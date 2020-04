Wie kann man schnell große Mengen textbasierter Informationen lesen, indem man sich auf Qualität und Schlüsselfakten konzentriert?

Resoomer hilft Ihnen, jeden Tag mehr Artikel zu verarbeiten, Kernideen zu etablieren und Dokumente schnell zu interpretieren, um die Produktivität zu verbessern.

Lesen Sie jeden Tag viele Informationen für die Arbeit oder in sozialen Netzwerken? Müssen Sie Ihr Lesevolumen erhöhen, um Informationen effizienter aufnehmen zu können? Jeden Tag werden mehr als 500.000 Artikel online veröffentlicht. Wie können Sie also vermeiden, in Informationen zu ertrinken, und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie die wichtigsten Fakten erfassen und sich auf die Kernideen eines Textes konzentrieren?

Besorgen Sie sich einen Zusammenfassungs-Generator

Die Entwickler von Resoomer arbeiten seit mehreren Jahren an diesem Thema und haben einen Textzusammenfasser erstellt, der automatisch Zusammenfassungen von geschriebenen Texten erzeugt. Kopieren Sie einfach Ihren Text in Resoomer, um eine Zusammenfassung zu erhalten.

Dieses Online-Tool erzeugt bereits mehr als 250.000 Zusammenfassungen pro Tag und hilft Studenten, Journalisten, Professoren und anderen, Zeit bei der Recherche und beim Lesen zu sparen. Resoomer bietet Zusammenfassungen und Textanalysen und ermöglicht es den Benutzern gleichzeitig, ihre Dokumente und Artikel nach Schlüsselthemen zu filtern.

Informationen vereinfachen und auf die Hauptinhalte reduzieren

Um die Überprüfung von Dokumenten und Artikeln zu beschleunigen, vereinfacht der Resoomer-Zusammenfassungsgenerator die Informationen und behält nur die Ideen und wichtigen Fakten bei. Sie verlieren nicht die Bedeutung der Worte und es gibt keine Neuformulierung, Resoomer bringt einfach nur Klarheit.

Statten Sie Ihren Browser mit einer automatischen Zusammenfassungsfunktion aus

Vielleicht arbeiten Sie viel online? Lesen Sie viel Text im Internet? Um die Textmenge, die Sie sehen, zu filtern und die Qualität des gelesenen Textes zu verbessern, können Sie Ihren Browser jederzeit mit einer automatischen Zusammenfassungsfunktion ausstatten, die die Artikel zusammenfasst, so dass Sie mehr Zeit haben, sich auf weitere Lektüren zu konzentrieren.

Alternativ können Sie die Browsererweiterung Resoomer herunterladen, so dass Sie mit einem einzigen Klick einen komprimierten Text erhalten, der die wesentlichen Passagen Ihrer Artikel enthält.

Prokrastination vermeiden

Mit Resoomer lässt sich die Prokrastination, die mit dem Filtern großer Textmengen einhergeht, leichter vermeiden. Stattdessen können Sie sie sofort verarbeiten und vermeiden den Wunsch, sie zum späteren Lesen als Lesezeichen zu speichern. Gute Hilfsmittel können dazu beitragen, Ihre Produktivität zu verbessern und Sie dazu zu bringen, jeden Tag mehr Artikel zu lesen.