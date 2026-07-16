Westcon-Comstor und Palo Alto Networks stellen mit SASEvolution die Weichen für hochskalierbare SASE-Umgebungen

Berlin, Paderborn – 14. Juli 2026 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Distributor von Cybersecurity-, Netzwerk- und Hybrid-Cloud-Lösungen, hat mit SASEvolution heute ein neues Programm vorgestellt, das die Channelpartner in der EMEA-Region beim einfachen und schnellen Aufbau von Secure Access Service Edge-(SASE-)Umgebungen unterstützt.

SASEvolution ist ein attraktives Lösungspaket, das die Prisma SASE-Lösung von Palo Alto Networks mit Managed Services von Westcon kombiniert. Das auf der Basis praxisnaher Use Cases entwickelte Programm umfasst unter anderem Secure Internet Access, unternehmensweiten Zero Trust Network Access, Secure Enterprise Browser und umfangreiche SASE-Funktionalitäten sowie maßgeschneiderte Design-, Deployment- und Support-Services.

Auf diese Weise profitieren Partner von einem einfachen, reproduzierbaren Modell, das es ihnen leicht macht, die Prisma SASE-Lösungen von Palo Alto Networks zu vermarkten. Unabhängig von ihren eigenen Service-Kapazitäten, Zertifizierungen und Kenntnissen können sie Kunden so bei der Einführung zeitgemäßer SASE-Technologien begleiten und die Grundlage für serviceorientierte Recurring-Revenue-Modelle schaffen.

Das Programm wird über das Channel-Ökosystem von Westcon-Comstor bereitgestellt. Es richtet sich vorrangig an Partner, die mittelständische Unternehmen und Enterprise-Kunden mit verteilten Teams und dezentralen Filialnetzen betreuen, sowie an Unternehmen, die bestehende VPN-Umgebungen und perimeterbasierte Sicherheitsarchitekturen modernisieren möchten. Unabhängig vom jeweiligen SASE-Reifegrad erhalten Partner optimale Unterstützung, um sofort mit der Vermarktung von SASE-Lösungen zu starten, sukzessive Know-how aufzubauen und erfolgreich zu skalieren.

Mit SASEvolution erhalten Partner Zugriff auf marktgerechte, optimal abgestimmte Bundles, statt eigene Lösungen entwickeln zu müssen. Dies erleichtert nachhaltig die Presales-Betreuung und ermöglicht einen schnelleren Markteinstieg ohne große Risiken.

Das Timing ist günstig: Die Analysten von Gartner gehen davon aus, dass der weltweite SASE-Markt jährlich um 26 Prozent CAGR wächst und bis 2028 ein Volumen von 28,5 Milliarden US-Dollar erreicht. Da Unternehmen zunehmend integrierte und ergebnisorientierte Lösungen nachfragen, werden skalierbare Bereitstellungsmodelle dabei eine Schlüsselrolle spielen.

„Cloud-first Strategien, hybride Arbeitsmodelle und die Anforderungen der Zero-Trust-Security treiben die Nachfrage nach SASE rasant voran“, erklärt Daniel Hurel, Senior Vice President, Westcon EMEA Go-To-Market bei Westcon-Comstor. „Die Einführung entsprechender Lösungen wird jedoch häufig durch Herausforderungen wie komplexes Scoping, lange Sales-Zyklen, Fachkräftemangel und wenig transparente Geschäftsmodelle gebremst. Genau hier setzt SASEvolution an: Attraktive Technologie- und Servicepakete ermöglichen es Partnern, deutlich schneller aktiv zu werden – und mit unserer Unterstützung nachhaltig zu skalieren und profitabel zu wachsen.“

„Unternehmen treiben die Implementierung von Zero-Trust- und Cloud-first-Strategien mit Nachdruck voran und sind damit mehr denn je auf skalierbare, nahtlos integrierte SASE-Lösungen angewiesen“, erklärt Patricia Murphy, Vice President EMEA Ecosystems, Strategic Alliances and Channel bei Palo Alto Networks. „SASEvolution bietet unseren Partnern jetzt einen klaren und strukturierten Ansatz, um Prisma SASE zu implementieren. So lässt sich die Einführung nachhaltig beschleunigen – und das jederzeit in konsistenter und hochwertiger Qualität für die Kunden. Das Programm verbindet unsere marktführende Technologie mit dem tiefen Channel-Know-how und den Enablement-Services von Westcon-Comstor, und wir sind sehr gespannt, wie unsere Partner dieses Potenzial erschließen werden.“

Mehr Informationen erhalten interessierte Partner im kostenlosen Guide „ Get the SASEvolution: From Opportunity to Evolution“.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein globaler Technologiedistributor mit Schwerpunkt auf Cybersecurity, Netzwerktechnologien und Hybrid-Cloud-Lösungen. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern treibt der Value-Added Distributor Innovation voran, indem er weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern vernetzt. Auf Basis datengetriebener Insights, umfassenden technischen Know-hows und starker Partnerschaften unterstützt der VAD seine Channel-Partner dabei, Marktchancen zu nutzen und nachhaltig zu wachsen. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Westcon, Comstor und Rebura.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Bahnhofstraße 25

33102 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de