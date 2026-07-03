Ein Trainingsheft macht Rechtschreibung greifbar, motivierend und alltagstauglich

Viele Kinder stehen vor dem Übertritt in die Sekundarstufe 1 vor derselben Herausforderung: Sie sollen in Deutsch sicherer werden, wissen aber oft nicht, wo sie anfangen sollen. Genau hier setzt das neue Trainingsheft „Wie schreib ich das? Fit zum Übertritt“ von Margareta Beinstein und Karl Beinstein, illustriert von Christine Fak, an. Es begleitet Schüler*innen mit einem klaren, überschaubaren System durch 15 Trainingstage – und zeigt, wie aus regelmäßigem Üben Schritt für Schritt echtes Können entstehen kann.

Das Konzept ist bewusst einfach gehalten: Jeden Tag bearbeiten die Kinder vier kurze Übungen zu unterschiedlichen Schwerpunkten aus Rechtschreibung und Grammatik. Dadurch bleibt das Training abwechslungsreich, aktiviert den Kopf und verbindet mehrere wichtige Lernbereiche miteinander. Genau dieser vernetzte Ansatz macht das Heft besonders wertvoll für Kinder, die ihr Wissen nicht nur wiederholen, sondern dauerhaft festigen möchten.

Doch der eigentliche Schlüssel liegt nicht allein in den Übungen. Das Heft beginnt dort, wo viele Lernprobleme entstehen: bei der Motivation. Viele Kinder könnten besser schreiben, wenn sie wieder Vertrauen in sich selbst hätten. Deshalb lernen sie, wie ein „Profi“ zu denken: „Ich kann das NOCH nicht“ statt „Ich kann das nicht“. Dieser kleine Perspektivwechsel kann viel bewirken. Denn wer dranbleibt, kleine Schritte erkennt und Erfolge sichtbar macht, erlebt Lernen nicht mehr nur als Pflicht, sondern als machbaren Weg.

Eine motivierende Checkliste mit „erledigt“ und „Kann ich!“ unterstützt diesen Prozess. Sie hilft Kindern, Fortschritte bewusst wahrzunehmen – ein wichtiger Faktor, wenn aus Unsicherheit wieder Selbstvertrauen entstehen soll. Gleichzeitig profitieren Eltern von einer klaren Struktur, die ohne großen Aufwand in den Alltag passt. Kurze Einheiten, handschriftliches Training und eine nachvollziehbare Reihenfolge machen das Heft zu einer praktischen Unterstützung für zu Hause.

„Wie schreib ich das? Fit zum Übertritt“ unterscheidet sich bewusst von anderen Bänden der Reihe. Statt nur einen einzelnen Schwerpunkt zu trainieren, verbindet es täglich mehrere zentrale Bereiche der Rechtschreibung. Damit eignet es sich ideal zum Wiederholen, Überprüfen und Festigen vor dem Start in die nächste Klasse.

Für Schüler*innen bedeutet das: weniger Frust beim Schreiben, mehr Sicherheit in Deutsch und die Chance, mit einem besseren Gefühl in die Sekundarstufe I zu starten. Wer seinem Kind eine strukturierte, motivierende und realistische Vorbereitung ermöglichen möchte, kann mit diesem Heft direkt beginnen – einfach, wirksam und ohne Druck.

Jetzt starten und dem Kind zeigen: Rechtschreibung lässt sich trainieren – Tag für Tag, Schritt für Schritt.

Über die Autor*innen

Margareta Beinstein und Karl Beinstein bringen ihre jahrelange Praxiserfahrung aus dem Legasthenie-Training in dieses Trainingsheft ein. Gemeinsam mit Illustratorin Christine Fak ist ein Lernheft entstanden, das fachliche Struktur mit kindgerechter Motivation verbindet.

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