, interpretiert Gesten, weicht intuitiv aus. All das geschieht in Echtzeit, nahezu fehlerfrei.

Und genau hier liegt das Paradox moderner Technologie: Je leistungsfähiger unsere Systeme werden, desto deutlicher zeigen sich ihre Grenzen.

Roboter können Schachweltmeister schlagen, Milliarden Datenpunkte analysieren, komplexe Berechnungen in Sekunden durchführen. Doch sobald sie sich in einer unvorhersehbaren, menschlichen Umgebung bewegen sollen, geraten sie ins Straucheln.

Warum ist das so?

Die Antwort, die sich im Laufe der Gespräche und Einblicke aufdrängt, ist ebenso schlicht wie verstörend und gerade deshalb von solcher Sprengkraft: Über Jahre hinweg hat die Branche versucht, Intelligenz zu programmieren, ohne die Grundlagen menschlicher Wahrnehmung wirklich zu begreifen. Es ist, als hätte man das Denken isolieren wollen, ohne zu verstehen, wie Sehen, Fühlen und Interpretieren überhaupt entstehen.

Wer sich mit den gängigen Ansätzen der Robotik beschäftigt, erkennt schnell ein wiederkehrendes Muster. Die Entwicklung beginnt bei Motoren, Sensoren und Code. Bewegung wird optimiert, Rechenleistung gesteigert, Algorithmen verfeinert. All das ist beeindruckend, und doch wirkt es, als würde man das Problem von hinten aufrollen.

Eyroq hingegen wählt einen Weg, der zunächst irritiert und dann zunehmend überzeugt. Hier beginnt man nicht bei der Maschine, sondern beim Menschen. Nicht als romantische Idee, sondern als methodischer Ausgangspunkt. Dieser Perspektivwechsel ist kein Detail. Er stellt die gesamte Logik der bisherigen Robotik infrage. „Wir haben uns einmal gefragt, warum wir Maschinen eigentlich wie Maschinen bauen“, sagt Dr. Andreas Krensel, Biologe und einer der prägenden Köpfe hinter Eyroq. „Wenn das Ziel ist, dass sie sich in unserer Welt bewegen, dann müssten wir sie doch an dem orientieren, was diese Welt seit Millionen Jahren erfolgreich meistert: biologische Systeme.“

Dieser Gedanke ist mehr als eine philosophische Überlegung. Er ist die Grundlage eines technologischen Ansatzes, der Robotik nicht als Ingenieursdisziplin begreift, sondern als Schnittstelle zwischen Biologie, Physik und Wahrnehmung. Denn der menschliche Körper ist kein perfektes System, aber er ist erstaunlich robust.

Während klassische Robotik auf Präzision durch Kontrolle setzt, arbeitet der menschliche Organismus mit Unsicherheit, Anpassung und kontinuierlicher Korrektur. Muskeln zittern, Sensoren liefern keine perfekten Daten, und dennoch entsteht daraus eine Stabilität, die Maschinen bis heute nicht erreichen. „Wir haben lange versucht, Fehler aus Systemen zu eliminieren“, erklärt Krensel. „Die Natur macht das Gegenteil. Sie arbeitet mit Fehlern und wird gerade dadurch stabil.“

Diese Erkenntnis verändert alles. Sie bedeutet, dass die nächste Generation von Robotern nicht dadurch besser wird, dass sie mehr Daten verarbeitet oder schneller rechnet. Sie wird besser, weil sie anders wahrnimmt.

Ein Blick auf aktuelle Studien zeigt die Dimension dieses Problems. Moderne KI-Systeme, insbesondere im Bereich der visuellen Wahrnehmung, erreichen in kontrollierten Datensätzen beeindruckende Genauigkeiten von über 95 Prozent. Doch sobald sich die Umgebung verändert, wie Lichtverhältnisse, Perspektiven oder unerwartete Objekte, sinkt die Zuverlässigkeit dramatisch.

Der Mensch hingegen funktioniert genau umgekehrt. Je komplexer die Situation, desto stärker kommt seine Fähigkeit zur Kontextinterpretation zum Tragen. Diese Diskrepanz ist kein technisches Detail. Sie ist die zentrale Herausforderung der gesamten Robotik.

Das Team rund um Eyroq hat daraus eine klare Konsequenz gezogen: Wenn Maschinen die Welt verstehen sollen, müssen sie lernen, sie so wahrzunehmen wie ein lebender Organismus. Das bedeutet nicht, den Menschen zu kopieren. Es bedeutet, die Prinzipien zu verstehen, die ihn handlungsfähig machen.

Antworten liefern Biologie und Ingenieurswissenschaften

Im Zentrum steht dabei ein interdisziplinäres Team, das bewusst ungewöhnlich zusammengesetzt ist. Biologen, Biomechaniker und Neurowissenschaftler arbeiten Seite an Seite mit Ingenieuren. Nicht als Ergänzung, sondern als gleichwertige Perspektiven.

