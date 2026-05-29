Was tun bei heißen Tagen nach Ayurveda?

Die passende Unterstützung für Vata, Pitta und Kapha an heißen Tagen.

In diesem Artikel geht es darum, wie Ayurveda Sommerhitze erklärt und welche einfachen Maßnahmen Körper und Geist dabei unterstützen können, auch an sehr warmen Tagen im Gleichgewicht zu bleiben.

Was Hitze mit Organismus und Psyche macht

Nach Ayurveda verstärkt Hitze vor allem das Pitta-Dosha. Folgen können Gereiztheit, Erschöpfung, Schlafprobleme, Konzentrationsschwäche, starkes Schwitzen und ein erhöhtes Bedürfnis nach Ruhe sein. Gleichzeitig beeinflusst Wärme auch Verdauung, Energiehaushalt und emotionale Stabilität.

Vata: Kühlung und Stabilität

Vata-Typen profitieren von regelmäßigen Mahlzeiten, ausreichend Flüssigkeit, kühlenden Speisen, sanfter Bewegung, festen Tagesroutinen und genügend Erholung.

Pitta: Hitze reduzieren

Für Pitta sind Schatten, Pausen, Gurken, Melonen, Kokoswasser, Meditation und das Vermeiden von scharfem Essen besonders hilfreich.

Kapha: Leichtigkeit bewahren

Kapha-Typen fühlen sich oft wohler bei Wärme. Empfehlenswert sind dennoch leichte Kost, Bewegung am Morgen, frische Kräuter, ausreichend Wasser und das Vermeiden schwerer Speisen.

Wenn die Konstitution noch unbekannt ist

Bewährt haben sich leichte Sommergerichte, regelmäßiges Trinken, Aufenthalt im Schatten, ausreichend Schlaf, Stressabbau und achtsamer Umgang mit körperlichen Belastungen.

Fragen und Antworten

Warum werden manche Menschen schneller gereizt?

Weil Hitze das Pitta-Dosha erhöhen kann.

Welche Getränke sind günstig?

Wasser, Kräutertees und Kokoswasser.

Sollte im Sommer gefastet werden?

Nur sehr behutsam und individuell angepasst.

Hilft Ayurveda bei Schlafproblemen durch Hitze?

Kühlende Abendroutinen können unterstützen.

Ist Ayurveda wissenschaftlich belegt?

Einzelne Empfehlungen sind und werden weiterhin erforscht, vieles basiert auf jahrtausendealten Erfahrungen.

Warum interessiert Ayurveda immer mehr Menschen?

Weil viele einen ganzheitlichen Blick auf Gesundheit schätzen.

Ausblick

Die Integration ayurvedischer Prinzipien kann helfen, Körperbewusstsein, Ernährung und Lebensstil langfristig bewusster zu gestalten. Wer tiefer einsteigen möchte, findet mit der Kombi-Ausbildung aus Grundlagen-Wissen und Kochpraxis interessante Möglichkeiten: https://schule-fuer-ayurveda.de/ayurveda-kochkurs-und-basics-kombi/

Für Interessierte bietet sich ein Kennenlern-Angebot an mit zusätzlich 10 % Rabatt mit dem Rabattcode: Sommerhitze

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Bergheim 24

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Bergheim 24

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.