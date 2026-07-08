Immer mehr Privatanleger beschäftigen sich aktiv mit den Finanzmärkten. Trading-Indikatoren gehören dabei zu den grundlegenden Werkzeugen der technischen Analyse: Auf Basis historischer Kurs-, Volumen- und Volatilitätsdaten helfen sie, Kursverläufe und Marktdynamiken einzuordnen. Mit dem wachsenden Interesse steigt auch die Zahl der Anbieter — deren Qualität sich erheblich unterscheidet. Die internationale Plattform indicator.trading der pg.ventures GmbH aus Cham (Oberpfalz) zeigt, woran sich seriöse Angebote erkennen lassen — und setzt selbst auf offengelegte Berechnungsgrundlagen, verständliche Erklärungen und kostenlose Trading-Bildung in drei Sprachen.

Ob ein Anbieter von Trading-Indikatoren vertrauenswürdig ist, lässt sich an klaren Merkmalen festmachen: Er legt die Formeln und Berechnungsgrundlagen seiner Indikatoren offen. Er erklärt Funktionsweise, Einsatzbereiche und ausdrücklich auch die Grenzen und typischen Fehlerquellen jedes Werkzeugs. Er verzichtet auf Gewinnversprechen. Und er trennt sauber zwischen Information und Anlageberatung — ein Indikator beschreibt Marktdaten, er nimmt niemandem die eigene Entscheidung ab.

Genau an diesen Kriterien orientiert sich indicator.trading. Die 2025 gegründete Plattform gliedert sich in die Hauptbereiche Indikatoren, Strategien und Konzepte, unterteilt nach Schlagworten wie Momentum, Smart Money Concepts oder Risiko und Psychologie. 82 ausführliche Guides dokumentieren Formeln, Interpretationen, Fehlerquellen und Chart-Beispiele; ein Glossar erklärt über 230 marktrelevante Begriffe. Ergänzt wird das Angebot durch YouTube-Tutorials und einen durchgehend abrufbaren Chart-Livestream. Alle Inhalte sind kostenlos und auf Deutsch, Englisch und Spanisch verfügbar. Dabei stellt das Team Qualität vor Quantität: Es empfiehlt, sich zunächst auf wenige Indikatoren zu beschränken und diese wirklich zu verstehen, statt viele Werkzeuge übereinanderzulegen.

In Kürze erweitert indicator.trading das Angebot um das Money Flow Tape — ein deskriptives Analyse-Tool, das auf Basis öffentlich verfügbarer Marktdaten (Kurs- und Volumendaten, CFTC-Positionierungsberichte, makroökonomische Indikatoren) sichtbar macht, wie Kapital zwischen Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Kryptowährungen rotiert. Jede Aussage ist dabei als „gemessen“ oder „abgeleitet“ gekennzeichnet, und veröffentlichte Einschätzungen werden in einem unveränderlichen Register dokumentiert und öffentlich nachgehalten — Treffer ebenso wie Fehleinschätzungen. Kauf- oder Verkaufsempfehlungen gibt das Tool bewusst nicht: Es liefert Orientierung, keine Signale.

indicator.trading ist eine internationale Plattform für TradingView-Indikatoren und Trading-Bildung. In drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Spanisch) vermittelt die Plattform fundiertes Wissen zur technischen Analyse — von Momentum- und Volumenanalyse bis zu Smart-Money-Konzepten. Ergänzt wird das Angebot durch einen YouTube-Kanal mit Tutorials und einem durchgehend abrufbaren Chart-Livestream; mit dem Money Flow Tape erscheint in Kürze ein deskriptives Tool zur Beobachtung von Kapitalrotation zwischen Anlageklassen. Betrieben wird indicator.trading von der pg.ventures GmbH mit Sitz in Cham (Oberpfalz), die auf digitale Bildungs- und Plattformprojekte spezialisiert ist. Das Team hinter der Plattform bringt über 17 Jahre Erfahrung im aktiven Trading und in der Trading-Ausbildung mit.

Kontakt

pg.ventures GmbH

Philipp Greineder

Ziflinger Weg 11

93413 Cham

01604545350



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