Zahnärztliche & KFO-Abrechnung optimieren und sparen!

Praxisnahe Online-Fortbildungen für mehr Wirtschaftlichkeit und Abrechnungssicherheit im Gesundheitswesen.

Die Anforderungen an die zahnärztliche Abrechnung und KFO-Abrechnung steigen: BEMA, GOZ und GOÄ, rechtliche Vorgaben und Dokumentationspflichten erfordern fundiertes Fachwissen. Fehler führen schnell zu Honorarverlusten und Mehraufwand.

Die Spitta Akademie bietet gemeinsam mit der IHK Reutlingen zwei praxisnahe Online-Lehrgänge zur Abrechnungsoptimierung an.

Abrechnungsmanager für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d)

-Sichere Anwendung von BEMA, GOZ und GOÄ

-Rechtssichere Dokumentation

-Volle Ausschöpfung aller Abrechnungspotenziale

KFO-Abrechnungsmanager IHK (m/w/d)

-KIG-Einstufungen, Heil- und Kostenpläne

-GKV- und PKV-Abrechnung

-Laborabrechnung nach BEL II und BEB

Kursdetails:

-Dauer: 6 Tage (Online, je 09:00-17:00 Uhr)

-Interaktiver Live-Unterricht mit Praxisfällen

-Übungen für zu Hause zur Wissensvertiefung

-Abschlusstest + IHK-Zertifikat

Preise (Mai-Aktion):

-Abrechnungsmanager für die Zahnarztpraxis IHK (m/w/d): Statt 2.190 EUR nur 2.080,50 EUR (MwSt.-befreit)

-KFO-Abrechnungsmanager IHK (m/w/d): Statt 2.290 EUR nur 2.175,50 EUR (MwSt.-befreit)

5% Rabatt mit dem Code „MAI5“ – ausschließlich für diese beiden Lehrgänge und nur bis 31. Mai 2026 gültig

Im Preis enthalten sind:

-Lehrgangsteilnahme

-Lehrgangsskript

-IHK-Abschlusstestgebühr

-Teilnahmezertifikat

Ihre Vorteile:

-Umsatzsteigerung durch vollständige Abrechnung

-Mehr Rechtssicherheit & weniger Rückfragen

-Gefragte Zusatzqualifikation in der Praxis

Mit den beiden IHK-zertifizierten Online-Lehrgängen bietet die Spitta Akademie eine praxisnahe Qualifizierung, die Fachkräfte gezielt dabei unterstützt, Abrechnungsprozesse sicher zu beherrschen, Fehler zu vermeiden und Umsatzpotenziale in der Praxis optimal auszuschöpfen.

Die Kombination aus praxisnahem Live-Unterricht, Übungen für zu Hause und anerkanntem Abschluss macht diese Weiterbildungen zu einer lohnenden Investition. Im Mai zusätzlich mit exklusivem Preisvorteil.

Jetzt anmelden und mit dem Code „MAI5“ 5% Rabatt sichern (ausschließlich für diese beiden Lehrgänge im Aktionsmonat Mai) Weitere Informationen unter: www.spitta-akademie.de/

Die Spitta GmbH, Teil der international tätigen FORUM MEDIA GROUP GMBH, ist mit rund 100 Mitarbeitern und mehr als 30.000 zufriedenen Kunden ein marktführender Anbieter mit breitem Produkt- und Markenportfolio für zahnmedizinische und zahntechnische Fachmedien, berufliche Weiterbildung, Software und Online-Lösungen. Die Spitta Akademie hat sich mit zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgängen im Bereich der zahnmedizinischen und medizinischen Weiterbildung etabliert und durch Marken wie „dios“ oder „entolia“ begeistert Spitta mit anwenderorientierten Online- und Softwarelösungen für Praxisverwaltung, Qualitätsmanagement und Mitarbeiterunterweisung.

Kontakt

Spitta GmbH

Camille Ströbele

Ammonitenstraße 1

72336 Balingen

07433-952 336



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