Weltweite Welle von Cyberkriminalität: Experten warnen vor steigenden Hackerangriffen

Immer häufiger werden Unternehmen zum Ziel von Hackern aus dem Ausland, die komplette Systeme lahmlegen können. Die Folgen sind mit hohen Kosten und Verlusten verbunden. Wer sich nicht umfassend schützt, ist nicht sicher. Eine Cyberattacke kann jedes Unternehmen treffen. IT-Dienstleister, wie Wienen IT aus Hardt bei Rottweil, sorgen für mehr Sicherheit und Schutz.

Die Angriffe nehmen zu, die Folgen sind oft gravierend

Nicht nur seit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hat sich die Zahl der Cyberangriffe stark erhöht. Aktuelle Studien zeigen, dass sich die Zahl der Attacken in den letzten Jahren sogar verdoppelt hat. Dabei nutzen die Angreifer immer raffiniertere Techniken, um die bereits vorhandenen Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Gefährdet sind hierbei insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, bei denen Ressourcen und Know-How fehlen, um sich ausreichend zu schützen.

Die Auswirkungen solcher Angriffe haben gravierende Folgen. Systemausfälle können ganze Firmen lahmlegen und so zu Arbeits- und Produktionsausfällen führen. Der Verlust von wichtigen und vertraulichen Daten kann nicht nur Arbeitsabläufe behindern, sondern auch den Ruf des jeweiligen Unternehmens schädigen. Auf jeden Fall führt ein gelungener Hackerangriff zu erheblichen finanziellen Verlusten und kann bei bestimmten Unternehmen auch starke Folgen für das öffentliche Leben haben.

Um das eigene Unternehmen zu schützen ist Hilfe von Experten gefragt

Unternehmen müssen proaktiv handeln, um sich gegen die steigenden Hackerangriffe zu wehren. Dazu müssen die Sicherheitsmaßnahmen ständig überprüft, neu bewertet und verbessert werden. Experten empfehlen mit erfahrenen IT-Sicherheitsexperten zusammenzuarbeiten und eine umfassende Sicherheitsstrategie zu entwickeln, um sich bestmöglich vor diesen Angriffen zu schützen. Für den Ernstfall sollte ein Notfallkonzept erstellt werden.

In vielen Fällen werden die Angriffe durch Hacker durch das menschliche Verhalten begünstigt. Es ist deshalb wichtig, die Mitarbeitenden umfassend zu diesem Thema zu schulen, damit etwa Phishing-Mails und andere Angriffstechniken keine Chance haben. Auch hier ist der Rat von Experten gefragt. IT-Dienstleister bieten oft Schulungen zu diesen Themen an.

Innovatives IT Unternehmen aus Hardt sorgt für mehr Cyber-Sicherheit

Als IT-Dienstleister bietet Wienen IT eine umfassende Beratung zu allen Themen rund um die IT Sicherheit. Auf der Webseite des Unternehmens können Interessierte einen ersten Sicherheitscheck durchführen. Das Team um Martin Wienen berät umfassend und bietet Lösungen zu E-Mail Security, Firewall, Virenschutz und mehr. Dank der proaktiven Betreuung kompletter Netzwerke sind Unternehmen den Kriminellen immer einen Schritt voraus.

Doch was ist mit den Kosten? Kann sich ein kleines und mittelständische Unternehmen überhaupt eine solche Rundum-Betreuung leisten? Hier gibt es gute Nachrichten. Unternehmen in Baden-Württemberg steht mit der Digitalisierungsprämie Plus der L-Bank eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit zur Verfügung. Dabei erhalten Unternehmen, die in die Digitalisierung investieren eine Förderung von bis zu 40 Prozent des eingesetzten Kapitals.

https://wienen-it.de/

Innovativ, preisgekrönt und verlässlich. Das sind wir. Unser junges dynamisches Team unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen bei Hardware- und Softwarelösungen. Immer am Puls der Zeit und mit dem Blick für das Wesentliche. Der Kunde steht dabei im Vordergrund. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2000 stehen wir unseren Kunden mit unserer Erfahrung zur Seite und helfen beim Digitalisieren von Geschäftsprozessen wie Auftragserfassung, Personalzeiterfassung, Zutrittskontrolle, Anbindung von Online-Shopsystemen und vielem mehr.

