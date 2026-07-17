Young Talents Day: Nachwuchsförderung in der Wiener Top-Hotellerie

Challenges, Keynotes und prominente Gäste sorgen für unvergesslichen Austausch

Eine Rallye durch zehn Wiener Top-Hotels, spannende Challenges und Austausch mit prominenten Gästen: Der Young Talents Day am 8. Juli 2026 war für 60 Lehrlinge aus der gehobenen Hotellerie ein Tag voller Einblicke, Begegnungen und Impulse. Nicht nur untereinander lernten sich die Auszubildenden kennen, sie hatten auch die Gelegenheit, sich mit wichtigen BranchenvertreterInnen zu vernetzen, bevor gemeinsam gefeiert wurde.

Eine starke Marke für die Wiener Spitzenhotellerie

Hinter der Veranstaltung steht tophotels.wien, ein Zusammenschluss von 24 Häusern der Wiener 4- und 5-Sterne-Kategorie. Die gemeinsame Recruiting-Plattform wurde ins Leben gerufen, um die Employer Brand der teilnehmenden Hotels zu stärken und jungen Menschen die Vielfalt der Karrierewege in der Branche aufzuzeigen. Auf tophotels.wien präsentieren sich die Betriebe als attraktive Arbeitgeber, veröffentlichen offene Stellen und geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag. Ergänzt wird die Plattform durch gemeinsame Messeauftritte, Schulbesuche und kontinuierliche Employer Branding-Kampagnen. Ob Boutique-Hotel, internationale Kette oder Wiener Traditionshaus – gemeinsam wollen die 24 Hotels Arbeitgeber sein, für die man gerne und lange arbeitet, und die ihren Mitarbeitenden Raum für Entfaltung und Ausgleich bieten.

Nachwuchsförderung als gemeinsames Anliegen

Der Young Talents Day ist Ausdruck dieses Selbstverständnisses. An einem einzigen Tag lernen Lehrlinge mehrere Hotels kennen, treffen Menschen, die in der Branche bereits erfolgreich Karriere gemacht haben, und knüpfen Kontakte für ihre eigene Zukunft. Für tophotels.wien ist das mehr als eine einmalige Aktion: Die teilnehmenden Häuser verstehen sich nicht als Konkurrenz, sondern als gemeinsame Arbeitgebermarke, die den Branchennachwuchs langfristig fördern und in der Hotellerie halten möchte. “Erfolgreiche Hotellerie und exzellenter Service werden durch zwischenmenschliche Kontakte geschaffen. Das macht unsere Branche so besonders und zukunftssicher und kann durch keine KI vollständig ersetzt werden“, betont Unternehmensberaterin und Trainerin Silvia Tiemann, die den Tag als Koordinatorin und Moderatorin unterstützte. „Wir alle teilen die Leidenschaft für Gastfreundschaft. Der Young Talents Day ist ein gelungenes Best-Practice-Beispiel dafür, wie die die Zukunft der Branche gemeinsam gestaltet werden kann.“

Rallye, Challenges und ExpertInnen-Tipps

Um 11.00 Uhr begann der Tag mit der Ankunft der Lehrlinge, der Einteilung in Gruppen und der Auslosung der Routen. Bis zum späten Nachmittag zogen die Teams anschließend durch zehn TopHotels-Häuser und stellten sich fünf Hotelchallenges pro Route. Um 17.00 Uhr begrüßte Gastgeber Daniel Habersatter die Gäste im Hilton Vienna Waterfront. Es folgten ein Q&A mit Sternekoch Silvio Nickol, die Keynote von Mag.a Viktoria Lanthier “Warum Scheitern die klügste Strategie ist“ und die Ehrung des Siegerteams. Am Grill, an der Bar und mit DJane Luna klang der Abend gemeinsam aus.

Positives Feedback der Lehrlinge

Die Rückmeldungen der 60 Teilnehmenden fielen durchwegs positiv aus: Die Aufgaben seien anspruchsvoll, lustig und spannend gewesen. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, Hotels von einer anderen Seite kennenzulernen – ein Erlebnis, das den Grundgedanken von tophotels.wien greifbar macht: gemeinsam Türen zu öffnen für die nächste Generation der Wiener Spitzenhotellerie.

„Der Young Talents Day war perfekt, um einen Einblick hinter die Kulissen anderer Wiener Hotels zu bekommen. Die Challenges haben super viel Spaß gemacht, ich konnte neue Kontakte knüpfen und mich vernetzen“, sagt Recep Teke, Koch-Lehrling im ARCOTEL Wimberger. „Toll fand ich auch, dass wir uns mit einigen großen Namen der Branche unkompliziert austauschen konnten.“

Zwei-Sterne-Koch: Dranbleiben und nie aufgeben

Silvio Nickol, der seit 2012 ununterbrochen zwei Michelin-Sterne im Gourmetrestaurant des Palais Coburg hält, beantwortete während des Nachmittags Fragen, die ihm die Lehrlinge zuvor übermittelt hatten. Sein wichtigster Rat für eine erfolgreiche Karriere in der Hotellerie oder Gastronomie? „Ich kann nur allen Lehrlingen raten, sich gezielt die Betriebe auszusuchen, in denen sie gefordert und gefördert werden. Man sollte immer ein klar gesetztes Ziel verfolgen und vielleicht auch mal länger als nur ein Jahr in einem Betrieb arbeiten, um dessen Philosophie und Küchenstil wirklich zu verstehen“, rät er. „Ganz wichtig: immer dranbleiben und nie aufgeben, egal wie hart es wird – man sollte dabei aber nie den Spaß verlieren.“

Scheitern als Teil des Erfolgs

Auch die Keynote von Mag.a Viktoria Lanthier, Arbeits- und Organisationspsychologin und Partnerin des Instituts für Vitalpsychologie, traf bei den jungen Gästen einen Nerv. „Die meisten von uns tun alles, um Scheitern zu vermeiden, dabei ist es oft genau das, was uns am weitesten bringt“, erklärte sie. „Wer Rückschläge nicht als persönliches Versagen, sondern als Teil des Lernens begreift, bleibt eher dran und wächst daran, das zeigt auch die Forschung rund um Selbstbild und Erfolg. Entscheidend ist dabei nicht das Talent, sondern der Einsatz. Scheitern gehört zum Werdegang jedes und jeder Einzelnen.“

Die Wiener ARCOTEL Unternehmensgruppe im Besitz von Dr. Renate Wimmer wurde 1989 gegründet und zählt heute zu den größten privaten österreichischen Unternehmen im Tourismusbereich. Mit derzeit 13 Hotels in Österreich und Deutschland positioniert sich ARCOTEL in attraktiven Stadtlagen der Business- und Stadthotellerie. Unter dem Motto „Das MEHR Hotel“ zeichnen sich die ARCOTEL-Häuser durch ein MEHR an Leistung, Erlebnissen und Nachhaltigkeit für Gäste und Mitarbeitende aus. Das Flagship-Projekt ARCOTEL Tabakfabrik in Linz wurde am 1. April 2026 eröffnet. Die Gruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeitende.

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