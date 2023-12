Wiener Universitätsphilharmonie unterstützt Initiative „Impact4Music“ mit Genshin Impact-Konzert

Unter der Leitung des renommierten Komponisten Vijay Upadhyaya bot das Konzert am 23. November in Wien ein grenzenloses Musikerlebnis zum Soundtrack des Videospiels Genshin Impact

– Dieses Konzert war ein Höhepunkt der weltweiten Impact4Music-Kampagne von Genshin Impact, die darauf abzielt, Musik für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.

– Der gesamte Erlös aus dem Ticketverkauf wird zur Unterstützung des Studentenorchesters und Musikern, die in das Impact4Music-Programm involviert sind, verwendet.

– Ein unvergesslicher Moment war, als der Dirigent sein unter dem Gewand verborgenes Cosplay einer Charakterfigur aus Genshin Impact enthüllte und die letzten beiden Stücke in dem Kostüm leitete.

WIEN, 4. Dezember 2023 – Am 23. November 2023 präsentierten das Orchester und der Chor der Wiener Universitätsphilharmonie im Goldenen Saal in Wien die Musik aus dem Videospiel Genshin Impact. Diese Aufführung unterstützte das neue Impact4Music-Programm, eine Initiative der globalen interaktiven Unterhaltungsmarke HoYoverse und Genshin Impact, die darauf abzielt, das Bewusstsein für die Bedeutung von Musik und Kunst in unserem Leben zu stärken.

Vijay Upadhyaya, der berühmte in Indien geborene österreichische Komponist, Dirigent und Experte für interkulturelle Musikprojekte, arbeitete bei der Aufführung mit mehr als 200 Musikern und Sängern der Wiener Universitätsphilharmonie zusammen, um ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen aus aller Welt zusammenbringt.

„Musik ist heute mehr denn je eine universelle Sprache, die Kulturen verbindet und von allen verstanden und geteilt wird“, so Vijay Upadhyaya. „Das Impact4Music-Programm gewinnt immer mehr an Bedeutung, um junge, musikbegeisterte Menschen zu unterstützen und Musik für alle zugänglicher und verständlicher zu machen. Teil dieser außergewöhnlichen Aufführung und Initiative zu sein, war wirklich etwas Besonderes.“

Das ausverkaufte Konzert führte die über 1.500 Gäste auf eine eindrucksvolle Reise durch die ersten vier der sieben Nationen des Spiels. Das Benefizkonzert bot eine Vielfalt an musikalischen Einflüssen – von westlicher bis östlicher Musik, mit einzigartigen Instrumenten wie der Erhu (Streichinstrument), dem Guzheng (Saiteninstrument), der Pipa (Laute) und der Dizi (Querflöte).

Das Konzert war nicht nur wegen der Musik einzigartig. Besondere Gäste, darunter Ghada Waly, Director General und Executive Director des Büros der Vereinten Nationen in Wien, und Qi Mei, Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich, waren anwesend. Ein unvergesslicher Moment war, als der Dirigent sein unter dem Gewand verborgenes Cosplay einer Charakterfigur aus dem Spiel Genshin Impact enthüllte und die letzten beiden Stücke in dem Kostüm leitete.

Das Wiener Konzert folgte dicht auf die erste Initiative von Impact4Music – „Music from Teyvat: The Genshin Impact Classical Orchestra Support Program“ – die diesen Sommer fünf Benefizmusikaufführungen im DACH-Gebiet (Deutschland, Schweiz, Österreich) veranstaltete. Die Initiative stellt kostenlose Auftrittsmöglichkeiten und finanzielle Mittel für Amateurmusiker und Universitätsorchester bereit.

Genshin Impact unterstützt im Rahmen seiner Mission gerne Musikgruppen aus Bereichen wie Orchester, Jazz, Rock und Chor. Für mehr Informationen oder Bewerbungen zum Programm gibt es folgende E-Mail: impact4good@hoyoverse.com.

>> Video-Rückblick des Konzerts: https://tinyurl.com/ysun7362

>> Video zur Initiative „Impact4Music“: https://tinyurl.com/msjpvnwr

Weitere Informationen gibt es unter dem Hashtag #Impact4Music auf X (ehemals Twitter), Facebook und HoYoLAB oder unter https://hoyo.link/eWfeFCAL

Über Impact4Music

Impact4Music ist ein visionäres Projekt, das die Welten von Gaming und Musik vereint. Es fördert lokale Talente und bringt die Magie der Musik in die Welt. Durch die Bereitstellung finanzieller Unterstützung und Auftrittsmöglichkeiten ermöglicht Impact4Music Musikern, ihre Leidenschaft zu leben. Das Programm trägt dazu bei, Musik als universelle Sprache zu fördern. Impact4Music strebt danach, hochwertige Musikaufführungen einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen und so einen nachhaltigen Einfluss auf die globale Musikgemeinschaft auszuüben.

Über die Wiener Universitätsphilharmonie

Die Wiener Universitätsphilharmonie setzt sich aus über 900 Musikern und Sängern in zwei Orchestern und acht Chören zusammen. Sie widmet sich nicht nur dem westlichen Repertoire, sondern auch der Verbindung westlicher Orchesterstile mit traditionellen Musikinstrumenten aus Asien – insbesondere aus China, Indien und Afrika. Der Chor tritt jährlich mit einem Schwerpunkt auf klassische Musik auf und hat bereits ausgedehnte Tourneen in Asien, Afrika, Lateinamerika, Nordamerika und Europa unternommen.

Über den Dirigenten: Vijay Upadhyaya

Prof. Vijay Upadhyaya, ein in Indien geborener österreichischer Komponist und Dirigent, leitet als künstlerischer Direktor die Wiener Universitätsphilharmonie. Er hat mit weltberühmten Künstlern wie Peter Sellars, Christoph Schlingensief, Subhash Ghai und Peng Liyuan zusammengearbeitet. Upadhyaya ist Träger des österreichischen Goldenen Ehrenzeichens, EU-Experte für die Bewertung kultureller Projekte und war Gastprofessor an renommierten Konservatorien weltweit. Zu seinen Hauptwerken zählen die 1. Sinfonie „Shakti“ (2014) und die 2. Sinfonie „Chang An Men“ (2017).

Über Genshin Impact

Genshin Impact, ein kostenloses Open-World-Abenteuer-RPG, entführt Spieler in die beeindruckende Welt von Teyvat. Als geheimnisvoller „Reisender“ begibt sich der Spieler auf die Suche nach dem Schicksal seines verlorenen Geschwisters. Mit der Version 4.0 öffnet sich die fünfte der sieben Nationen, Fontaine, zur Erkundung. Die Spieler können jede Nation mit ihren einzigartigen Kulturen und Landschaften erkunden, vielfältige Charaktere treffen, sich in elementbasierten Kämpfen beweisen und die Geheimnisse von Teyvat lüften. Dank Cross-Progression und Co-Op-Funktionen ist das Abenteuer auf PlayStation®5, PlayStation®4, PC, Android und iOS spielbar.

