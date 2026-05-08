X7G wird PRO – Ardex optimiert seinen Flexmörtel-Klassiker

ARDEX X7G PRO

Witten, 8. Mai 2026. Seit 20 Jahren ist der Flexmörtel ARDEX X7G FLEX für viele Fliesenleger ein verlässlicher Begleiter auf der Baustelle. Nun gibt es einen Nachfolger. Der neue ARDEX X7G PRO lässt sich noch besser verarbeiten – bei gleichbleibenden technischen Eigenschaften. ARDEX X7G PRO ist seit Anfang Mai erhältlich und ersetzt ARDEX X7G FLEX.

ARDEX X7G FLEX gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Ardex-Produkten. Viele Verarbeiter schätzen den Flexmörtel als zuverlässigen Allrounder auf der Baustelle. Jetzt steht der Nachfolger bereit. Für Handwerk und Baustoffhandel ist die Umstellung jedoch denkbar einfach. „Wir behalten die bewährte technische Performance bei und haben gleichzeitig die Verarbeitung weiter optimiert“, sagt Peter Metz, Produktmanager bei Ardex.

Bewährte Technik – optimierte Verarbeitung

ARDEX X7G PRO erfüllt die Anforderungen der Klassifizierung C2 TE S1 nach DIN EN 12004. Die neue Rezeptur ermöglicht eine Kleberbettstärke bis zu 10 mm und benötigt nur eine geringe Wasserzugabe zur Verarbeitung. Durch den dadurch erreichten Wasser- Zementwert ergibt sich eine kontinuierliche und gleichmäßige Erhärtung des Mörtels – auch bei kühleren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Das gewährleistet eine sichere Begehbarkeit nach rund 24 Stunden. Der Mörtel lässt sich dennoch leicht aufziehen und bietet lange Verarbeitungs-, Einlege- und Korrigierzeiten. Gerade im Alltag auf der Baustelle zahlt sich das aus: Fliesen können sicher eingelegt und bequem korrigiert werden. Auch größere Flächen lassen sich ohne Zeitdruck bearbeiten.

ARDEX X7G PRO ist wasser- und frostbeständig und eignet sich für Wand- und Bodenflächen im Innen- und Außenbereich. Verarbeitet werden können unter anderem Steingut- und Steinzeugfliesen, Feinsteinzeugfliesen, Mosaik und Betonwerksteinplatten. Damit deckt ARDEX X7G PRO viele typische Anwendungen im Neubau und bei der Renovierung ab. Der Flexmörtel wird im 25-kg-Sack geliefert und ist sehr emissionsarm (EC1 PLUS).

ARDEX X7G PRO im Überblick

– ARDEX X7G PRO ist ein flexibler Fliesenkleber für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich. Er eignet sich zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten.

– Die optimierte Rezeptur sorgt für eine bessere Verarbeitung. ARDEX X7G PRO lässt sich geschmeidig aufziehen und bleibt standfest – ein Vorteil besonders bei Arbeiten an der Wand.

– Der Flexmörtel erfüllt die Anforderungen der Klassifizierung C2 TE S1 nach DIN EN 12004 und ist sehr emissionsarm (EC1 PLUS).

– ARDEX X7G PRO ersetzt den bisherigen ARDEX X7G FLEX und wird im 25-kg-Sack geliefert.

Die ARDEX GmbH mit Sitz in Witten ist spezialisiert auf hochwertige bauchemische Produkte für das professionelle Bauhandwerk – darunter Fliesenkleber, Spachtelmassen, Ausgleichs- und Abdichtungssysteme. Sie ist Teil der international tätigen ARDEX Gruppe, die mit rund 4.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern vertreten ist und einen Jahresumsatz von rund 1,1Mrd.Euro erwirtschaftet. Die Gesellschaft in Familienbesitz verfolgt einen klaren Kurs auf nachhaltiges, zukunftsorientiertes Bauen. Im Zuge der gruppenweiten „ARDEX goes Zero“-Initiative strebt sie zudem Klimaneutralität an: bis 2035 in Europa und bis 2045 weltweit.

Firmenkontakt

ARDEX GmbH

Janin Settino

Friedrich-Ebert-Straße 45

D-58453 Witten

+49 2302 664-598

+49 2302 664-88-598



https://www.ardex.de

Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

D-61352 Bad Homburg v.d.H.

06172/9022-131

06172/9022-119



https://www.arts-others.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.