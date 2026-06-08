Wie Sie besser durch Hitzeperioden kommen

VERBRAUCHER INITIATIVE mit Vortrag zum Hitzeaktionstag
Berlin, 08. Juni 2026. Sommerliche Hitzewellen
mit Temperaturen über 30°C und tropischen Nächten nehmen zu. Sie
sind mit Belastungen für die Gesundheit verbunden, besonders für ältere
Menschen. In einem Vortrag stellt die VERBRAUCHER INITIATIVE praktische Maßnahmen
vor, die Linderung bringen können.
Wie gut Menschen mit Hitze klar kommen,
ist individuell unterschiedlich. Personen über 65 Jahren leiden jedoch an
heißen Tagen häufiger unter hitzebedingten Beschwerden. Durch altersbedingte
Veränderungen überhitzen sie leichter und dehydrieren schneller. Selbst
Personen, denen Hitze subjektiv nicht so stark zu schaffen macht und die kaum
schwitzen, sollten sich schützen.
„Es gibt einige Stellschrauben, an denen
Sie drehen können, um besser mit Hitze umzugehen und die negativen Auswirkungen
zu minimieren“, sagt Alexandra Borchard-Becker, Fachreferentin bei der VERBRAUCHER
INITIATIVE. Dazu gehört, die Wohnung möglichst kühl zu halten, den Körper zu schützen,
für Abkühlung zu sorgen und Trinken, Essen sowie Freizeitverhalten anzupassen.
In ihrem Vortrag anlässlich des
Hitzeaktionstages stellt Frau Borchard-Becker diese Maßnahmen näher vor und
gibt alltagstaugliche Tipps für die Umsetzung. Der Vortrag findet am 11.06.2026
von 10 bis 10.45 Uhr über Zoom statt. Interessierte sind herzlich eingeladen,
kostenlos und ohne vorherige Anmeldung über die folgenden Zugangsdaten
teilzunehmen: https://us02web.zoom.us/j/82690943811?pwd=53pT931nuYUhpPWtbAO8nQSkh8c12P.1
Meeting-ID: 826 9094 3811
Kenncode: 036359
Dies ist eine Veranstaltung der VERBRAUCHER INITIATIVE im Rahmen des Projektes
„Verbraucher60plus“. Weitere Vorträge zu den Themen Internet,
Gesundheit und Ernährung finden Sie hier: www.verbraucher60plus.de/themen-termine.
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.
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