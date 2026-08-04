Warum Produktsicherheit und Compliance agile Produktentwicklung erst möglich machen

Regulierung als Stabilitätsanker

Industrieunternehmen in regulierten Branchen stehen vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen Innovationsgeschwindigkeit von komplexen Produkten erhöhen und gleichzeitig steigende Anforderungen an Safety, Compliance und Produktverantwortung erfüllen. Häufig wird dies als Zielkonflikt interpretiert. Tatsächlich entsteht die Reibung jedoch weniger aus der Regulierung selbst als aus einem unklaren Zusammenspiel von Entwicklungslogik und Governance. Der folgende Beitrag zeigt, warum agile Vorgehensweisen und regulatorische Sicherheit sich nicht widersprechen – und wie beide in einem konsistenten Entwicklungsrahmen systematisch miteinander verbunden werden können.

Regulierung verändert nicht die Geschwindigkeit – sondern die Verantwortungstiefe

In hochregulierten Industrien – etwa der Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder Verteidigung – sind Safety- und Compliance-Anforderungen seit jeher integraler Bestandteil der Produktentwicklung. Neu ist weniger die Existenz dieser Anforderungen als vielmehr die Erwartung, Verantwortung umfassender und früher wahrzunehmen.

„Organisationen stehen heute unter dem Anspruch, Verantwortung nicht nur reaktiv wahrzunehmen, sondern Risiken frühzeitig, bereits vor der Definition der Anforderungen zu antizipieren“, erläutert Dr.-Ing. Bernd Oehme, Leitender Berater bei CO-Improve, einer auf agile Entwicklung physischer Produkte und Transformation in Industrieunternehmen spezialisierte Beratungsboutique. „Safety und Compliance müssen Teil der täglichen Entwicklungsentscheidungen sein und dürfen nicht erst bei formalen Reviews, z.B. Design Input-Reviews oder Audits eine Rolle spielen.“

Damit verschiebt sich der Fokus von einer primär dokumentationsgetriebenen Absicherung hin zu einer strukturellen Integration von Sicherheit und regulatorischen Anforderungen in Architektur, Systemdesign und Entscheidungsprozesse.

Warum lineare Entwicklungslogiken unter Komplexität leiden

Klassische Entwicklungsmodelle beruhen auf einer klaren Phasentrennung: Anforderungen definieren, umsetzen, verifizieren, validieren. Dieses Vorgehen funktioniert dort gut, wo Systeme überschaubar und Zusammenhänge klar trennbar sind. Moderne Produkte sind jedoch hochgradig vernetzte Systeme aus Software, Elektronik, Mechanik und Nutzungskontext.

„Je komplexer Systeme werden, desto weniger lassen sich Risiken isoliert betrachten“, so Oehme. „Entscheidungen auf Systemebene wirken sich auf viele nachgelagerte Ebenen aus – und umgekehrt.“

Wer Planung, Umsetzung und Absicherung strikt trennt, läuft Gefahr, Safety- und Quality-Aspekte erst dann formal zu prüfen, wenn grundlegende Architekturentscheidungen bereits getroffen wurden. In diesem Stadium sind Korrekturen nur noch mit erheblichem Aufwand möglich. Das gilt gerade in der aktuellen Diskussion hinsichtlich der Anforderungen zu Cyber-Security. Das Problem liegt nicht in der Regulierung, sondern in der fehlenden Verzahnung von Struktur und Dynamik.

Agilität als Arbeitsweise innerhalb klarer Leitplanken

Agile Methoden werden häufig fälschlicherweise als Gegenmodell zu regulierten Prozessen verstanden. Diese Wahrnehmung beruht jedoch auf einem Missverständnis. „Agilität bedeutet nicht Beliebigkeit“, betont Oehme. „Sie beschreibt eine strukturierte Arbeitsweise im Umgang mit Unsicherheit – nicht die Auflösung regulatorischer Anforderungen.“

Regulatorische Rahmenwerke definieren stabile Fixpunkte: formale Reviews, dokumentierte Nachweise, klare Verantwortlichkeiten. Agile Methoden wie Scrum oder Scrumban strukturieren hingegen die tägliche Entwicklungsarbeit zwischen diesen Fixpunkten. Sie regeln Priorisierung, Feedbackschleifen und Entscheidungsprozesse.

