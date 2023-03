Wie KI die Automobilindustrie verändert

Eines ist schon sicher: wir stehen erst ganz am Anfang, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie geht. Data Science, Machine Learning, künstliche neuronale Netze, Text Mining – viele dieser Technologien bieten großes Potential und sind bereits im Online-Marketing oder der Finanzbranche im Einsatz. Auch die Automobilindustrie profitiert davon – von der Entwurfs- und Entwicklungsphase über das Versuchs- und Fertigungsstadium bis hin zur Vermarktung fließt KI bereits heute in zahlreiche Anwendungen im gesamten automobilen Lebenszyklus ein.

Datenmengen, die aus den unterschiedlichsten Fahrzeugsensoren stammen, in Produktlinien generiert und nicht zuletzt aus dem Feedback der Nutzer gewonnen werden, fungieren als leistungsstarke Informationsquellen. Die Analyse und Interpretation ermöglicht es, Design, Test und Wartung weiter zu verbessern und noch genauer auf die Bedürfnisse der einzelnen Nutzer einzugehen. So komplex es auch ist, auf lange Sicht ist KI notwendig, um letztendlich auch sicherheitsrelevante Entscheidungen beim Autonomen Fahren an das Fahrzeug delegieren zu können.

Neue Funktionen für neue Nutzerbedürfnisse

Die Forschung zur Entwicklung intelligenter Fahrzeugtechnologie konzentriert sich heute besonders auf das Thema Umweltwahrnehmung. Das heißt Infrastrukturen, andere Fahrzeuge, Fußgänger oder jede Art von Objekten, die als Hindernis für das Auto angesehen werden können. Per Radar, Sensorik, und Kamera muss das System in der Lage sein, sämtliche Außeneinflüsse, wie etwa Witterungsbedingungen, Baustellen oder unvorhergesehen Situationen zu erkennen, mögliche Auswirkungen auf die Routenplanung zu beurteilen und das Fahrverhalten in Echtzeit anzupassen.

Expleo arbeitet derzeit im Umfeld KI in der Automobilindustrie an der Entwicklung einer autonomen Parklösung AVP (Automated Valet Parking). Mithilfe einer App, die Fahrzeug, Infrastruktur und Fahrer miteinander verbindet, kann das AVP System das Fahrzeug hochautomatisiert in ein Parkhaus fahren, einparken und wieder herausfahren. Die in-house-Entwicklung nutzt dazu Bildverarbeitungstechnologien, denen Deep Learning, zwei Yolo-Algorithmen und semantische Segmentierung zu Grunde liegen. Erst die Vernetzung der einzelnen Komponenten erlaubt es dem Fahrzeugsystem, seine Umgebung zu erfassen, Hindernisse zu erkennen und die notwendigen Entscheidungen autonom zu treffen.

