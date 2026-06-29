Roger König über Bürokratie, Energiekosten und Fachkräftemangel

Roger König über Bürokratie, Energiekosten, Fachkräftemangel und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland

Deutschland galt über Jahrzehnte als Motor Europas. Der Mittelstand war das Rückgrat der Wirtschaft, deutsche Ingenieurskunst genoss weltweit einen hervorragenden Ruf und zahlreiche Unternehmen waren globale Marktführer. Doch inzwischen mehren sich die Warnsignale. Immer mehr Firmen investieren im Ausland, verlagern Produktionsstätten oder ziehen sogar komplett andere Standorte für zukünftiges Wachstum in Betracht.

Der Autor Roger König beschäftigt sich intensiv mit den Entwicklungen in Deutschland und den Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Obwohl er weder Politiker noch Verbandsvertreter ist, beobachtet er die wirtschaftlichen Veränderungen mit großer Sorge. Im Gespräch erläutert er, warum Unternehmen Deutschland zunehmend den Rücken kehren und welche Maßnahmen notwendig wären, um diese Entwicklung umzukehren.

Deutschland verliert an Attraktivität

Aus Sicht von Roger König spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Besonders ins Gewicht fallen hohe Energiepreise, steigende Arbeitskosten, komplexe bürokratische Prozesse und die im internationalen Vergleich hohe Steuerbelastung.

„Viele Unternehmen stehen heute unter enormem Wettbewerbsdruck“, erklärt König. „Wenn Produktionskosten im Ausland deutlich niedriger sind und Genehmigungen schneller erfolgen, fällt die Entscheidung für Investitionen außerhalb Deutschlands häufig leichter.“

Hinzu komme der zunehmende Fachkräftemangel. Durch die demografische Entwicklung werde es für Unternehmen immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Gleichzeitig entstünden in anderen Ländern attraktive Rahmenbedingungen, die Investitionen begünstigen.

Bürokratie als Wachstumsbremse

Besonders kritisch sieht König die zunehmende Regulierungsdichte. Unternehmer berichten regelmäßig von langwierigen Genehmigungsverfahren und komplizierten Verwaltungsabläufen.

„Bürokratie ist grundsätzlich wichtig, weil sie Rechtssicherheit schafft“, betont König. „Problematisch wird es aber, wenn Vorschriften Innovationen ausbremsen und Unternehmen wertvolle Zeit verlieren.“

Vor allem kleine und mittelständische Betriebe würden unter den komplexen Regelwerken leiden. Genehmigungen dauerten oftmals Monate oder sogar Jahre. Gleichzeitig sei die Digitalisierung der Verwaltung vielerorts noch nicht ausreichend vorangeschritten.

Mittelstand fühlt sich häufig allein gelassen

Deutschland verfügt zwar über zahlreiche Förderprogramme und Unterstützungsmaßnahmen, dennoch fühlen sich viele Unternehmer nach Ansicht von König nicht ausreichend unterstützt.

„Viele Fördermöglichkeiten existieren auf dem Papier, sind in der Praxis jedoch schwer zugänglich“, sagt er. Besonders der Mittelstand wünsche sich mehr Planungssicherheit und schnellere politische Entscheidungen.

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Transformation brauche es verlässliche Rahmenbedingungen, damit Unternehmen investieren und langfristig planen können.

Die Folgen der Unternehmensabwanderung

Die Auswirkungen reichen weit über einzelne Betriebe hinaus. Wenn Unternehmen ihre Produktion verlagern oder Investitionen ins Ausland lenken, geraten ganze Wertschöpfungsketten unter Druck.

Arbeitsplätze gehen verloren, Steuereinnahmen sinken und Kommunen verlieren wichtige wirtschaftliche Anker. Besonders betroffen sind Regionen, die stark von einzelnen Industrieunternehmen abhängig sind.

