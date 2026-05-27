Wohnmobil-Mietpreise 2026: Deutschland stabil, Australien und Neuseeland so günstig wie seit Jahren nicht

Neue Buchungsdaten von Campstar zeigen: Sieben der zehn meistgebuchten Reiseziele sind 2026 günstiger als im Vorjahr – nur Island schert nach oben aus.

Wohnmobilreisen in Deutschland bleiben, was sie sind: zuverlässig, vertraut und preislich stabil. Doch wer schon einmal davon geträumt hat, die Küstenstraßen Australiens oder die Fjordlandschaften Neuseelands im Wohnmobil zu erkunden, bekommt 2026 ein überzeugendes Argument: Die Mietpreise in beiden Ländern sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken.

Die neuen Buchungsdaten von Campstar, dem internationalen Online-Marktplatz für Wohnmobilvermietung, zeigen einen klaren Trend. Während die Mietpreise in Deutschland mit einem Plus von gerade einmal 1,4 Prozent nahezu unverändert geblieben sind, sanken die Tagesmietpreise in Australien um 3,3 Prozent auf 136 Euro und in Neuseeland um 6,3 Prozent auf 134 Euro. Auf dem US-amerikanischen Markt fielen die Mietpreise sogar um 15,8 Prozent auf 169 Euro pro Tag.

Der eine Ausreißer: Island

Wer eine Islandreise plant, sollte schnell handeln. Die Tagesmietpreise dort sind um 45,4 Prozent gestiegen, von 222 Euro auf 323 Euro. Die Nachfrage nach dem nordischen Inselstaat wächst schneller als das verfügbare Angebot, was sich direkt in den Mietpreisen niederschlägt.

Weiter weg, günstiger als Italien

Australien und Neuseeland gelten bei vielen als Traumziele, die man sich für irgendwann aufhebt. Die Campstar-Daten zeigen: Das Budget spricht 2026 dafür. Mit Tagesmietpreisen von 134 bis 136 Euro sind beide Länder günstiger als eine Wohnmobilreise durch Italien (152 Euro) – bei einer Landschaft und einem Reiseerlebnis, die in einer eigenen Liga spielen.

„Viele Reisende denken bei Wohnmobilen zuerst an Europa, und das zu Recht. Aber die Daten zeigen, dass 2026 ein ausgezeichnetes Jahr ist, um den nächsten Schritt zu wagen. Australien und Neuseeland sind so erschwinglich wie seit Jahren nicht. Wer diese Reise auf seiner Liste hat, sollte sie nicht länger aufschieben.“ – Raphael Wagner, Co-Founder und CEO von Campstar

„Viele unserer Kundinnen und Kunden haben Australien oder Neuseeland jahrelang vor sich hergeschoben. Zu weit, zu teuer, irgendwann. 2026 könnte dieses Irgendwann endlich gekommen sein.“ – Carsten Greiner, Founder und Co-CEO von Campstar

Campstar ist erreichbar unter https://www.campstar.com/

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Datenbasis: Alle Angaben stammen aus realen Transaktionsdaten der Campstar-Plattform (www.campstar.com) im Zeitraum 1. Januar bis 6. Mai 2026 im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum. Der Datensatz umfasst rund 10.000 bestätigte Buchungen über beide Zeiträume hinweg. Die Mietpreise spiegeln den durchschnittlichen Tagesmietpreis über alle Fahrzeugkategorien und -größen wider, berechnet aus allen bestätigten Buchungen des jeweiligen Zeitraums. Rohdaten auf Anfrage erhältlich.

Über Campstar:

Campstar ist der führende internationale online Marktplatz für Wohnmobilvermietungen weltweit. Die Plattform verbindet Reisende mit professionellen Vermietern und begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Suche bis zur Rückkehr.

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