WhatsApp statt Zeugenaussage: Wie digitale Beweismittel das Familienrecht revolutionieren

Die familienrechtliche Praxis erlebt einen Wandel

Ob Sorge-, Unterhalts- oder Gewaltschutzverfahren: Die familienrechtliche Praxis erlebt einen digitalen Wandel. Wo früher Zeugenaussagen den Ausschlag gaben, entscheiden heute immer häufiger Chatverläufe, Statusbilder und Sprachnachrichten über den Ausgang von Gerichtsverfahren. Die rechtssichere Aufbereitung dieser Daten ist mittlerweile erfolgskritisch für die anwaltliche Beratung.

„Private Absprachen, Konflikte und sogar Beleidigungen werden fast ausschließlich digital dokumentiert“, erklärt Rechtsanwalt Reinhard Scholz aus Münster, Anwalt für Scheidungsrecht. „Digitale Nachrichten sind oft das härteste Beweismittel, um Unwahrheiten aufzudecken oder beispielsweise eine fehlende Bindungstoleranz zu belegen.“

Die wichtigsten Praxis-Fakten im Überblick:

-Vielseitige Einsatzbereiche: Digitale Belege spielen in fast allen Bereichen eine Rolle. Sie entlarven verschwiegene Nebeneinkünfte beim Kindesunterhalt, belegen eine verfestigte neue Lebensgemeinschaft beim Trennungsunterhalt oder dokumentieren digitales Stalking in Gewaltschutzverfahren.

-Die Falle der illegalen Beschaffung: Das heimliche Entsperren des Partner-Handys oder der Einsatz von Spyware verletzt das Persönlichkeitsrecht. Dies kann zu einem Beweisverwertungsverbot führen. Eine Ausnahme gilt primär beim Kindeswohl: Hier wiegt das Schutzinteresse des Kindes oft schwerer als die Privatsphäre des Elternteils.

-Kriterien für Gerichtsfestigkeit: Damit Screenshots und Chats vor Gericht Bestand haben, müssen sie lückenlos und chronologisch vorgelegt werden – inklusive Kontext und Metadaten wie z.B. Zeitstempel oder Telefonnummern. Sprachnachrichten müssen verschriftlicht und als Audiodatei eingereicht werden.

Für den Erfolg vor dem Familiengericht gilt daher: Nur wer digitale Beweise von Anfang an strategisch und rechtssicher sichert, schafft eine verlässliche Basis für das Verfahren – weitere Einzelheiten hier.

Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Salzstraße 20, 48143 Münster

Rechtsanwalt Scholz ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung im Bereich Scheidungsrecht. Insbesondere bietet er bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die Option der Online Scheidung an, wodurch Scheidungen einfach, schnell und günstig durchgeführt werden können.

Rechtsanwalt Reinhard Scholz – Online Scheidung einfach günstig unter www.ihre-scheidung.info oder www.scheidung-einreichen.com

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