Darüber hinaus droht ein Verlust von Know-how und Innovationskraft. Werden Forschung, Entwicklung und Produktion dauerhaft ins Ausland verlagert, könnte dies langfristig die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwächen.

Besonders gefährdete Branchen

Roger König sieht vor allem energieintensive Industrien unter Druck. Dazu gehören die Automobilindustrie, der Maschinenbau, die Chemiebranche sowie Teile der Metallverarbeitung.

Auch die Textilindustrie kämpft seit Jahren mit den Folgen der Globalisierung. Produktionsstandorte werden häufig in Länder mit niedrigeren Lohnkosten verlagert.

Selbst traditionelle deutsche Vorzeigebranchen wie der Maschinenbau stehen zunehmend vor der Frage, ob bestimmte Produktionsbereiche im Ausland wirtschaftlicher betrieben werden können.

Wo Deutschland den Anschluss verloren hat

Besonders deutlich sieht König Defizite bei der Digitalisierung.

Während die USA und China massiv in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und digitale Plattformen investierten, habe Deutschland lange Zeit vor allem auf seine industrielle Stärke vertraut.

„Wir haben hervorragende Ingenieure und Forscher“, sagt König. „Aber bei digitalen Geschäftsmodellen, Venture Capital und technologischen Innovationen fehlt oft die notwendige Dynamik.“

Auch die deutsche Fehlerkultur müsse sich verändern. Innovation entstehe dort, wo Menschen bereit seien, Risiken einzugehen und neue Wege zu beschreiten.

Was jetzt getan werden muss

Für eine wirtschaftliche Trendwende fordert König mehrere konkrete Maßnahmen:

Deutlicher BürokratieabbauSenkung der UnternehmenssteuerbelastungSchnellere GenehmigungsprozesseMassive Investitionen in Digitalisierung und InfrastrukturAusbau von Forschung und EntwicklungBessere Fachkräftegewinnung und WeiterbildungMehr Planungssicherheit für UnternehmenZudem müsse Deutschland seine Rolle als Innovationsstandort neu definieren und sich stärker als attraktiver Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb positionieren.

Drei Empfehlungen an die Politik

Wenn Roger König heute dem Bundeskanzler drei Empfehlungen geben könnte, wären es diese:

Erstens: Digitalisierung und Innovation konsequent vorantreiben.

Zweitens: Die Transformation hin zu einer klimafreundlichen Industrie wirtschaftlich begleiten und Unternehmen dabei aktiv unterstützen.

Drittens: Den Fachkräftemangel durch bessere Bildung, Weiterbildung und eine moderne Zuwanderungspolitik bekämpfen.

Deutschland 2036: Zwei mögliche Wege

Für die kommenden zehn Jahre sieht König zwei denkbare Szenarien.

Sollte Deutschland den bisherigen Kurs unverändert fortsetzen, drohten sinkende Wettbewerbsfähigkeit, zunehmende Standortverlagerungen und wirtschaftlicher Stillstand. Gleichzeitig könnten soziale Spannungen und Fachkräfteengpässe weiter zunehmen.

Anders sieht das Bild aus, wenn jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Mit Investitionen in Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur und Innovation könne Deutschland seine Rolle als führende Wirtschaftsnation Europas nicht nur behaupten, sondern weiter ausbauen.

„Die Zukunft ist nicht vorgegeben“, sagt König. „Sie hängt von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen. Deutschland verfügt über enormes Potenzial. Jetzt kommt es darauf an, dieses Potenzial auch zu nutzen.“

Über Roger König

Roger König ist Unternehmer, Autor und aufmerksamer Beobachter gesellschaftlicher Entwicklungen. In seinen Veröffentlichungen beschäftigt er sich mit den Herausforderungen Deutschlands in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Als Bürger dieses Landes versteht er seine Beiträge als Impuls für Diskussionen über die Zukunft Deutschlands und die Frage, wie Innovation, Wohlstand und gesellschaftlicher Zusammenhalt langfristig gesichert werden können.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

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