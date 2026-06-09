www.sichtwerk-digital.com: Wenn Google-Insider zur Konkurrenz werden

Eine neue Digitalagentur aus Dublin mischt den DACH-Markt auf

Ehemaliger Google-Mitarbeiter gründet Digitalagentur: Sichtwerk bringt KMU auf Seite 1

Alex Maria, ehemaliger Google-Insider, launcht sichtwerk-digital.com — und verspricht dem deutschen Mittelstand mehr Sichtbarkeit, weniger Werbekosten und messbare Ergebnisse.

Dublin, Juni 2026 — Der digitale Mittelstand im deutschsprachigen Raum hat ein Problem: Trotz steigender Werbebudgets bleibt die Sichtbarkeit bei Google aus. Alex Maria kennt die Lösung — von innen.

Als ehemaliger Google-Mitarbeiter kennt er die Mechanismen hinter Google Ads, Google Search und Google Business aus erster Hand. 2026 gründete er Sichtwerk Digitalagentur unter www.sichtwerk-digital.com — mit einem klaren Versprechen an den Mittelstand: nachweisbare Ergebnisse zu fairen Preisen.

„Die meisten Agenturen raten. Ich weiß. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen Sichtwerk und dem Rest des Marktes.“

Seit dem Launch von www.sichtwerk-digital.com verzeichnet die Agentur kontinuierliches Wachstum im DACH-Raum. Kunden berichten von deutlich mehr organischen Anfragen, günstigeren Klickkosten und spürbar besserer lokaler Sichtbarkeit. Ein Münchner Dienstleistungsunternehmen verdoppelte seine organischen Anfragen innerhalb von acht Wochen nach der Zusammenarbeit mit Sichtwerk.

Das Portfolio umfasst Website-Erstellung ab 1.497 Euro, SEO-Optimierung mit garantiertem 100/100 Score, Google Ads Betreuung ab 297 Euro pro Monat, Google Business Setup, Branding, Cybersecurity sowie internationale Firmengründung in 9 Ländern ab 1.500 Euro — alles aus einer Hand, monatlich kündbar, ohne versteckte Kosten.

Sichtwerk verzichtet bewusst auf aufgeblähte Strukturen. Jeder Kunde erhält einen festen Ansprechpartner — direkt, persönlich und auf Augenhöhe.

Unternehmen die ihre digitale Sichtbarkeit verbessern möchten, können eine kostenlose Erstberatung direkt auf www.sichtwerk-digital.com buchen.

Über Sichtwerk Digitalagentur

Sichtwerk wurde 2026 von Alex Maria gegründet, ehemaliger Mitarbeiter bei Google. Die Agentur mit Sitz in Dublin betreut KMU im gesamten DACH-Raum in den Bereichen Website, SEO, Google Ads, Branding und internationale Firmengründung. Weitere Informationen unter www.sichtwerk-digital.com

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