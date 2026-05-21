Was ist Dao Yoga

und wie unterscheidet es sich von klassischem Yoga?

Wer an Yoga denkt, hat meist Bilder vor Augen: Menschen in Dehnpositionen, fließende Bewegungsabläufe, schweißtreibende Sessions auf der Matte. Dao Yoga hat damit wenig gemeinsam.

Kein Hatha Yoga – sondern spirituelle Energiearbeit

Dao Yoga arbeitet nicht mit Körperhaltungen oder Bewegungsübungen. Es ist die oberste spirituelle Spitze des Dao Yoga-Systems. Statt den Körper durch Asanas zu trainieren, geht es darum, den göttlichen Kern zu erwecken, energetische Kanäle zu reinigen und den Prana-Fluss zu aktivieren.

Der Fokus liegt auf Atem- und Führungstechniken. Die Praxis findet im Inneren statt, nicht im Außen. Und genau dieser innere Fokus hat einen konkreten Grund: Er aktiviert Prozesse, die bei chronischen Erkrankungen oft zum Erliegen gekommen sind.

Warum Dao Yoga? Selbstheilungskräfte wieder aktivieren

Chronische Erkrankungen entstehen dort, wo die Selbstheilungskräfte des Körpers nicht mehr funktionieren. Die verschiedenen Systeme im Körper verlieren ihre Kohärenz und arbeiten nicht mehr zusammen. Organe, Nervensystem, Immunsystem – all das sind eigenständige Bereiche, die im gesunden Zustand perfekt miteinander kommunizieren. Bei chronischen Erkrankungen ist genau diese Kommunikation gestört.

Dao Yoga setzt genau hier an. Es „wirft den eigenen Motor wieder an“. Statt von außen einzugreifen, aktiviert die Praxis die Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu regulieren und zu heilen.



Das Prinzip: Den Körper zurück in seine Kraft bringen

Der Körper verfügt über unglaubliche Selbstheilungskräfte. Aber sie funktionieren nur, wenn das energetische System frei fließen kann. Blockaden, Störungen im Prana-Fluss, verschobene Energiefelder – all das verhindert, dass der Körper auf seine eigenen Ressourcen zugreifen kann.

Dao Yoga reinigt die energetischen Kanäle. Es bringt das System zurück in einen Zustand, in dem Selbstheilung überhaupt erst möglich wird. Nicht durch Eingriffe von außen, sondern durch die Aktivierung dessen, was ohnehin im Körper angelegt ist.

Keine Symptombekämpfung – sondern Ursachenarbeit

Viele Ansätze arbeiten mit Symptomen. Dao Yoga arbeitet tiefer. Es geht nicht darum, einzelne Beschwerden zu lindern. Es geht darum, dem Körper die Fähigkeit zurückzugeben, sich selbst zu heilen. Das braucht Zeit. Es braucht Kontinuität. Aber genau deshalb wirkt es nachhaltig.

Wenn die Selbstheilungskräfte wieder aktiv sind, wenn die Kohärenz der Körpersysteme wiederhergestellt ist, verändert sich oft mehr als nur das ursprüngliche Problem.

Wie sieht es aus, Dao Yoga zu lernen?

Der Einstieg erfolgt über einen dreitägigen Grundkurs. In diesen drei Tagen wird die vollständige Basissequenz aller Übungen vermittelt: die präzise Ausführung der Atemtechniken, die innere Führung, die energetische Ausrichtung.

Danach haben Teilnehmende das gesamte Fundament für ihre eigenständige Praxis. Dao Yoga setzt bewusst auf ein klares, strukturiertes System – nicht auf überladene Programme mit ständig neuen Übungen.

Der Aufbau: Schritt für Schritt in drei Monaten

Nach dem Grundkurs beginnt der eigentliche Prozess. Etwa alle zwei Wochen wird eine weitere Übung in die tägliche Praxis integriert. So wächst die vollständige Sequenz Schritt für Schritt, bis nach ungefähr drei Monaten alle Übungen zusammenhängend ausgeführt werden können.

Die tägliche Praxis dauert dann 12 bis 15 Minuten. Sie kann zuhause durchgeführt werden, ohne Hilfsmittel, ohne Matte, ohne großen Aufwand. Wer mehr Zeit investieren möchte, kann die Übungen langsamer und bewusster zelebrieren. Aber Dao Yoga bleibt bewusst alltagstauglich – damit es langfristig funktioniert.

Ein lebendiger Prozess, kein starres Programm

Dao Yoga versteht sich nicht als Kurzprogramm mit schnellem Ergebnis. Es ist ein fortlaufender Entwicklungsprozess. Mit jeder neuen Übung entwickelt sich nicht nur die Sequenz weiter, sondern auch die innere Wahrnehmung. Die Selbstheilungskräfte werden aktiviert, die energetischen Kanäle gereinigt.

Alle Übungen gehören zusammen. Einzelne Techniken isoliert weiterzugeben, funktioniert nicht. Die Methode wirkt nur als Ganzes.

Kein Wellness – sondern spirituelle Praxis mit körperlichen Auswirkungen

Dao Yoga ist keine reine Wellness-Praxis. Ja, es entspannt. Es bringt Ruhe in den Körper und Klarheit in den Geist. Aber darum geht es nicht. Es ist eine spirituelle Methode mit konkreten Effekten auf körperliche Prozesse. Wer damit arbeitet, braucht Zeit, Kontinuität und die Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen, das tiefer geht als die meisten Yoga-Formen, die heute unterrichtet werden.

Annette Türk arbeitet seit über 30 Jahren im Bereich ganzheitlicher Heilmethoden. In ihrer Heilpraxis in Bönnigheim verbindet sie alternative Heilweisen wie klassische Homöopathie mit energetischer Heilarbeit, systemischer Aufstellungsarbeit und Neucodierungssystemen wie Soul Reset. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Dao Yoga, energetisches Heilen und die Begleitung von Menschen mit chronischen Beschwerden auf ihrem Weg zu mehr körperlicher und innerer Balance. Sie bildet Fachkräfte aus und arbeitet mit einem tiefen Verständnis für die Verbindung von Körper, Energie und Bewusstsein.

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