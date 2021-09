Zertifizierung zum „Certified Professional for Project Management“ (CPPM) der ASQF

Im modernen Projektmanagement ist das Zusammenwirken von vielen verschiedenen Komponenten und Stakeholdern auf mehreren Ebenen notwendig. Die Kursteilnehmer erlangen ein Grundverständnis für diese Komplexität und die wesentlichen Zusammenhänge und lernen konkrete Regeln für die Kooperation und Verhaltensweisen zum besseren Umgang mit Schwierigkeiten kennen. Die Grundprinzipien und Methoden eines guten Teammanagements werden ebenso erläutert wie die wesentlichen Aspekte der sozialen Kompetenz.

Agile Vorgehensweisen haben vielfach Einzug in die SW-Entwicklung erhalten, aber auch die klassischen Vorgehensmodelle haben nach wie vor eine große Verbreitung. Der Lehrplan behandelt beide Linien gleichrangig, die wichtigsten Eigenschaften und bevorzugten Einsatzgebiete werden gegenübergestellt.

Welche Vorteile bringt die Qualifizierung:

Sie sind in der Lage, das sequentielle Projektvorgehen mit agilen Projekten zu verbinden und umgekehrt

Sie kennen die Erwartungen der Organisation und können eine Brücke zwischen der meist hierarchisch geprägten Organisation und agilen Vorgehensweisen bauen

Sie wissen, welche Soft-Skills unabhängig vom Vorgehensmodell erforderlich sind, wie die Mitarbeiter:innen zu fördern und zu motivieren sind

Sie sind in der Lage, komplexe Projekte zu strukturieren, zu planen, zu überwachen und zu steuern

Der Certified Professional for Project Management kann mit einer Zertifizierungsprüfung durch eine unabhängige Zertifizierungsstelle abgeschlossen werden. Das in der Industrie anerkannte und etablierte Zertifikat ASQF Projekt Managament stellt für die Teilnehmer und deren Organisationen einen zusätzlichen Mehrwert dar.

Die aktuelle Version der Schulungs/Teilnehmerunterlagen des ASQF Projekt Management entspricht der überarbeiteten und zukunftssicheren Neuauflage des etablierten CPPM Schemas. Die Autoren der CPPM Arbeitsgruppe des ASQF gewährleisten eine kontinuierliche Pflege der Inhalte, um eine den Anforderungen an die Mitarbeiter und den Bedürfnissen der Industrie angemessene Ausbildung auch in Zukunft sicherzustellen. Die Trainer:innen der Expleo Academy bereiten Sie optimal auf die Zertifizierungsprüfung vor. In Abstimmung mit den Teilnehmer:innen kann ein Exkurs zu der Projektplanungssoftware Microsoft-Project in das Seminar integriert werden.

Weitere Informationen zum Lehrplan, Termine und Prüfung sind zusätzlich auf der Seite der ASQF verfügbar.

Link zur Originalmeldung: https://expleoacademy.com/dach/die-zertifizierung-zum-certified-professional-for-project-management-cppm-der-asqf/

Weitere Schulungen zum Thema Projektmanagement / Change-Management

Alle Schulungen und Trainings:

