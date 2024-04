Zavarius Nachtsichtbrille/-gerät DN-820 mit Kopfhalterung

Optimale Sicht bei Tag und in der Nacht: bis zu 500 Meter weit

– Videokamera für hochauflösende 2,5K-Nachtaufnahmen oder Fotos mit 48 MP

– 6-fache optische Vergrößerung und 8-facher Digital-Zoom

– Dual-Screen mit 3D-Viewing-Technologie

– Große Sichtweite: bis zu 500 m bei Dämmerung und 200 m bei Dunkelheit

– 3-stufige Infrarot-Helligkeitseinstellung

– Akku mit 700 mAh für bis zu 1 Std. Laufzeit bei Nacht und 3 Std. bei Tag

Perfekte Sicht bei Tag und Nacht: Mit der Nachtsichtbrille von Zavarius sieht man in der Dämmerung bis zu 500 Meter weit und selbst bei völliger Dunkelheit noch 200 Meter. Zur besseren Ausleuchtung wird bei Bedarf Infrarotlicht zugeschaltet. So passt man sich den Sichtverhältnissen optimal an. Und dank der Zoomfunktion holt man auch weit entfernte Objekte ganz nah ins Blickfeld.

Jederzeit fotografieren: Ist eine microSD-Karte eingesteckt, dreht man Videos in hoher 2,5K-Auflösung oder schießt Fotos. Um die Schnappschüsse zu archivieren, verbindet man das Nachtsichtgerät einfach per USB mit dem PC.

Auch am Tag einsetzbar: Im Gegensatz zu Geräten mit Bildröhre ist dieses Binokular unempfindlich gegen Sonnenlicht. Tagsüber dient es als klassisches Fernglas, nachts bringt es Licht ins Dunkel.

Mit Kopfhalterung: Dank der verstellbaren Kopfhalterung lässt sich das Nachtsichtgerät bequem auf dem Kopf tragen und man hat beide Hände frei. Ideal für unterwegs, in der Natur, beim Radfahren etc.

– Nachtsichtbrille inklusive Kopfhalterung, Transporttasche, Reinigungstuch, Tragegurt, USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

Nachtsichtgerät:

– QHD-Videokamera mit 2560 x 1440 Pixel (2,5K UHD), Full HD (1080 p), HD (720 p)

– Sichtweite: bis zu 500 m bei Dämmerung und 200 m bei absoluter Dunkelheit

– Infrarot-Beleuchtung: 3-stufig, bis zu 3 Watt, Darstellung in Graustufen

– Auch bei Tag verwendbar

– Großer binokularer Sucher: Dual-Screen 3D-Viewing-Technologie, IPS-Display mit 3,6 cm (1,4″) Bildschirmgröße

– Sicht mit 6-fachem optischem Zoom, 8x Digital-Zoom

– Foto-Auflösung: 48M, 30M, 25M, 20M, 8M, 5M, 3M, Format: JPG

– Video-Auflösung: 2,5K, 1080 FHD, 1080p, 720p, Format: AVI

– Manuelles Scharfstellen per Drehrad am Objektiv

– 6 Bedientasten für ein/aus, IR-Licht, Menü, Menü-Navigation: +/- und OK

– Integrierter Kompass an der Vorderseite

– Steckplatz für microSD(XC)-Karten bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– USB-Anschluss zum Übertragen von Daten auf PC

– Je ein 1/4″-Stativgewinde an der Oberseite und der Unterseite

– Abnehmbarer Nackenriemen für komfortables Tragen

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 700 mAh für bis zu 3 Std. Sicht bei Tageslicht und bis zu 1 Std. Sicht bei IR-Licht, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 15,3 x 12,6 x 5,8 cm, Gewicht: 364,8 g

Verstellbare Halterung zur Kopfmontage:

– Ideal für Reisen, Snowboarden, Klettern, Skaten, Biken, Surfen u.v.m.

– Einstellbare Größe mit Klett-Verschlüssen

– Elastisches Gummiband

– Passend für Geräte mit Stativgewinde 1/4″

– EAN: 4022107918657