„Ein Ingenieur fragt: Wie bewege ich etwas effizient?“, sagt Krensel. „Ein Biologe fragt: Warum bewegt sich etwas überhaupt so, wie es sich bewegt? Diese zweite Frage ist oft die entscheidende.“ Diese Denkweise führt zu Lösungen, die sich fundamental von klassischen Ansätzen unterscheiden.

Bewegung wird nicht mehr als mechanischer Prozess verstanden, sondern als dynamisches Zusammenspiel von Kräften, Rückkopplung und Anpassung. Wahrnehmung ist nicht nur Datenerfassung, sondern auch Interpretation. Und Intelligenz ist nicht nur Berechnung, sondern Kontextverständnis.

Ein Beispiel verdeutlicht das: Wenn ein Mensch eine Treppe hinabgeht, berechnet er nicht bewusst jeden Schritt. Sein Körper integriert visuelle Informationen, Gleichgewichtssignale, Muskelspannung und Erfahrung in einem kontinuierlichen Prozess. Ein klassischer Roboter hingegen folgt oft vorab berechneten Bewegungsmustern. Jede Abweichung kann zu Fehlern führen.

Eyroq Vision: genau diese Lücke zu schließen

„Wir wollten Systeme bauen, die nicht nur reagieren, sondern antizipieren“, erklärt Krensel. „Das setzt voraus, dass sie ihre Umgebung nicht als Datenfeld sehen, sondern als Bedeutungsträger.“ Dieser Ansatz hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich.

Denn die Frage ist nicht nur, was Roboter können sollen, sondern auch, wie sie in unsere Welt integriert werden. In der öffentlichen Debatte wird Robotik häufig als Bedrohung wahrgenommen. Maschinen, die Menschen ersetzen, Arbeitsplätze übernehmen, Entscheidungen treffen. Doch diese Perspektive greift zu kurz. Eyroq verfolgt eine andere Vision.

Nicht Ersatz, sondern Erweiterung

„Wir glauben nicht daran, dass Technologie den Menschen verdrängen sollte“, sagt Krensel. „Die eigentliche Aufgabe ist, ihn zu unterstützen. Genau dort, wo er an Grenzen stößt.“ Diese Grenzen sind vielfältig. In der Medizin, in der die Präzision über Leben und Tod entscheiden kann. In der Forschung, in der komplexe Umgebungen neue Werkzeuge erfordern, oder in der Exploration, wo Menschen nicht oder nur unter großen Risiken agieren können. Und im Alltag, wo Unterstützung oft dann am wertvollsten ist, wenn sie unaufdringlich und zuverlässig ist. Doch genau hier entscheidet sich, ob Robotik akzeptiert wird oder nicht.

Ein System, das technisch beeindruckt, aber menschlich nicht anschlussfähig ist, wird sich nicht durchsetzen. Vertrauen entsteht nicht durch Leistung allein, sondern durch Verlässlichkeit, Verständlichkeit und ein Gefühl von Sicherheit.

„Vertrauen ist kein Feature, das man nachträglich einbaut“, betont Krensel. „Es ist das Ergebnis einer Architektur, die von Anfang an darauf ausgelegt ist.“ Diese Architektur beginnt bei der Wahrnehmung.

Wenn Maschinen handeln – wer trägt die Verantwortung, wenn sie nicht verstehen?

„Die Module spielen verrückt: Mit Gefühl schalt mich ein und schalt mich aus, die Gefühle müssen raus“ – was in den 1980er Jahren als popkulturelle Vision zwischen Faszination und Irritation formuliert wurde, wirkt heute wie eine leise Vorahnung. Damals war es ein Lied über Maschinen, die beginnen, sich dem Zugriff zu entziehen. Heute ist es eine reale Fragestellung: Was geschieht, wenn Systeme handeln, ohne wirklich zu verstehen? Denn genau hier liegt der neuralgische Punkt moderner Robotik, nicht in der Leistungsfähigkeit, sondern in der Verantwortung.

Ein Roboter, der nicht versteht, was er sieht, trifft keine Entscheidungen. Er produziert Reaktionen. Und Reaktionen ohne Kontext sind im besten Fall unzureichend, im schlimmsten Fall gefährlich. Ein System, das Gesten nicht deuten kann, erkennt keine Unsicherheit, keine Bitte, keinen Rückzug. Es bleibt funktional und scheitert genau dort, wo menschliches Miteinander beginnt. Noch kritischer wird es, wenn eine Maschine ihre eigene Unsicherheit nicht erkennt. Der Mensch zögert, wenn er zweifelt. Eine Maschine, die diesen Zweifel nicht kennt, handelt weiter. Verantwortung beginnt also nicht erst bei der Entscheidung, sondern bei der Wahrnehmung.

In der biologischen Welt ist diese Verbindung selbstverständlich. Wahrnehmen, einordnen, abwägen, handeln – diese Abfolge ist kein linearer Prozess, sondern ein fein abgestimmtes Zusammenspiel. Ein Mensch spürt, wenn eine Situation kippt. Er erkennt Ambivalenzen, reagiert vorsichtig, passt sich an. Genau diese Fähigkeit ist es, die Technik bislang kaum abbilden konnte.

