Welche Powerstation ist die richtige für welches Outdoor-Abenteuer?

Ob Camping mit dem Dachzelt, Picknick am See, Festivalwochenende mit Freunden oder Offroad-Tour durch abgelegene Regionen – eine zuverlässige Stromversorgung gehört für viele Outdoor-Fans heute zur Grundausstattung. Mobile Powerstations machen Reisen komfortabler und unabhängiger. Doch dabei gilt: Größer bedeutet nicht automatisch besser. Entscheidend ist vielmehr das individuelle Einsatzszenario, der tatsächliche Energiebedarf und das verfügbare Platzangebot. Während bei Tagesausflügen vor allem ein geringes Gewicht und kompakte Abmessungen zählen, rücken bei längeren Campingreisen, Vanlife-Abenteuern oder der Kombination aus Reisen und mobilem Arbeiten Kapazität, Leistungsreserven und flexible Lademöglichkeiten stärker in den Fokus. Jackery bietet für jedes Reise- und Outdoor-Szenario die passende Lösung – von besonders handlichen Modellen für unterwegs bis hin zu leistungsstarken Powerstations und effizienten mobilen Solarpanels für längere Aufenthalte fernab des Stromnetzes.

Kompakte Begleiter für Tagesausflüge, Dachzelt-Abenteuer und Foto-Exkursionen

Entscheidend für die Wahl bei besonders handlichen Powerstations ist vor allem, welche Geräte unterwegs mit Energie versorgt werden sollen. Reichen USB-A-, USB-C- und 12-Volt-Anschlüsse für Smartphone, Tablet, Kamera, Drohne oder andere mobile Geräte aus, ist die besonders leichte Jackery Explorer 300D die passende Wahl.

Mit nur 2,5 Kilogramm Gewicht und Maßen von 120,24 × 118,6 × 183 Millimetern (L × B × H) passt sie problemlos in einen Rucksack. Trotz ihrer geringen Größe bietet sie eine Kapazität von 288 Wh und eine Ausgangsleistung von bis zu 300 Watt. Besonders praktisch: Das mitgelieferte 140-Watt-USB-C-Ladekabel dient gleichzeitig als Tragegriff und ist so immer dabei. Geladen wird die Explorer 300D selbst wahlweise über USB-C, den 12-Volt-Autoadapter oder ein Jackery Solarpanel wie dem praktischen SolarSaga 40 Mini zum Anhängen an den Rucksack.

Sollen beispielsweise auf einem Festival hingegen auch Geräte mit klassischem 230-Volt-Netzstecker betrieben werden, empfiehlt sich die Jackery Explorer 500 v2. Sie verfügt über zwei Schuko-Steckdosen, zwei USB-C- sowie einen USB-A-Port plus 12-Volt-Anschluss. Mit einer Kapazität von 512 Wh, einer Ausgangsleistung von bis zu 500 Watt und Maßen von 31 × 20,5 × 15,6 cm bleibt sie angenehm kompakt. Das flache Design des 5,7 kg leichten Stromspeichers erleichtert zudem die Verstauung im Kofferraum oder unter einem Sitz und macht die Powerstation zur zusätzlichen Ablagefläche in Zelt & Co.

Mehr Leistung für Van-Life, Offroad-Touren und mobiles Arbeiten: Jackery Explorer 1000 v2

Wer mit dem Campervan unterwegs ist, ein Offroad-Abenteuer durch die Wüste plant oder als Digitalnomade Arbeit und Reisen verbindet, benötigt mehr Energiereserven, ohne wertvollen Stauraum zu verschenken. Hier ist die Jackery Explorer 1000 v2 als eine der kleinsten und leichtesten 1-kWh-Powerstations eine gute Wahl. Über den integrierten Wechselrichter stehen bis zu 1.500 Watt Dauerleistung über sechs Anschlüsse zur Verfügung. Neben 12-Volt-, USB-C und USB-A-Ports werden auch zwei AC-Steckdosen geboten, sodass eine Kaffeemaschine, Werkzeuge oder eine Starlink-Antenne zur Internetversorgung in abgelegenen Gebieten betrieben werden können. Das schockresistente Gehäuse ist zudem auch für anspruchsvolle Offroad-Strecken ausgelegt. Geladen wird der Speicher selbst wahlweise per 12-Volt im Auto, an der Steckdose bei einer Pause in der Zivilisation oder per mobilem SolarSaga Solarpanel von Jackery. Hier empfiehlt sich die kompakte bifaziale Jackery SolarSaga 100.

Hohe Kapazität auf engem Raum für autarkes Reisen: Jackery Explorer 2000 v2

Bei längeren Roadtrips und autarken Touren fernab der nächsten Steckdose profitieren Reisende mit der Jackery Explorer 2000 v2 von 2.042 Wattstunden und einer Ausgangsleistung von 2.200 Watt. So versorgt diese Powerstation auch leistungsintensive Verbraucher wie Föhn, Wasserkocher und Induktionskochfelder zuverlässig mit Energie. Trotz ihrer hohen Kapazität zählt sie zu den kompaktesten und leichtesten Powerstations ihrer Klasse. Für maximale Unabhängigkeit empfiehlt sich neben dem Ladevorgang über den 12-Volt-Anschluss im Fahrzeug das zweifach ausfaltbare Jackery SolarSaga 200 Solarpanel. Je nach Reise- und Energiebedarf können mehrere Solarpanels gleichzeitig angeschlossen werden, um die Ladeleistung deutlich zu erhöhen, sodass auch bei längeren Aufenthalten fernab des Stromnetzes kontinuierlich Solarenergie nachgeladen werden kann.

Welches Modell also die beste Wahl ist, hängt letztlich nicht von der größtmöglichen Kapazität ab, sondern davon, welche Geräte unterwegs tatsächlich genutzt werden und wie viel Platz im Gepäck oder Fahrzeug zur Verfügung steht. Mit vielfältigen Leistungsklassen bietet Jackery für nahezu jedes Reiseprofil und unterschiedliche Budgets eine passende Lösung. So starten die kleinen Powerstations bereits bei 179 Euro (Explorer 300D) und liegen beispielsweise für den Explorer 2000 v2 bei 899 Euro oder als Solargenerator mit 200 Watt Panel bei 1.149 Euro.

Alle Modelle finden Interessierte unter de.jackery.com.

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Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

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