Der vermeintliche Widerspruch entsteht nur dann, wenn beide Ebenen vermischt werden. Werden dagegen regulatorische Leitplanken (Riskmanagement-File, Traceability-Matrix, etc.) als stabiler Rahmen verstanden, innerhalb dessen Teams iterativ arbeiten, entsteht ein integriertes System aus Stabilität und Anpassungsfähigkeit.

Frühe Systemklarheit als Voraussetzung für Flexibilität

Ein entscheidender Hebel liegt in der frühen Systemdefinition. Bevor iterative Entwicklungszyklen beginnen, müssen grundlegende Systemanforderungen, Stakeholder-Ziele und regulatorische Randbedingungen klar beschrieben und formal freigegeben werden. „Ein sauber definierter Systemrahmen, der Zweckbestimmung, Target Countries und grundlegende Architektur festschreibt, ist kein Innovationshemmnis“, erklärt Oehme. „Er schafft Transparenz darüber, was unveränderlich ist und wo gezielte Flexibilität möglich bleibt.“

Dieser strukturierte Ausgangspunkt – häufig in Form der Festschreibung der Anforderungen auf Systemebene – sorgt dafür, dass agile Teams auf Subsystem- oder Komponentenebene beweglich arbeiten können, ohne die Gesamtintegrität des Produkts zu gefährden. Entwicklungsergebnisse entstehen iterativ, während regulatorische und architektonische Leitplanken stabil bleiben.

Produktverantwortung über Phasen hinweg denken

Regulierung verlangt nicht nur Dokumentation, sondern klare Verantwortlichkeit. In vielen Organisationen ist diese Verantwortung jedoch fragmentiert: Projektleiter, Qualitätsverantwortliche und Gremien agieren phasenweise mit wechselnden Zuständigkeiten.

„Agile Rollen wie der Product Owner bündeln Verantwortung für Nutzen, Risiko und Weiterentwicklung eines Produkts über längere Zeiträume“, so Oehme. „Diese Kontinuität ist entscheidend für eine wirksame Produktentwicklung vom ersten verkaufbaren Produkt bis zum x. Release.“ Dabei geht es nicht um den Ersatz bestehender Rollen, sondern um eine präzisere Zuordnung von Entscheidungsbefugnissen. Zusätzlich wandelt sich die Rolle der Compliance-Abteilungen: Safety- und Compliance-Verantwortliche werden frühzeitig eingebunden und wirken gestaltend, statt ausschließlich prüfend.

Governance, die Geschwindigkeit ermöglicht

Regulierte Organisationen verfügen in der Regel aufgrund der gesetzlichen Vorgaben über umfangreiche Governance-Strukturen. Die zentrale Frage lautet daher nicht, ob Prozesse existieren, sondern wie Entscheidungen und vor allem wie schnell innerhalb dieser Prozesse effizient getroffen werden.

Cross-funktionale Teams, in denen Entwicklung, Quality, Safety und Regulatory eng zusammenarbeiten, verkürzen Abstimmungswege erheblich. „Entscheidungen sollten dort fallen, wo Fachwissen und Kontext vorhanden sind“, sagt Oehme. „Kurze Iterationszyklen helfen dabei, Annahmen früh zu überprüfen und Risiken transparent zu machen.“

Wird Governance nicht als Kontrollinstanz über der Entwicklung verstanden, sondern als integraler Bestandteil des Arbeitsrhythmus mit schnellen Entscheidungen, entsteht eine Organisation, die sowohl auditfest als auch handlungsfähig bleibt.

