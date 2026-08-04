Zaric GmbH verlegt Hauptsitz

Frankfurt am Main und führt seinen bisherigen Stammsitz künftig als Zweigniederlassung fort.

Die Zaric GmbH, Anbieter von Chauffeur- und Taxidienstleistungen, hat ihre Hauptniederlassung von Düsseldorf nach Frankfurt am Main verlegt. Der bisherige Stammsitz in Düsseldorf bleibt als Zweigniederlassung bestehen. Kunden in beiden Metropolregionen können damit weiterhin rund um die Uhr auf einen Fahrdienst zurückgreifen, der auf Pünktlichkeit, Diskretion und transparente Festpreise setzt.

Das Unternehmen deckt mit seinem Angebot ein breites Spektrum an Fahrsituationen ab: klassische Taxifahrten für den Alltag, Chauffeurservice für Geschäftstermine und Empfänge, planbare Geschäftsfahrten für Kundenbesuche und Roadshows, Flughafentransfers mit Flugüberwachung und persönlichem Empfang am Terminal sowie festlich ausgestattete Hochzeits- und Eventfahrten. Alle Fahrten werden mit derselben Sorgfalt organisiert – unabhängig vom Anlass.

Die erfahrenen, ortskundigen und mehrsprachigen Fahrer der Zaric GmbH sind rund um die Uhr im Einsatz. Kindersitze stellt das Unternehmen auf Anfrage kostenfrei bereit. Preise werden vorab als Festpreis kommuniziert, sodass Kunden ohne versteckte Kosten kalkulieren können.

„Zuverlässigkeit, Diskretion und Pünktlichkeit sind die drei Prinzipien, an denen wir jede einzelne Fahrt messen – vom klassischen Taxi bis zur Hochzeitsfahrt. Mit der Verlegung unseres Hauptsitzes nach Frankfurt am Main tragen wir der Bedeutung dieser Wirtschaftsregion Rechnung, ohne unsere Wurzeln in Düsseldorf aufzugeben, die wir als Zweigniederlassung weiterführen.“

— Geschäftsführung, Zaric GmbH

Der neue Hauptsitz der Zaric GmbH befindet sich am Salzhaus 6 in Frankfurt am Main. Die frühere Hauptniederlassung in der Konkordiastraße 49 in Düsseldorf wird als Zweigniederlassung fortgeführt und steht Kunden im Rheinland weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Anfragen und Buchungen sind telefonisch, per E-Mail oder über die Unternehmenswebsite möglich.

Über die Zaric GmbH

Die Zaric GmbH ist ein Chauffeur- und Taxiunternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und einer Zweigniederlassung in Düsseldorf. Das Unternehmen bietet Chauffeurservice, Geschäftsfahrten, Flughafentransfers, klassische Taxifahrten sowie Hochzeits- und Eventfahrten an. Mit einer gepflegten Fahrzeugflotte und erfahrenen, mehrsprachigen Fahrern ist die Zaric GmbH täglich rund um die Uhr für Geschäfts- und Privatkunden im Einsatz. Weitere Informationen unter www.zaric-taxi.de

Pressekontakt

Zaric GmbH

Am Salzhaus 6, 60311 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung: Konkordiastraße 49, 40219 Düsseldorf

Telefon: +49 69 34876876

Fax: +49 69 34876878

E-Mail: info@zaric-taxi.de

Web: www.zaric-taxi.de

Kontakt

Zaric GmbH

Milan Hejda

Am Salzhaus 6

60311 Frankfurt am Main

+496934876876



https://www.zaric-taxi.de

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