Fazit: Kein Upgrade, sondern ein Neubeginn: Warum echte Robotik erst mit Verständnis beginnt

Eyroq setzt genau an diesem Punkt an. Statt bestehende Systeme weiter zu optimieren, wird der gesamte technologische Ansatz hinterfragt. Nicht aus technischer Eitelkeit, sondern aus einem klaren Verständnis heraus: Wer verantwortungsvoll handeln will, muss zuerst verstehen.

Deshalb entsteht hier kein System aus einzelnen, nachträglich verbundenen Modulen. Es entsteht ein Organismus aus Technologie. Von der physischen Struktur über die Sensorik bis hin zur kognitiven Verarbeitung wird alles als zusammenhängendes System gedacht. Wahrnehmung ist nicht länger ein Input, Intelligenz nicht nur Verarbeitung und Handlung kein isolierter Output. Alles ist miteinander verwoben.

Diese Tiefe hat ihren Preis. Sie ist aufwendig, zeitintensiv und widerspricht dem schnellen Fortschrittsversprechen vieler Technologien. Doch sie ist notwendig.

Denn die eigentliche Frage ist nicht, ob Maschinen handeln können.

Sondern, ob sie es verantwortungsvoll tun. „Wir hätten viele Abkürzungen nehmen können“, sagt Krensel. „Aber jede Abkürzung hätte uns wieder näher an das gebracht, was wir eigentlich hinter uns lassen wollten.“

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind heute bisher nicht vollständig sichtbar. Und das ist kein Zufall. Denn während viele Unternehmen ihre Technologien in spektakulären Demonstrationen präsentieren, setzt Eyroq auf einen anderen Weg: wissenschaftliche Validierung. Unabhängige Tests, reale Bedingungen, kritische Überprüfung. „Wir sind nicht daran interessiert, kurzfristig zu beeindrucken“, erklärt Krensel. „Wir wollen langfristig funktionieren.“

Diese Haltung ist ungewöhnlich in einer Branche, die stark von Aufmerksamkeit lebt. Doch sie passt zu einem Ansatz, der nicht auf schnelle Erfolge abzielt, sondern auf nachhaltige Veränderung. Denn die eigentliche Frage lautet nicht, ob humanoide Robotik möglich ist, sondern wie sie gestaltet wird.

Wird sie eine Fortsetzung bestehender Systeme sein – schneller, stärker, effizienter? Oder wird sie ein neuer Anfang sein – inspiriert vom Leben, getragen von Verständnis, eingebettet in menschliche Werte?

Doch eines ist bereits heute klar: Wer Robotik aus der Biologie heraus denkt, verändert nicht nur Maschinen, er verändert die Beziehung zwischen Mensch und Technologie.

Autor: Dr. Andre Stang, Robotiker und Baustoffentwickler

Dr. André Stang aus Oldenburg ist Autor, Biologe, Robotiker, Baustoff- und Planungsentwickler mit Schwerpunkt auf klimafreundlicher, CO₂‑armer Infrastruktur.

Über Dr. Andreas Krensel:

Dr. rer. nat. Andreas Krensel ist Biologe, Innovationsberater und Technologieentwickler mit Fokus auf digitaler Transformation und angewandter Zukunftsforschung. Seine Arbeit vereint Erkenntnisse aus Physik, KI, Biologie und Systemtheorie, um praxisnahe Lösungen für Industrie, Stadtentwicklung und Bildung zu entwickeln. Als interdisziplinärer Vordenker begleitet er Unternehmen und Institutionen dabei, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz durch Digitalisierung, Automatisierung und smarte Technologien zu steigern. Zu seinen Spezialgebieten zählen intelligente Lichtsysteme für urbane Räume, Lernprozesse in Mensch und Maschine sowie die ethische Einbettung technischer Innovation. Mit langjähriger Industrieerfahrung – unter anderem bei Mercedes-Benz, Silicon Graphics Inc. und an der TU Berlin – steht Dr. Krensel für wissenschaftlich fundierte, gesellschaftlich verantwortungsvolle Technologiegestaltung.

Die eyroq s.r.o. mit Sitz in Uralská 689/7, 160 00 Praha 6, Tschechien, ist ein innovationsorientiertes Unternehmen an der Schnittstelle von Technologie, Wissenschaft und gesellschaftlichem Wandel. Als interdisziplinäre Denkfabrik widmet sich eyroq der Entwicklung intelligenter, zukunftsfähiger Lösungen für zentrale Herausforderungen in Industrie, Bildung, urbaner Infrastruktur und nachhaltiger Stadtentwicklung.

Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Verbindung von Digitalisierung, Automatisierung und systemischer Analyse zur Gestaltung smarter Technologien, die nicht nur funktional, sondern auch sozialverträglich und ethisch reflektiert sind.

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