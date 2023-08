Warum Mitarbeiter den Job wechseln – hrXperts klärt auf!

In der heutigen dynamischen Arbeitswelt ist der Jobwechsel keine Seltenheit mehr. Verschiedene Faktoren können zu dem Wunsch nach neuen Herausforderungen und Perspektiven führen. Die Studie von Gallup Deutschland im Jahr 2022 ( https://www.gallup.com/de/gallup-deutschland.aspx) bietet interessante Einblicke in die Gründe, weshalb Arbeitnehmer den Job wechseln und welche Aspekte dabei eine bedeutende Rolle spielen.

1. Interesse an Angeboten von Headhuntern:

83 % der Befragten sind an den Angeboten der Konkurrenz interessiert. Neue berufliche Chancen sowie der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung schaffen die idealen Bedingungen für einen Jobwechsel.

2. Optimale Mitarbeiterführung:

Gute Führungskräfte spielen eine bedeutende Rolle. Das Bedürfnis nach Wertschätzung ist in jedem Menschen tief verwurzelt. Arbeitnehmer, die das Gefühl haben, dass ihre Bemühungen nicht anerkannt werden, suchen nach neuen Umgebungen, in denen ihre Leistungen respektiert werden.

3. Stress und geringe emotionale Bindung an Arbeitgeber als Wechselgrund:

38 % der Befragten sind innerlich ausgebrannt und haben keine emotionale Bindung an den Arbeitgeber. Hohe Belastungen am Arbeitsplatz, übermäßige Anforderungen und eine unausgewogene Work-Life-Balance führen zu Unzufriedenheit im Job. Ein neuer Job wird dann oft als Möglichkeit gesehen, eine gesündere Work-Life-Balance zu finden und die psychische Gesundheit wiederherzustellen. In solchen Situationen fehlt oft die emotionale Verbundenheit, die üblicherweise die Wechselbereitschaft senkt.

4. Aufstiegschancen und Karrieremöglichkeiten:

40 % der Befragten gaben an, nicht zu beabsichtigen, in einem Jahr noch bei ihrer derzeitigen Firma beschäftigt zu sein. Die Aussicht auf bessere berufliche Perspektiven und Karriereentwicklung ist ein starker Antrieb für den Jobwechsel. Arbeitnehmer, die in ihrer aktuellen Position begrenzte Möglichkeiten sehen, sind offen für Veränderungen.

5. Vergütung und Benefits:

Der finanzielle Aspekt spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für einen Jobwechsel. Arbeitnehmer, die sich unterbezahlt fühlen oder nach attraktiveren finanziellen Anreizen suchen, sind eher an einem Jobwechsel interessiert. Laut der Gallup Studie sind 28 % der Befragten aktiv auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz.

Gerne unterstützen wir von hrXperts Sie dabei, Ihre wertvollen Mitarbeiter vor den Verlockungen der Headhunter zu bewahren. Unsere bewährten Strategien und Ansätze helfen dabei, die emotionale Verbundenheit Ihrer Mitarbeiter zu Ihrem Unternehmen zu stärken und steigern somit nachhaltig Ihren Unternehmenserfolg.

Unsere HR-Services bieten Ihnen nicht nur Schutz vor Talentverlust, sondern eröffnen auch neue Wege, um bestehende und neue Mitarbeiter enger an Ihre Vision und Ziele zu binden. Entdecken Sie die Power unserer maßgeschneiderten HR-Services und kontaktieren Sie uns noch heute für ein kostenloses Beratungsgespräch.

Als Startup im Sommer 2018 gegründet verfügt die etwas andere Personalberatung hrXperts über ein dynamisches Umfeld, flexible Strukturen und durch das Gründerteam über jahrzehnte-lange Erfahrung.

Neben den Klassikern: Direktansprache und Executive Search sind unter anderem die Bereiche Strategieberatung, Karriereberatung, Outplacement, Nachfolgeplanung, Interim Management und Active Sourcing die Steckenpferde der noch jungen Beratung.

Durch spezielles Knowhow in der Anwendung wissenschaftlicher Testverfahren zur Eignungsdiagnostik kann sich die Personalberatung zudem vom Wettbewerb absetzen und für einen greifbaren Mehrwert sorgen.

