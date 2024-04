Wertschöpfung im Fokus

T&O Group beteiligt sich an Factory Excellence Network

Ihr Credo der kontinuierlichen Verbesserung verfolgt die T&O Group sowohl in puncto Prozessoptimierung ihrer Kundschaft als auch unternehmensintern. Für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und optimale Betreuung produzierender Firmen beteiligt sich die auf Consulting spezialisierte T&O Group an der Factory Excellence Network GmbH. Diese strategische Entscheidung ebnet den Weg für eine Zusammenarbeit der Bereiche Beratung, Softwareentwicklung und Automatisierung/Robotik. Ob neue Fabrik oder neue Fertigungslinie – gemeinsam mit den ebenfalls beteiligten Firmen Quality Miners GmbH und automation.eXpress GmbH arbeitet die T&O Group fortan unter dem Dach des Factory Excellence Networks an der ganzheitlichen Wertschöpfungsoptimierung mittelständischer Fertiger.

Alles aus einer Hand

Wer seine Prozesse effizienter und nachhaltiger gestalten möchte, findet im Factory Excellence Network einen kompetenten Ansprechpartner. Die spezialisierten Experten des Netzwerks decken die komplette Bandbreite involvierter Prozesse ab. Sie unterstützen nicht nur bei der Identifikation automatisierbarer Verfahren, sondern auch bei der Integration nachhaltiger Praktiken sowie Change im Unternehmen. Einerseits behaupten sich produzierende Unternehmen dadurch im internationalen Wettbewerb, andererseits gelingt eine Verbesserung der Umweltbilanz.

Gemeinsam anpacken

T&O-Geschäftsführer Marek Borgstedt freut sich, Teil des Joint Ventures zu sein und fasst zusammen: „Es geht in erster Linie darum, allen Mandanten zu einer höheren Qualität und nachhaltigeren Produktion zu verhelfen. Fortan dieses verlässliche und professionelle Netzwerk mit viel Erfahrung zu verstärken, macht uns stolz.“ Markus Kreisle, Gründer des Factory Excellence Networks, ergänzt: „Herausforderungen disruptiver Art bestimmen unsere Zukunft. Sie können nur im Kollektiv bewältigt werden. Die T&O Group lebt diesen kollaborativen Ansatz und bringt unser Ökosystem einen großen Schritt voran.“

1989 in München gegründet, beschäftigt die T&O Group heute 85 Mitarbeitende in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Verbindung von Technik, Organisation und Prozessen bildet die Grundlage des Teams um Geschäftsführer Marek Borgstedt. Ob produzierende Industrie, Logistik, öffentliche Verwaltung, ÖPNV oder Automobilindustrie – spezialisierte Beratungsteams unterstützen bei der zielorientierten Ausrichtung von Strategie, Supplychain, Produktion, Projekt- oder Prozessmanagement. Das in der T&O Group integrierte Consulting verfolgt nachhaltige Ziele und legt den Grundstein für die Realisierung effizienter und umweltschonender Prozesse. Wer mit T&O-Hilfe auf Lean & Green setzt, verkleinert den CO2-Fußabdruck messbar. Mehr Informationen auf www.togroup.company

