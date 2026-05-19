Was schreibe ich auf eine Trauerkarte?

Wenn Worte fehlen, helfen die richtigen Stempel: Creative Depot bietet einfühlsame Trauer-Stempelsets mit tröstenden Sprüchen und Motiven.

Es ist einer der schwierigsten Momente im Alltag: Man sitzt vor einer leeren Trauerkarte und weiß nicht, was man schreiben soll. „Mein herzliches Beileid“ klingt zu floskelhaft, eine lange Widmung fühlt sich zu aufdringlich an – und so bleibt die Karte oft weiß. Dabei wünscht man sich nichts sehnlicher, als den Hinterbliebenen das Gefühl zu geben: Ich bin für dich da. Ich denke an dich.

Genau hier setzt Creative Depot an. Der auf kreatives Basteln spezialisierte Online-Shop aus Assel bietet eine sorgfältig kuratierte Kollektion an Trauer-Stempelsets, die genau die Worte bereithalten, nach denen viele Menschen in solchen Momenten suchen.

Trost durch handgemachte Karten

Eine selbst gebastelte Trauerkarte ist mehr als ein Stück Papier – sie ist ein Zeichen echter Anteilnahme. Mit den Trauer-Stempelsets von Creative Depot lässt sich dieser persönliche Moment gestalten, ohne lange nach den richtigen Formulierungen suchen zu müssen. Die Sets vereinen einfühlsame Botschaften wie „In stiller Verbundenheit“, „Was bleibt, ist die Liebe“ oder „Die Liebe ist unendlich“ mit stilvollen Motiven, die Würde und Wärme ausstrahlen.

Dabei richtet sich das Sortiment an verschiedene Lebenssituationen: Es gibt Sets für den allgemeinen Trauerfall, aber auch speziell für besonders schmerzliche Verluste – etwa die Sternenkinder-Kollektionen für den Tod eines Kindes oder das Set „Viel zu früh“ für Menschen, die vorzeitig aus dem Leben gerissen wurden.

Alle Sets sind als Clearstempel konzipiert und lassen sich mit handelsüblichen Acrylblöcken und Stempelkissen verwenden – auch für Bastelneueinsteiger leicht handhabbar.

Kreativ und persönlich statt gekauft und anonym

„Wer eine Trauerkarte selbst gestaltet, gibt ein Stück seiner Zeit und Zuneigung. Das spüren die Empfänger“, so die Philosophie hinter dem Sortiment. Die Stempelsets von Creative Depot machen es möglich, eine solche Karte zu gestalten, ohne gestalterisches Vorwissen zu benötigen – die Sprüche sind bereits professionell gesetzt, die Motive dezent und würdevoll.

Damit wird das lästige Suchen nach den richtigen Worten überflüssig: Ein Stempel, ein Abdrucken – und die Botschaft sitzt.

Weitere Informationen und das gesamte Sortiment an Trauer-Stempeln gibt es unter:

www.creative-depot.de/stempel/trauer

Creative Depot aus dem niedersächsischen Ort Assel ist eine kreative Marke für hochwertige Stempel, Stanzen und Papierprodukte, die sich durch eine klare Designsprache und viel Liebe zum Detail auszeichnen. Die Produkte werden mit dem Anspruch entwickelt, Kreativität einfach, inspirierend und alltagstauglich zu machen – für Anfänger ebenso wie für erfahrene Kreative. Zeitlose Motive und vielseitige Kombinierbarkeit prägen das Sortiment und machen Creative Depot zu einer festen Größe in der DIY- und Papierbastler-Szene.

Neben der Produktentwicklung legt Creative Depot großen Wert auf den Austausch mit der Community. Bei Workshops vor Ort in Assel, beim gemeinsamen Basteln via Zoom, in WhatsApp-Gruppen sowie bei kreativen Aktionen in den sozialen Medien entstehen Inspirationen und neue Ideen, die weit über die Produkte hinausgehen. So versteht sich Creative Depot nicht nur als Hersteller, sondern als kreativer Begleiter, der Menschen ermutigt, ihre eigenen Ideen umzusetzen und kreative Auszeiten bewusst zu genießen.

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Bildquelle: Creative Depot & mandys_paperlove