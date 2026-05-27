Was kommt zuerst auf die Karte?

Creative Depot gibt Bastelanfängern Orientierung beim Karten gestalten

Karten gestalten kann am Anfang echt überfordernd sein. Da liegt der schöne Spruch bereit, daneben die neue Stanze, ein Hintergrundpapier wartet auch schon – und es stellt sich die große Frage: Womit fängt man eigentlich an?

Die ehrliche Antwort lautet: Es gibt kein starres „so wird es gemacht“. Aber es gibt eine Reihenfolge, die das Gestalten besonders für Anfänger deutlich leichter machen kann. Jule vom Creative Depot hat ein paar Tipps:

1.) Hauptmotiv wählen – Als Erstes braucht es die Hauptidee als Kernstück der Karte, und dafür ist der Anlass oder die Aussage entscheidend. Soll die Karte elegant mit Blumenmotiv oder eher verspielt mit niedlichem Tiermotiv erscheinen? Der gewünschte Stempel wird gewählt, und parallel dazu lässt sich natürlich schon der passende Spruch überlegen. Für den Anfang empfiehlt sich ein eher größeres Motiv, das nicht viel Dekoration benötigt und einen klaren Fokus setzt.

2.) Hintergrund gestalten – Der Hintergrund unterstützt das Motiv und sollte ihm keinesfalls die Aufmerksamkeit stehlen. Ein dezentes Designpapier oder eine eigene Technik, die nicht zu stark hervortritt, kann das Motiv wirkungsvoll unterstützen. Wer zuerst den Hintergrund fertig gestaltet, merkt oft erst später, dass der ursprünglich gewählte Spruch eventuell gar nicht mehr passt – weshalb diese Reihenfolge für unerfahrenere Bastler die sicherere Wahl ist.

3.) Spruch und Details ergänzen – Der Spruch verbindet die Gestaltung mit der Aussage. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass Schriftgröße, Stil und Platzierung zum restlichen Kartenaufbau passen. Ein großer Spruch kann selbst bereits zum Gestaltungselement werden, während ein zu kleiner Spruch schnell verloren wirkt.

Vorgehen bei der Kartengestaltung:

Motiv oder Spruch werden zunächst locker auf die Kartenbasis gelegt – noch nichts festkleben, sondern erstmal schauen, wie die verschiedenen Positionen wirken.

Wo liegt der Blickfang?

Wie viel Platz wird gebraucht?

Soll die Karte eher ruhig oder verspielt wirken?

Erst danach entsteht der Hintergrund. Und plötzlich wird vieles einfacher:

Ein kräftiger Spruch braucht oft einen ruhigeren Hintergrund.

Ein zartes Motiv darf dagegen gern mehr Farbe oder Struktur bekommen.

Große Motive brauchen Luft zum Wirken. Kleine Motive vertragen oft zusätzliche Layer und Deko.

Viele Karten wirken gerade deshalb harmonisch, weil ein Element die Hauptrolle spielt. Wenn Hintergrund, Motiv, Spruch, Embossing, Glitzer, Bänder und zehn Farben gleichzeitig um Aufmerksamkeit kämpfen, weiß das Auge irgendwann nicht mehr, wo es hinschauen soll.

Eine schöne Übung:

Denselben Spruch einmal mit einem wilden Farb-Hintergrund und einmal mit einer ganz schlichten Fläche kombinieren. Der Unterschied ist enorm – und so lässt sich der Kartenaufbau nicht nur theoretisch, sondern direkt beim Basteln verstehen.

Und noch etwas Wichtiges:

Beim Kartengestalten gibt es kaum „Fehler“. Oft entstehen die spannendsten Ideen genau dann, wenn etwas anders läuft als geplant. Manche Basteltechniken sind letztendlich aus kleinen Pannen oder Zufällen entstanden. Es lohnt sich, einfach auszuprobieren!

Creative Depot aus dem niedersächsischen Ort Assel ist eine kreative Marke für hochwertige Stempel, Stanzen und Papierprodukte, die sich durch eine klare Designsprache und viel Liebe zum Detail auszeichnen. Die Produkte werden mit dem Anspruch entwickelt, Kreativität einfach, inspirierend und alltagstauglich zu machen – für Anfänger ebenso wie für erfahrene Kreative. Zeitlose Motive und vielseitige Kombinierbarkeit prägen das Sortiment und machen Creative Depot zu einer festen Größe in der DIY- und Papierbastler-Szene.

Neben der Produktentwicklung legt Creative Depot großen Wert auf den Austausch mit der Community. Bei Workshops vor Ort in Assel, beim gemeinsamen Basteln via Zoom, in WhatsApp-Gruppen sowie bei kreativen Aktionen in den sozialen Medien entstehen Inspirationen und neue Ideen, die weit über die Produkte hinausgehen. So versteht sich Creative Depot nicht nur als Hersteller, sondern als kreativer Begleiter, der Menschen ermutigt, ihre eigenen Ideen umzusetzen und kreative Auszeiten bewusst zu genießen.

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