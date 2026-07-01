Weinverkostung im Zoo, Dinner unterm Sternenhimmel und Crab Feast: Maryland begeistert mit kulinarischen Events im Sommer

Maryland an der US-Ostküste ist ein Paradies für Genießer, doch vor allem über die Sommermonate sorgen kulinarische Events für das gewisse Erlebnis-Extra. Die wohl leckerste Woche des Jahres findet vom 24. Juli bis 2. August 2026 in Baltimore statt. Im Rahmen der Baltimore Restaurant Week gibt es spezielle Menüs und Sonderangebote in über 70 Food-Hotspots der Stadt. Ein ausgefallenes Wein-Genussabenteuer bietet zudem der Maryland Zoo mit Wine in the Wilderness am 6. September 2026. Begleitet von Livemusik, Food Trucks und Vorträgen von Tierpflegern können verschiedene Weine unter freiem Himmel verkostet werden. Alle Einnahmen kommen den Tieren zu Gute.

Ebenfalls unterm Sternenfirmament können Besucher jeden Mittwochabend bei gutem Wetter in Annapolis speisen. Das Dinner under the Stars verwandelt die historische West Street im Stadtzentrum in eine mit Lichterketten geschmückte Dinner-Location. Hierbei laden 15 verschiedene Restaurants, begleitet von Livemusik, zu regionalen Köstlichkeiten ein. In Downtown Frederick im Westen Marylands steht seit über 40 Jahren das In the Streets Festival entlang der Market Street als Highlight im Veranstaltungskalender. Am 12. September 2026 offerieren zahlreiche Restaurants und Craft-Brauereien Verkostungen für rund 75.000 Besucher.

Ein Paradies für Seafood-Lover

Durch die Lage an der Chesapeake Bay spielen Meeresfrüchte und Fisch in Maryland eine besonders große Rolle. Die Maryland Blue Crabs sind das tierische Staatsymbol und wohl bekannteste Delikatesse. Insbesondere das traditionelle Crab Feast, das gemeinsame Essen der frisch gedünsteten Blaukrabben an einer langen Tafel, ist eine tief verankerte Tradition. Das Rotary Club of Annapolis Crab Feast, welches am 7. August 2026 bereits zum 81. Mal veranstaltet wird, ist das weltweit größte Krabbenfest seiner Art. Bei All-You-Can-Eat gibt es bis zu 30.000 gedämpfte Blaukrabben, Maiskolben, Krabbensuppe und – typisch amerikanisch – auch Hotdogs. Gleichermaßen beliebt ist das Charm City Crab Fest am 11. Juli 2026 im B&O Railroad Museum in Baltimore. Lokale Küchenchefs aus den populärsten Restaurants der „Charm City“ zaubern kreative Gerichte aus dem köstlichen Krabbenfleisch wie Tacos, Brezeln oder Sandwiches.

Wer das Crab Feast mit einem weiteren Highlight verbinden möchte, ist bei Crab & Cruise genau richtig. Bis Oktober 2026 starten von Crisfield, auch gern als „Crab Capital of the World“ bezeichnet, nach einem gemeinsamen Krabbenessen Boote zu einer zweieinhalbstündigen Rundfahrt. Neben lokalem Craft-Bier und einer kostenlosen Austernbar an Bord wird die Tour von Old School R&B, HipHop, Jazz oder Modern Country Musik begleitet. Auch das National Hard Crab Derby vom 4. bis 6. September 2026 (Labor Day-Wochenende) in Crisfield ist ein einzigartiges Erlebnis. Das Krabbenrennen, bei dem die schnellsten Krabben gegeneinander antreten, ist Herzstück der Festlichkeiten. Am Samstagvormittag können auch sogenannte Race Crabs, besonders sportliche Krabben, die später beim Derby antreten, erworben werden. Darüber hinaus gibt es in der ganzen Stadt Veranstaltungen und Essensstände, die meisten befinden sich in der Somers Cove Marina, einem der größten Yachthäfen an der Ostküste.

Beim 60. U.S. Oyster Festival am 17. und 18. Oktober 2026 in Leonardtown kommen Austernliebhaber auf ihre Kosten. Neben den zahlreichen kulinarischen Kreationen rund um die Delikatesse wird bei der U.S. National Oyster Shucking Championship nach dem schnellsten Austernöffner gesucht. Honor Allen, der Gewinner des letzten Jahres, hat für das Öffnen von 24 Edelmuscheln nur rund zwei Minuten gebraucht – er hat es also geschafft, etwa alle 5,5 Sekunden eine Auster zu öffnen.

Der Bundesstaat Maryland liegt an der Ostküste der USA und erstreckt sich zwischen der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA, und den Appalachen. Hauptstadt und Hochburg für Segelsportfans ist Annapolis, während die größte Stadt Marylands, Baltimore, mit historischem Hafen und lebendiger Kulturszene glänzt. Dort befindet sich auch der internationale Flughafen Baltimore-Washington (BWI). Touristisches Zentrum und perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen in den State Parks im Westen Marylands ist Frederick mit pittoreskem, historischem Stadtkern.

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Bildquelle: Visit Annapolis & Anne Arundel Cnty. Ken Tom Photo