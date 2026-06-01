Die Finanzmarkt-Studie 2026 der führenden Linkbuilding und GEO Agentur performanceLiebe vergleicht 44 Anbieter aus sieben Kategorien. Dazu zählen Universalbanken, Direktbanken, Neobroker und Neobanken.

Buxtehude, 01. Juni 2026 – Im deutschen Finanzmarkt laufen zwei Erfolgsmuster nebeneinander her, die sich im Suchmarkt nur selten in einer einzigen Marke treffen. So fasst die heute veröffentlichte Finanzmarkt-Studie 2026 der Linkbuilding-Agentur performanceLiebe das Bild zusammen. Sie vergleicht 44 Anbieter aus sieben Segmenten anhand der gleichen Kennzahlen. An der Spitze der Online-Autorität steht die KfW.

Hinter der KfW folgen Revolut, die Allianz, Check24 sowie Sparkasse und N26. Beim organischen Traffic dreht sich das Bild. Dort liegt Check24 klar vorn und beherrscht das deutsche

Vergleichsportal-Segment.

Die unterschiedlichen Spitzenpositionen haben zwei Gründe. Etablierte Häuser wie die KfW profitieren von Linkprofilen, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Diese Autorität lässt sich nicht kurzfristig nachbauen. Vergleichsportale und Neobanken holen ihre organische Sichtbarkeit dagegen über Themen-Autorität und Trichter-Content. Dieser Weg steht auch jungen Marken offen, verlangt aber kontinuierliche

Linkbuilding-Arbeit.

Für die Studie hat performanceLiebe 44 Anbieter aus den Segmenten Vergleichsportale, Universal- und Direktbanken, Neobroker, Neobanken, Versicherer und B2B-Finance entlang derselben Kennzahlen

verglichen. Grundlage sind Ahrefs-Werte mit Stand Mai 2026, ergänzt um SISTRIX-Sichtbarkeitsdaten. Erhoben wurden die Stärke des Linkprofils, die Zahl der Backlinks, verweisende Domains, organischer Traffic und Keyword-Sichtbarkeit.

„Im Finanzmarkt entscheidet jahrzehntelang aufgebautes Vertrauen über die Online-Autorität“, sagt Patrick Tomforde, Geschäftsführer der performanceLiebe. „Wer dort als Neobroker oder Neobank gegenhalten will, muss Linkbuilding als Kernhebel anerkennen, nicht als Nebenkanal. Unsere Studie macht sichtbar, wo der Abstand systembedingt ist und wo er sich durch Arbeit aufholen lässt.“

Die vollständige Finanzmarkt-Studie 2026 ist auf Anfrage über die Studien-Seite von performanceLiebe unter https://www.performanceliebe.de/studien/ erhältlich.

Die Agentur performanceLiebe wurde 2009 gegründet und sorgt seitdem für den Erfolg ihrer Kunden in verschiedenen Disziplinen des Performance Online Marketings. Zu den Kunden der Online-Marketing Agentur zählen zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Was die Agentur performanceLiebe von vielen Wettbewerbern unterscheidet ist die Liebe für das Online Marketing – mit Leidenschaft, Erfahrung und Enthusiasmus werden die Kundenprojekte zum Erfolg gebracht. Der Kunde profitiert dabei von kompetenten Ansprechpartnern, die während des gesamten Projektes erreichbar sind und über viel praktisches und theoretisches Wissen verfügen.

Kontakt

performanceLiebe GmbH & Co. KG – Performance Online Marketing Agentur

Patrick Tomforde

Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 10

21614 Buxtehude

0170 17 88 324



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