Wo Geschichte auf Genuss trifft: Loudoun County in Virginia

DC’s Wine Country mit über 50 Weingütern – Neuer Loudoun Heritage Pass zum 250. Jubiläum der USA – Kulinarik- und Outdoorparadies

Loudoun County, im Norden Virginias, liegt nur 40 Kilometer westlich von Washington, DC, und wer am Washington Dulles International Airport landet, ist bereits mittendrin. In Leesburg, dem historischen Herz des Countys, lebte George C. Marshall, der als US-Außenminister den Marshallplan initiierte. Heute prägen erstklassige Hotels und Restaurants die Straßen, durch die einst der Architekt des Wiederaufbaus Europas nach dem Zweiten Weltkrieg spazierte. Marshalls Wohnhaus, Dodona Manor, ist heute ein Museum. Wer von dort durch die baumgesäumten Gassen von Leesburg schlendert, versteht schnell, warum die 1758 gegründete Stadt mit ihrem roten Backstein und Sandstein an das New Yorker West Village erinnert. Mit dem Hotel Burg erhielt Leesburg Ende 2025 ein neues Boutique-Hotel im Stil von Ralph Lauren mit Dachterrasse, Bar und dem Restaurant The Huntōn, das auf offener Flamme gegrilltes Wild, Kräuter aus der Region und saisonale Zutaten serviert. Drei Häuser weiter bringt das neue Shutters on King moderne amerikanische Küche zwischen freigelegten Ziegelwänden und Kaminen aus Naturstein auf den Tisch. Dazu kommen Dutzende unabhängige Cafés, Cocktailbars, Galerien und Boutiquen.

DC’s Wine Country: Virginias Antwort auf Napa Valley

Mehr als 50 Weingüter machen Loudoun County zu einer der spannendsten Weinregionen der USA. Nicht umsonst trägt die Region offiziell den Titel DC’s Wine Country, das Weingebiet direkt vor den Toren der US-Hauptstadt. Die abwechslungsreichen Böden bringen eine bemerkenswerte Vielfalt hervor: von Bordeaux-Blends über Nebbiolo im Stil des Piemont bis zur für Virginia charakteristischen Rebsorte Norton. Auszeichnungen bringen den Weingütern längst Aufmerksamkeit weit über die Ostküste hinaus, und doch erinnert die Atmosphäre noch an das Napa Valley der 1970er Jahre: Winzer, die sich zu einer Verkostung dazusetzen und dabei das Nachbargut gleich mitempfehlen; Konzerte zwischen den Reben; Picknicks mit Blick auf die Blue Ridge Mountains und Touren, bei denen nicht die Marke, sondern die Geschichte hinter dem Wein im Vordergrund steht.

250 Jahre Geschichte zum Anfassen

Zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten verbindet der Loudoun Heritage Pass sieben Museen und Kulturstätten unter einer gemeinsamen Eintrittskarte, darunter auch Marshalls Dodona Manor. Die Kombikarte führt durch eine Region, in der amerikanische Geschichte nicht hinter Absperrungen steht, sondern begehbar ist. In Oatlands Historic House & Gardens, einem Herrenhaus von 1804, spaziert man durch einen der ältesten englischen Gärten Amerikas. Im Aldie Mill Historic Park mahlt eine restaurierte Getreidemühle aus dem frühen 19. Jahrhundert noch heute Korn, angetrieben von zwei originalen Wasserrädern. Schon Präsident James Monroe ließ hier sein Getreide zu Mehl verarbeiten. Und wer im Red Fox Inn & Tavern in Middleburg einkehrt, sitzt in einem der am längsten durchgehend betriebenen Gasthäuser des Landes. Bereits George Washington, Jackie Kennedy und Elizabeth Taylor waren hier zu Gast.

Am Esstisch einmal um die Welt

Loudouns Gastronomie spiegelt die Vielfalt einer Region wider, in der Menschen aus aller Welt ihre kulinarischen Traditionen mitgebracht haben. In Lovettsville serviert das El Pitayo Familienrezepte und Aromen aus der mexikanischen Region Jalisco, während Köchin Rupa Vira im Restaurant The Signature einmal pro Woche ein authentisches vegetarisches Gujarati-Thali, ein Teller voller süßer, herzhafter, scharfer und säuerlicher Gerichte aus dem indischen Bundesstaat Gujarati, auftischt. Dazwischen finden sich der vietnamesische Suppenklassiker Pho, französische Bistroklassiker und frische Seafood-Spezialitäten. Im Farm & Fork Kitchen in Ashburn kommen die Zutaten direkt von den Höfen des Countys auf den Teller.

Vom Weinberg auf den Trail

Bewirtschaftete Höfe, steingesäumte Wege und die Ausläufer der Blue Ridge Mountains: Loudoun County ist auch Natur pur. Wer es sportlich mag, wagt sich an den Rollercoaster, einen 20 Kilometer langen Abschnitt des berühmten Fernwanderweges Appalachian Trail mit steilen Auf- und Abstiegen. Ruhiger ist die 72 Kilometer lange Radstrecke durch den Washington & Old Dominion Railroad Regional Park, während der Potomac River der perfekte Ort zum Paddeln oder Fliegenfischen ist. Wer Outdoor-Aktivitäten mit Komfort verbinden möchte, übernachtet im Salamander Middleburg, einem Forbes-Five-Star-Resort mit Seilrutsche, eigenem Zugang zum Fluss und einem der renommiertesten Reitställe der Region. Denn Pferdesport ist in Loudoun County nicht Attraktion, sondern Alltag. Polo, Springreiten und Pferderennen gehören seit Generationen zum Landleben, und auf dem weitläufigen Gelände von Morven Park werden noch heute regelmäßig Reitturniere ausgetragen. Golfer können auf dem Algonkian Golf Course und im Lansdowne Resort, entworfen von Robert Trent Jones und Greg Norman, insgesamt 63 Loch spielen.

Weitere Informationen stehen unter www.visitloudoun.orgsowie unter www.virginia.org oder auf dem deutschsprachigen Facebook-Kanal www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

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