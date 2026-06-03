Wenn die Kontrolle zu entgleiten scheint

Angstfrei.shop stellt Band 9 über „Die Angst vor Kontrollverlust“ in den Mittelpunkt – ein Thema, das derzeit viele Menschen bewegt

Wenn Nachrichten, wirtschaftliche Entwicklungen, gesellschaftliche Veränderungen und persönliche Belastungen das Gefühl auslösen, immer weniger selbst steuern zu können, entsteht bei vielen Menschen eine stille innere Spannung. Genau hier setzt Band 9 der Reihe „Die versteckten Ängste“ an: „Die Angst vor Kontrollverlust“ steht im Angstfrei.shop derzeit besonders im Fokus.

Die digitale Plattform Angstfrei.shop bietet E-Books, Hörbücher und ergänzende Reflexionsmaterialien für Menschen, die sich mit Angst, innerer Unruhe, Sorgen, Selbstzweifeln oder wiederkehrenden belastenden Gedanken auseinandersetzen möchten. Dabei geht es nicht um schnelle Versprechen oder pauschale Lösungen, sondern um verständliche Impulse, die helfen können, innere Muster besser zu erkennen und neue Perspektiven auf belastende Gedanken zu entwickeln.

Gerade „Die Angst vor Kontrollverlust“ zeigt sich im Alltag oft nicht offensichtlich. Sie kann sich als ständiges Grübeln äußern, als übermäßiges Planen, als innerer Druck, alles absichern zu müssen, oder als Unruhe, sobald Dinge nicht vorhersehbar sind. In einer Zeit, in der viele Menschen mit Unsicherheit, Veränderung und Zukunftssorgen konfrontiert sind, gewinnt dieses Thema besondere Bedeutung.

„Viele Menschen verbinden Angst zunächst mit Panik oder akuten Krisenmomenten. Doch oft zeigt sie sich viel leiser: als innere Anspannung, Kontrollbedürfnis, Rückzug oder permanentes Grübeln“, sagt der Betreiber von Angstfrei.shop, Alexander Seelendank. „Mit Band 9 möchten wir einen achtsamen Zugang zu einem Thema schaffen, das sehr viele Menschen betrifft, ohne dass sie es sofort als Angst benennen würden.“

Die 12-teilige Reihe „Die versteckten Ängste“ widmet sich unterschiedlichen Formen von Angst, die im Alltag häufig unter der Oberfläche wirken. Dazu gehören unter anderem die Angst zu scheitern, die Angst, nicht dazuzugehören, die Angst, nicht gut genug zu sein, und die Angst vor Unsicherheit. Die Inhalte sind bewusst alltagsnah, ruhig und verständlich formuliert. Sie richten sich an Menschen, die sich selbst besser verstehen möchten und einen seriösen Einstieg in Selbstreflexion und innere Orientierung suchen.

Ein zentrales Anliegen von Angstfrei.shop ist ein verantwortungsvoller Umgang mit sensiblen Themen. Die angebotenen Materialien ersetzen keine ärztliche, psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung. Sie verstehen sich als reine Selbsthilfe-, Reflexions- und Begleitimpulse, die Orientierung geben können, ohne Heilversprechen zu machen.

Neben der Reihe „Die versteckten Ängste“ entstehen weitere digitale Formate, darunter kompakte Einstiegsprodukte, Reflexionshilfen und thematische Begleitmaterialien.

Weitere Informationen zu Band 9 „Die Angst vor Kontrollverlust“:

https://angstfrei.shop/produkt/band-9-audio-die-angst-vor-kontrollverlust/

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Alexander Seelendank ist gesamtheilticher Lebensforscher, Autodidakt, Autor.

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