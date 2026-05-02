Yoga ist mehr als Fitness

Gita Vidya Peetam e.V. rückt die kulturellen und philosophischen Wurzeln des Yoga in den Fokus

Horn-Bad Meinberg, 2. Mai 2026 – Yoga ist in Deutschland längst in Fitnessstudios, Volkshochschulen und Gesundheitskursen angekommen. Seine philosophischen, ethischen und kulturellen Wurzeln treten dabei jedoch häufig in den Hintergrund. Der neu gegründete Verein Gita Vidya Peetam e.V. möchte genau hier ansetzen: Als Bildungs- und Begegnungsinitiative will der Verein die hinduistisch geprägten Grundlagen des Yoga stärker sichtbar machen und die Bhagavad Gita als zentrale Quelle indischer Philosophie einem breiten Publikum zugänglich machen.

Der Verein wurde am 25. April 2026 in Horn-Bad Meinberg gegründet. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen Bildungsangebote zur Bhagavad Gita, zu hinduistischer Philosophie, ethischer Lebensführung und zur kulturellen Einordnung des Yoga. Geplant sind Seminare, Vorträge, Studienangebote sowie Formate für Kinder und Jugendliche.

„Wir möchten die Inhalte der Bhagavad Gita in einer Weise vermitteln, die sowohl ihrer Tradition gerecht wird als auch im heutigen gesellschaftlichen Kontext verständlich ist“, sagt der Vorsitzende Sri Gopi Venkateshwara Prasad.

Mit seiner Arbeit greift Gita Vidya Peetam e.V. eine aktuelle Entwicklung auf: Yoga wird in westlichen Gesellschaften häufig vor allem mit Körperübungen, Entspannung und Gesundheit verbunden. Der neue Verein möchte dieses Bild erweitern und Yoga wieder stärker als ganzheitlichen philosophischen und spirituellen Weg verständlich machen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf kultureller Bildung und interreligiösem Austausch. Der Verein richtet sich sowohl an Menschen mit Bezug zum Hinduismus als auch an allgemein Interessierte, die mehr über die Ursprünge und Denkweisen des Yoga erfahren möchten. Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche sollen dazu beitragen, hinduistische Traditionen, Werte und Geschichten altersgerecht zu vermitteln und kulturelle Vielfalt erfahrbar zu machen.

Zum Vorsitzenden wurde Sri Gopi Venkateshwara Prasad gewählt, stellvertretende Vorsitzende ist Saumya Prasad. Prasad ist international als Lehrer und Bildungsentwickler tätig und engagiert sich zudem als Präsident des Hindu Forum Germany, einem Netzwerk hinduistischer Organisationen in Deutschland.

Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem Sukadev Volker Bretz, Gründer von Yoga Vidya, sowie weitere Akteure aus den Bereichen Yoga, Bildung und Gesundheitsarbeit. Der Standort Horn-Bad Meinberg ist eng mit der Yoga- und Ashramkultur in Deutschland verbunden: Yoga Vidya betreibt dort eines der größten Yoga-Seminarzentren Europas.

Leitmotiv des Vereins ist der aus dem Sanskrit stammende Ausdruck „Vasudhaiva Kutumbakam“ – „Die Welt ist eine Familie“. Er steht für die Idee, über kulturelle, religiöse und gesellschaftliche Grenzen hinweg Verbindung, Verständigung und gegenseitigen Respekt zu fördern.

Hintergrund

Yoga hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren stark verbreitet. Viele Menschen praktizieren Yoga zur Entspannung, Gesundheitsförderung oder körperlichen Fitness. Zugleich wächst das Interesse an den kulturellen, philosophischen und spirituellen Ursprüngen dieser Praxis.

Die Bhagavad Gita zählt zu den zentralen Texten der indischen Philosophie. Sie behandelt Fragen nach Verantwortung, innerer Haltung, ethischem Handeln, Selbsterkenntnis und dem Verhältnis des Menschen zur Welt.Gita Vidya Peetam e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Horn-Bad Meinberg. Er versteht sich als Bildungs- und Begegnungsort für die Auseinandersetzung mit hinduistischer Philosophie, Yoga-Tradition und interreligiösem Austausch.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Sri Gopi Venkateshwara Prasad

Gita Vidya Peetam e.V.

Yogaweg 1

32805 Horn-Bad Meinberg

E-Mail: gitavidya.org@gmail.com

www.gitavidya.com

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, Mediation und Ayurveda mit Seminarhäusern in Bad Meinberg (Teutoburger Wald), im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu und 70 Yogastudios. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt a. M. gegründet. Interessent:innen haben die Auswahl aus jährlich über 1.000 Seminaren, Kursen, Retreats sowie Aus- und Fortbildungen. Zahlreiche Online-Angebote machen den Zugang von Zuhause aus möglich. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute mit rund 123.000 Übernachtungsgästen im Jahr.

Kontakt

Yoga Vidya

Prashanti Grubert

Yogaweg 1

32805 Horn-Bad Meinberg

05234-877-0



http://www.yoga-vidya.de

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