Methodische und regulatorische Kompetenz als Doppelbasis

Regulatorische Sicherheit setzt fundierte Normen- und Compliance-Kenntnis voraus. Agile Arbeitsweisen verändern diese Anforderungen nicht. „Agile Methoden entfalten ihren Nutzen nur dann, wenn sie verstanden und beherrscht werden“, betont Oehme. „Sie unterstützen Teams dabei, innerhalb bestehender regulatorischer Leitplanken strukturierter und wirksamer zu arbeiten.“

Erfolgreiche Entwicklungsorganisationen investieren daher in beide Kompetenzfelder: regulatorische Fachlichkeit und methodische Exzellenz. Erst das Zusammenspiel beider Ebenen ermöglicht Geschwindigkeit ohne Verlust an Nachvollziehbarkeit.

Externe Partner als Enabler integrierter Entwicklungsmodelle

Die Verbindung von strategischer Produktplanung, Systems Engineering, agilen Methoden sowie Safety- und Quality-Management erfordert ein konsistentes Gesamtbild. Externe Partner wie etwa CO-Improve unterstützen Unternehmen dabei, diese Elemente nicht isoliert zu betrachten, sondern als integriertes Entwicklungsmodell zu gestalten.

Im Fokus stehen klare Zielbilder, durchgängige Verantwortungsmodelle und praxistaugliche Governance-Strukturen. Ziel ist es, regulatorische Anforderungen so zu verankern, dass sie Stabilität geben, ohne Innovationsfähigkeit einzuschränken.

Fazit

Agile Produktentwicklung und regulatorische Sicherheit stehen nicht im Widerspruch. Sie adressieren unterschiedliche Ebenen desselben Systems: Regulierung definiert stabile Leitplanken; Agilität strukturiert die Bewegung innerhalb dieses Rahmens und legt damit die Basis für die Time-to-Market bei komplexen Systemen.

Unternehmen, die Safety, Compliance und Produktverantwortung frühzeitig in Architektur und Entscheidungsprozesse integrieren, schaffen die Voraussetzung für Geschwindigkeit mit Substanz. Nicht die Reduktion regulatorischer Anforderungen ist der Schlüssel zum Erfolg, sondern deren intelligente Einbettung in eine lernfähige, iterative Entwicklungsorganisation.

Autor: Patrick Schulze, Journalist für Wordfinder

CO-Improve ist eine spezialisierte Beratungsboutique für Industrieunternehmen, die ihre Produktentwicklung zukunftssicher und leistungsstark ausrichten wollen. Mit einem interdisziplinären und ganzheitlichen Ansatz stellt CO-Improve sicher, dass Strategie, Prozesse und Organisation wirksam ineinandergreifen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der agilen Transformation von Industrieunternehmen sowie der agilen Entwicklung physischer, mechatronischer Produkte. Das Unternehmen unterstützt Industrieorganisationen dabei, Agilität, Qualität, Safety und Compliance systematisch miteinander zu verbinden – insbesondere in hochkomplexen, regulierten Umgebungen wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, Verteidigungstechnik, Medizintechnik oder Maschinen- und Anlagenbau.

Neben tiefem fachlichem Know-how und fundierter Branchenerfahrung verfügt CO-Improve über eine ausgeprägte Kompetenz im Veränderungsmanagement. Denn nachhaltige Transformation gelingt nur, wenn Führungskräfte und Mitarbeitende aktiv eingebunden und für den Wandel begeistert werden. CO-Improve setzt daher auf gemeinsam entwickelte, unternehmensspezifische Lösungen statt auf Standardkonzepte, auf Zusammenarbeit auf Augenhöhe und konsequente Umsetzung. So entstehen nicht nur Verbesserungen, sondern messbare und dauerhaft wirksame Leistungssteigerungen.

Firmenkontakt

CO-Improve GmbH & Co. KG

Andreas Grohmann

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn

+49 6196 96754-0



https://www.co-improve.com/

Pressekontakt

Wordfinder GmbH & Co. KG

Patrick Schulze

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 40 840 55 92-18



https://wordfinderpr.com/

Bildquelle: CO-Improve GmbH & Co. KG