Wie Sie besser durch Hitzeperioden kommen

VERBRAUCHER INITIATIVE mit Vortrag zum Hitzeaktionstag

Berlin, 08. Juni 2026. Sommerliche Hitzewellen

mit Temperaturen über 30°C und tropischen Nächten nehmen zu. Sie

sind mit Belastungen für die Gesundheit verbunden, besonders für ältere

Menschen. In einem Vortrag stellt die VERBRAUCHER INITIATIVE praktische Maßnahmen

vor, die Linderung bringen können.

Wie gut Menschen mit Hitze klar kommen,

ist individuell unterschiedlich. Personen über 65 Jahren leiden jedoch an

heißen Tagen häufiger unter hitzebedingten Beschwerden. Durch altersbedingte

Veränderungen überhitzen sie leichter und dehydrieren schneller. Selbst

Personen, denen Hitze subjektiv nicht so stark zu schaffen macht und die kaum

schwitzen, sollten sich schützen.

„Es gibt einige Stellschrauben, an denen

Sie drehen können, um besser mit Hitze umzugehen und die negativen Auswirkungen

zu minimieren“, sagt Alexandra Borchard-Becker, Fachreferentin bei der VERBRAUCHER

INITIATIVE. Dazu gehört, die Wohnung möglichst kühl zu halten, den Körper zu schützen,

für Abkühlung zu sorgen und Trinken, Essen sowie Freizeitverhalten anzupassen.

In ihrem Vortrag anlässlich des

Hitzeaktionstages stellt Frau Borchard-Becker diese Maßnahmen näher vor und

gibt alltagstaugliche Tipps für die Umsetzung. Der Vortrag findet am 11.06.2026

von 10 bis 10.45 Uhr über Zoom statt. Interessierte sind herzlich eingeladen,

kostenlos und ohne vorherige Anmeldung über die folgenden Zugangsdaten

teilzunehmen: https://us02web.zoom.us/j/82690943811?pwd=53pT931nuYUhpPWtbAO8nQSkh8c12P.1

Meeting-ID: 826 9094 3811

Kenncode: 036359

Dies ist eine Veranstaltung der VERBRAUCHER INITIATIVE im Rahmen des Projektes

„Verbraucher60plus“. Weitere Vorträge zu den Themen Internet,

Gesundheit und Ernährung finden Sie hier: www.verbraucher60plus.de/themen-termine.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

Firmenkontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Miriam Bätzing

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org

Pressekontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45



https://www.verbraucher.org