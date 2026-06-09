WENN DIE MAUER BRENNT, IST ES ZU SPÄT ÜBER DEN FEUERLÖSCHER ZU DISKUTIEREN

Mit Wolfgang Bosbach, Daniel Jung & Bernhard Schindler

In Vorbereitung auf den CEO Talk in Köln: Klartext im KÖLNSKY. Über Deutschland. Über Unternehmertum. Über die Zukunft.

Mit CDU Urgestein Wolfgang Bosbach, YouTube Star Daniel Jung und SCHINDLER Circle Founder Bernhard Schindler.

„Everybody’s Darling ist Everybody’s Depp.“ – Franz Josef Strauß

Vielleicht beschreibt dieser Satz unsere Zeit besser als viele politische Reden zusammen. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen versuchen, niemanden zu verärgern. Eine Zeit, in der diskutiert, relativiert und erklärt wird. Doch während in Talkshows diskutiert wird, kämpfen Unternehmer jeden Tag mit der Realität. Sie zahlen Gehälter. Sie schaffen Arbeitsplätze. Sie tragen Verantwortung für Familien, Mitarbeiter und ganze Regionen. Und genau deshalb wird das CEO Dinner am 22. Juni 2026 im KÖLNSKY kein gewöhnlicher Netzwerkabend.

Es wird ein Abend des Klartexts. Ein Abend, an dem offen ausgesprochen wird, was viele Unternehmer denken und fühlen, aber oftmals nicht mehr laut sagen. Denn während Deutschland über politische Brandmauern diskutiert, brennen in vielen Unternehmen längst ganz andere Mauern. Fachkräftemangel. Überbordende Bürokratie. Unsicherheit. Fehlende Planbarkeit. Eine immer stärkere Regulierung. Und gleichzeitig die wohl größte technologische Revolution unserer Lebenszeit: Künstliche Intelligenz. Die eigentliche Brandmauer unserer Zeit verläuft nicht zwischen politischen Parteien.

Sie verläuft zwischen Stillstand und Veränderung.Zwischen Unternehmen, die hoffen, dass alles wieder so wird wie früher. Und Unternehmern, die verstanden haben, dass „früher“ nicht zurückkommen wird. Gemeinsam mit Wolfgang Bosbach, einem der profiliertesten und meinungsstärksten Politiker Deutschlands, sprechen wir über die Herausforderungen unseres Landes, über politische Entwicklungen, über Verantwortung und darüber, warum viele Unternehmer das Gefühl haben, dass die Realität ihres Alltags in Berlin oft nicht mehr verstanden wird. Das sodann erstellte Positionspapier wird direkt an Kanzlei Friedrich Merz geleitet.

Gemeinsam mit Daniel Jung, Deutschlands bekanntestem Bildungs-YouTuber und einem der wichtigsten Stimmen rund um Künstliche Intelligenz, sprechen wir darüber, warum KI nicht einfach ein neues Softwaretool ist. KI verändert bereits heute Bildung, Vertrieb, Marketing, Recruiting, Führung und komplette Geschäftsmodelle. Sie wird Gewinner hervorbringen – und Verlierer.

Und gemeinsam mit Bernhard Schindler, Unternehmer, Gründer des SCHINDLER Circle, sprechen wir über das, was Unternehmer aktuell wirklich bewegt. Über hunderte Gespräche mit Mittelständlern und keine bis wenige Abschlüsse. Über Sorgen, Chancen und die Frage, wie wir uns Unternehmer wieder stärker machen können. Dabei repliziert er erstmals selbst seine letzten 12 Monate und stellt gemeinsam mit Benedikt von Kuepach, Kilian Zieglmaier den neuen Podcast „Da Anwalt, da Kilian und i“ vor.

Helmut Schmidt sagte einst: „In der Krise beweist sich der Charakter.“ Genau an diesem Punkt stehen viele Unternehmen heute. Die einen warten auf bessere Rahmenbedingungen. Die anderen schaffen sie selbst. Die einen diskutieren über Veränderungen. Die anderen gestalten sie. Die einen suchen Gründe, warum etwas nicht funktioniert. Die anderen suchen Wege, warum es funktionieren wird. Vielleicht braucht Deutschland heute weniger Ideologien und mehr Unternehmer. Menschen, die Verantwortung übernehmen. Menschen, die Entscheidungen treffen. Menschen, die Risiken tragen. Menschen, die Arbeitsplätze schaffen. Menschen, die handeln, während andere noch diskutieren.

Dieses CEO Dinner wird deshalb kein Abend voller Floskeln. Keine weichgespülten Vorträge. Keine standardisierten Netzwerkgespräche. Sondern ein ehrlicher Abend über die großen Fragen unserer Zeit: Wie viel Staat braucht Unternehmertum? Wie viel Veränderung verträgt Deutschland? Was macht KI mit unseren Unternehmen? Wo finden wir die Fachkräfte von morgen? Und warum entsteht Erfolg oft genau dort, wo andere Angst vor Veränderung haben?

Der Mittelstand war immer das Rückgrat unseres Landes. Doch jedes Rückgrat braucht Menschen, die Haltung zeigen. Genau darüber sprechen wir. Offen. Ehrlich. Direkt. Denn wenn die Mauer brennt, ist es zu spät, über Feuerlöscher zu diskutieren. Dann braucht es Menschen, die handeln.

22. Juni 2026 | 17:30 Uhr | KÖLNSKY | 27. Etage über den Dächern von Köln

Ein Abend für Unternehmer. Ein Abend für Klartext. Ein Abend für alle, die Zukunft gestalten wollen. Ein Abend im Zeichen der Wertschätzung und Kulinarik.

Der SCHINDLER Circle ist die Heimat für Unternehmer:innen, die echten Fortschritt wollen. Mit Bernhard als persönlichem Sparringspartner entwickelst du monatlich live und persönlich neue Brands, gehst mutige Wege in deiner Positionierung, entfaltest klare Strategien, öffnest ungeahnte Türen und bringst sogar neue Produkte konsequent auf die Straße. Dazu kommen die starken Matches der legendären Powerdays und die Fähigkeit, deine unternehmerische Helikopterperspektive zu schärfen. Eine einmalige Kombination aus Sparring, Umsetzung und Matchmaking, die dein Business nachhaltig transformiert.

Kontakt

Innovation Circle Managementgesellschaft mbH

Andreas Wagner

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