YouGrow: qualifizierte Fachkräfte in der IT gewinnen

Ein Bootcamp vermittelt notwendige Kenntnisse für Softwareentwickler und IT-Consultants. Ihre Kenntnisse vertiefen die Absolventen anschließend direkt im Einsatz beim Unternehmen.

Eschborn, 13. Februar 2023 – Der Bedarf an IT-Fachkräften steigt. Es fällt schwer, passende Mitarbeiter zu finden. Mit der YouGrow Academy steuert Tempo-Team gegen. Eine komprimierte Ausbildung mit Praxisbezug macht fit für den Job als Softwareentwickler oder IT-Consultant und verhilft Partnerunternehmen zu wertvollen neuen Mitarbeitern.

Die Anzahl an Jobangeboten in der IT nimmt seit Jahren zu, zwischen 2018 und 2020 um 24 Prozent. Im Jahr 2021 richteten sich fast 760.000 von insgesamt über 7 Millionen Online-Stellenangeboten in Deutschland an Fachkräfte im Digitalbereich. Dies zeigt eine Studie, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gemeinsam mit Randstad durchgeführt hat.

Besonders gesucht sind Softwareentwickler und Programmierer. Mehr als jede dritte Stellenanzeige, die in Deutschland für einen digitalen Beruf im Jahr 2021 geschaltet wurde, fällt auf diesen Bereich (38 %).

„Genau hier setzen wir an“, erklärt Eva Barbe, CFO von Tempo-Team. „YouGrow ist eine pragmatische Lösung gegen den Fachkräftemangel. Wir bieten Unternehmen eine spannende Alternative zum klassischen Recruiting. Für unsere Partnerunternehmen erfassen wir Anforderungsprofile, übernehmen das Recruiting und bilden die neuen Fachkräfte aus – mit großem Erfolg.“

Über das ganze Jahr verteilt bietet YouGrow hierfür sogenannte Bootcamps an. Dies sind Gruppentrainings mit kleiner Teilnehmerzahl. Die Kandidaten erhalten in nur 12 Wochen eine komprimierte Ausbildung zum Java Full Stack Developer und erwerben gleichzeitig den Scrum Master. Zudem werden auch notwendige Softskills vermittelt, zum Beispiel für die Kommunikation im Team und mit Kunden. Eine wichtige Qualifikation, die bei anderen Ausbildungen im IT-Bereich häufig zu kurz kommt.

Das Bootcamp wird von erfahrenen Programmierern geleitet und mit einem Zertifikat abgeschlossen. Ihre Kenntnisse vertiefen die Absolventen anschließend im Einsatz und tragen frühzeitig zum Erfolg im Unternehmen bei.

Weitere Informationen:

https://yougrow-group.de/de/Unternehmenskunden.html

https://www.tempo-team.de/tempo-team-news/yougrow-it-fachkraefte-fuer-dein-unternehmen.html

Tempo-Team Personaldienstleistungen steht für über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Personalberatung, Personalvermittlung und Zeitarbeit.

Ergänzt wird dieses Angebot durch vielfältige Services zum Personalwesen wie Outsourcing und Master Vendor, EU-Rekrutierung, digitale Zeiterfassung oder die mit dem VBG Next Präventionspreis ausgezeichnete App work4safety für Arbeitssicherheit und Gefährdungsbeurteilung.

In rund 45 Niederlassungen und zahlreichen Inhouse-Offices in ganz Deutschland bietet der Personaldienstleister mit Stammsitz in Eschborn bei Frankfurt eine optimale und ortsnahe Betreuung von Arbeitnehmern und Kunden.

Tempo-Team ist anders. Immer mit Spaß bei der Sache: schnell, unkompliziert, direkt. Das drückt sich sowohl in einer unkonventionellen Bewerberansprache als auch in der direkten und persönlichen Kundenbetreuung aus. Wegweisend sind die vier starken Unternehmenswerte: „Gemeinsam wachsen“, „Freude bei der Arbeit“, „Eine Sache der Fairness“ und „Es geht nur gemeinsam“.

Tempo-Team Personaldienstleistungen ist im Jahr 2011 aus der 1979 gegründeten Team BS Betriebs-Service GmbH hervorgegangen. Heute ist Tempo-Team ein Teil der Randstad Unternehmensgruppe. Bewerber und Unternehmen profitieren daher auch von der agilen Zusammenarbeit mit Randstad sowie den starken Konzernmarken Monster und GULP.

Kontakt

Tempo-Team Personaldienstleistungen GmbH

Bettina Desch

Frankfurter Straße 100

65760 Eschborn

06196 408 1778

pr@de.tempo-team.com

https://www.tempo-team.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.