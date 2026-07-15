Xerox von Quocirca im Bericht „Cloud Print Services Landscape 2026“ als ein Leader ausgezeichnet

Quocirca würdigt die Cloud-First-Strategie, Sicherheitskompetenz und KI-gestützten Workflow-Lösungen von Xerox

Düsseldorf/Neu-Isenburg, 15. Juli 2026 – Xerox hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen im fünften Jahr in Folge im Bericht „Cloud Print Services Landscape 2026“ von Quocirca als ein Leader eingestuft wurde. Der Bericht bewertet die Fähigkeiten von Anbietern bei der Bereitstellung cloudbasierter Druckmanagementlösungen und zugehöriger digitaler Services. Xerox erzielte dabei die höchste Bewertung im Markt sowohl hinsichtlich seiner Strategie als auch der Vollständigkeit seines Angebots.

Quocirca hebt insbesondere die Stärken von Xerox bei der Leistungsfähigkeit seiner Plattform, der Sicherheit und der Workflow-Integration hervor. Diese werden durch erweiterte Analytik und eine Cloud-First-Architektur unterstützt, die Enterprise-Funktionen auch kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sowie dem Mid-Market zugänglich macht. Gleichzeitig ermöglicht sie Partnern, hochwertige und skalierbare Serviceleistungen für einen größeren Kundenkreis bereitzustellen. Das Cloud-Ökosystem von Xerox basiert auf einer mandantenfähigen SaaS-Architektur und wurde nach den Prinzipien des Zero-Trust-Sicherheitsmodells entwickelt. Es soll die Komplexität der IT reduzieren und gleichzeitig skalierbare, sichere und flexible Betriebsabläufe ermöglichen. Ergänzt wird dies durch umfassende IT-Services, die Kunden bei der Konzeption, Migration und Verwaltung sicherer Cloud- und Hybridumgebungen unterstützen.

„Xerox hebt sich im Markt für Cloud Print Services durch seine Cloud-First-Strategie, seine mandantenfähige Architektur sowie den konsequenten Fokus auf Analytik und Workflow-Automatisierung hervor“, so Louella Fernandes, CEO von Quocirca. „Durch die Kombination sicherer und skalierbarer Cloud-Plattformen mit integrierten Workflows und KI-gestützten Funktionen ist Xerox gut positioniert, Unternehmen beim Übergang zu hybriden Arbeitsmodellen sowie intelligenteren und stärker vernetzten Dokumentenumgebungen zu unterstützen.“

Xerox baut seine Cloud-Kompetenzen kontinuierlich aus und profitiert dabei von der Integration der Cloud-Plattformen von Xerox und Lexmark. Gemeinsam bieten diese Plattformen globale Konnektivität, Echtzeitinformationen über Geräte sowie erweiterte Analysefunktionen und ermöglichen dadurch eine konsistente Servicebereitstellung in dezentralen und hybriden Umgebungen.

„Diese Auszeichnung unterstreicht die Fortschritte, die wir beim Aufbau einer Cloud-First-Plattform erzielt haben, welche Print, Workflow-Automatisierung, Analytik und Sicherheit in einem vernetzten Ökosystem zusammenführt“, betonte Munu Gandhi, President von Xerox IT Solutions und Chief Technology Officer bei Xerox. „Unternehmen modernisieren derzeit ihren internen Informationsfluss und wir helfen unseren Kunden dabei, Komplexität zu reduzieren, Transparenz zu erhöhen und KI-gestützte Workflows zu nutzen. Damit sie ihre Effizienz, Agilität und langfristigen Mehrwert steigern.“

Cloudbasiertes Drucken ist zunehmend Bestandteil eines umfassenderen Wandels hin zu KI-gestützten, integrierten Dokumenten-Workflows. Diese sind erforderlich, um die digitale Transformation von Unternehmen voranzutreiben. Quocirca würdigt die Fähigkeiten von Xerox, die über das klassische Druckmanagement hinausgehen und Bereiche wie Workflow-Automatisierung, Analytik und intelligente Dokumentenverarbeitung umfassen. Damit unterstützt Xerox Unternehmen dabei, ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und ihre betriebliche Effizienz zu erhöhen.

Weitere Informationen zu den Cloud-Drucklösungen des Unternehmens finden Sie unter: www.xerox.com/en-us/services/managed-print-services/cloud-solutions.

Über Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

Xerox ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das auf mehr als 120 Jahre Erfahrung als Innovationsführer zurückblickt. Wir entwickeln, produzieren, liefern und betreuen Druck-, IT- und digitale Dienstleistungen für fast 200.000 Kunden auf der ganzen Welt. Unser integriertes, KI-gestütztes Portfolio umfasst Managed Print Services, Produktionsdruck, Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung, Cybersicherheit, Cloud-Managed-Services, IT-Infrastruktur und Technologien für die Zusammenarbeit. Zu unseren Kunden zählen wachsende KMUs und 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen. Wir unterstützen führende Organisationen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Behörden, Finanzdienstleistungen, Bildung, Rechtswesen, Einzelhandel und Wirtschaft. Über den Direktvertrieb und ein globales Netzwerk von Vertriebspartnern stellen wir die Technologie, das Fachwissen und den Support bereit, den Unternehmen benötigen, um effizient, sicher und in großem Maßstab zu arbeiten.

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