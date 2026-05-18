Warum viele QM-Systeme trotz ISO 13485 nicht wirksam sind

In vielen Unternehmen der MedTech-Branche sind Qualitätsmanagementsysteme formal korrekt aufgebaut. Prozesse sind dokumentiert, Verantwortlichkeiten definiert und Audits werden erfolgreich bestanden. Dennoch zeigen sich im operativen Alltag häufig wiederkehrende Probleme, fehlende Nachhaltigkeit von Maßnahmen und instabile Prozesse.

Nach Beobachtung zahlreicher Unternehmen liegt die Ursache dafür oft nicht im Fehlen regulatorischer Anforderungen, sondern in einem grundlegenden Missverständnis darüber, wie Qualitätsmanagementsysteme tatsächlich funktionieren.

„Viele Systeme erfüllen die Norm – aber sie steuern das Unternehmen nicht wirklich“, erklärt Thomas Dirk Meyer, Senior Expert für MedTech Qualitätsmanagement. „Die entscheidende Frage ist nicht, ob Prozesse dokumentiert sind, sondern ob das System Probleme frühzeitig erkennt, Zusammenhänge versteht und nachhaltig wirksam wird.“

Insbesondere unter den Anforderungen der ISO 13485 und der EU Medical Device Regulation (MDR) entsteht in vielen Organisationen eine zunehmende Komplexität. Prozesse wie CAPA, Risikomanagement und Post-Market Surveillance existieren zwar formal, arbeiten jedoch häufig nebeneinander statt als integriertes Gesamtsystem.

Die Folge sind typische Muster

– wiederkehrende Abweichungen

– steigende Reklamationen

– hohe CAPA-Last

– lokale Maßnahmen ohne nachhaltige Systemwirkung

Vor diesem Hintergrund gewinnt ein systemischer Ansatz im Qualitätsmanagement zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die Erfüllung regulatorischer Anforderungen, sondern das Verständnis der organisatorischen Realität und der tatsächlichen Systemdynamik.

Diese Zusammenhänge werden unter anderem im Fachbuch „MedTech QM neu gedacht – Mit der richtigen Unternehmens-QM-DNA zur Wirksamkeit unter ISO 13485 und MDR“ beschrieben.

Weitere Informationen:

m-my.de

EQML Institute.de

Das EQML Institute ist auf wirksames Qualitätsmanagement in der MedTech-Branche spezialisiert. Im Mittelpunkt stehen Qualitätsmanagementsysteme unter ISO 13485 und MDR sowie deren tatsächliche Wirksamkeit im Unternehmensalltag. Das Institute entwickelt strukturierte Lern- und Zertifizierungsprogramme für Fach- und Führungskräfte der Medizinprodukte-Industrie. Grundlage bildet ein systemischer Ansatz, der Qualitätsmanagement als integriertes Gesamtsystem versteht. Dazu gehören die European Quality Management License (EQML MD) sowie das Fachbuch „MedTech QM neu gedacht“. Ziel ist es, regulatorische Anforderungen mit praktischem Systemverständnis zu verbinden.

Kontakt

M MY – Managementsysteme Meyer

Thomas Dirk Meyer

Böhmerstraße 79

45144 Essen

+49 173 21 31 696



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