Wellnap® macht erholsamen Schlaf auf Reisen zur Mission

Das ergonomische Wellnap Reisekissen soll Reisenden dabei helfen, entspannter zu schlafen und erholter am Ziel anzukommen.

Schlaflose Flugstunden, ein ständig zur Seite kippender Kopf und ein verspannter Nacken bei der Ankunft: Für viele Menschen beginnt eine Urlaubs- oder Geschäftsreise alles andere als erholsam. Mit Wellnap ist in Nordrhein-Westfalen eine neue Marke entstanden, die genau das ändern möchte. Das Unternehmen aus Essen verfolgt eine klare Mission: Menschen sollen auch unterwegs komfortabel schlafen und ihre Reise ausgeruht fortsetzen können.

Im Mittelpunkt steht das Original Wellnap® Reisekissen. Das ergonomisch geformte Nackenkissen wurde für Reisen im Flugzeug, Zug, Bus und Auto entwickelt. Seine rundum stützende Form soll den Kopf stabilisieren und verhindern, dass er während des Schlafens unkontrolliert nach vorne oder zur Seite kippt. So soll eine angenehmere Schlafposition ermöglicht und der Nacken unterwegs entlastet werden.

„Eine Reise sollte nicht mit Erschöpfung beginnen oder enden. Unser Ziel ist es, Menschen eine einfache Möglichkeit zu geben, auch im Sitzen besser zur Ruhe zu kommen. Erholsamer Schlaf sollte nicht davon abhängen, ob man in der Economy-, Business- oder First-Class reist“, erklärt Manuel Simon, Gründer von Wellnap.

Aus einem alltäglichen Reiseproblem entstand eine GeschäftsideeDie Idee zu Wellnap entstand aus einer Beobachtung, die viele Reisende kennen: Sobald der Körper im Sitzen einschläft, verliert der Kopf seinen Halt. Das führt häufig dazu, dass Reisende immer wieder aufschrecken und sich nach der Fahrt oder dem Flug weniger erholt fühlen als zuvor.

Auf der Suche nach einer besseren Lösung wurden nach Angaben des Unternehmens unterschiedliche Formen, Materialien und Prototypen getestet. Das Ergebnis ist ein Reisekissen, das den Kopf möglichst gleichmäßig aus verschiedenen Richtungen unterstützen soll. Getestet wurde das Konzept unter anderem im persönlichen Umfeld sowie von Vielreisenden und Menschen, die auch während Arbeitspausen oder beim Pendeln schlafen möchten.

360-Grad-Unterstützung für unterwegsDas Original Wellnap® Reisekissen besteht aus Memory-Schaum und passt sich an die individuelle Kopf- und Nackenform an. Der abnehmbare Bezug ist laut Hersteller Oeko-Tex-zertifiziert und kann von Hand gereinigt werden. Mit einem Gewicht von etwa 450 Gramm lässt sich das Kissen zusammenrollen und in einer Reisetasche verstauen.

Das Reisekissen eignet sich nicht nur für Langstreckenflüge. Es kann ebenso auf Bahnfahrten, Roadtrips, beim täglichen Pendeln, im Büro oder zu Hause verwendet werden. Die atmungsaktiven Materialien und die kompakte Bauweise sollen dabei Komfort und Mobilität miteinander verbinden.

„Wir möchten Wellnap langfristig als Marke für bessere Erholung unterwegs etablieren“, sagt Simon. „Unser Reisekissen ist der erste Schritt auf dieser Reise. Entscheidend ist für uns, dass Menschen nicht nur ankommen, sondern sich bei ihrer Ankunft auch wirklich bereit für das fühlen, was vor ihnen liegt.“

Schlaf wird zum Bestandteil einer besseren Reise. Mit dem Wellnap Reisekissen greift das Unternehmen ein Thema auf, das bei der Reiseplanung häufig zu kurz kommt. Während Reisende viel Zeit in die Wahl des Verkehrsmittels, des Sitzplatzes oder des Gepäcks investieren, wird der Schlafkomfort unterwegs oft erst dann zum Thema, wenn die Reise bereits begonnen hat.

Wellnap möchte das ändern und erholsamen Schlaf als festen Bestandteil einer gut vorbereiteten Reise etablieren. Das Ziel der Marke: weniger unruhige Stunden unterwegs und mehr Energie am Reiseziel.

Das Original Wellnap® Reisekissen ist in mehreren Farben erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt und zur Bestellung finden Interessierte auf der offiziellen Produktseite von Wellnap.

Kontakt

WELLNAP

Manuel Simon

Am Wieselbach 15

45257 Essen

01735466050



https://wellnap.de

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