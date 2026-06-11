Zotefoams startet Global Partner Programme für mehr Qualität und Marktnähe

Wulfmeyer wird erster Approved Fabricator im Rahmen des Programms für den deutschen Markt

London, 11. Juni 2026 – Zotefoams startet sein Global Partner Programme und schafft damit einen klaren Rahmen für die Zusammenarbeit

mit ausgewählten Herstellern, Distributoren und Spezialpartnern in Europa, Nordamerika und Asien. Die Initiative soll die Servicequalität über Märkte und Anwendungen hinweg weiter stärken und Wachstum über ein ausgewähltes Partnernetzwerk fördern.

Programm mit globalem Anspruch

Das vor kurzem eingeführte GlobalPartner Programme bietet einen strukturierten Rahmen für die Zusammenarbeit mit ausgewählten Verarbeitern, Händlern und Spezialpartnern in Europa, Nordamerika und Asien. Es soll die Bereitstellung von Dienstleistungen über verschiedene Märkte und Anwendungsbereiche hinweg stärken und den Kunden einen klaren und zuverlässigen Weg zu Partnern bieten, die den strengen technischen und kommerziellen Standards von Zotefoams entsprechen. Zugleich wird ein klarerer Zugang zu qualifizierten Ansprechpartnern und geprüften Lösungen geschaffen. Es umfasst sowohl Approved Distributors mit lokaler Markt- und Serviceverantwortung als auch Approved Fabricators, die Zotefoams-Materialien in anwendungs- und branchenspezifische Lösungen für Endkunden integrieren.

Mehrwert für Kunden und Partner

Für Kunden bedeutet das mehr Transparenz bei der Partnerauswahl, verlässliche Qualitäts- und Prozessstandards sowie eine engere technische Begleitung über Entwicklung, Fertigung und Anwendung hinweg. Gleichzeitig soll der neue Ansatz zusätzliche Wachstumspotenziale für Zotefoams und seine Partner erschließen und die langfristige Zusammenarbeit festigen.

„Zotefoams ist seit langem als Branchenführer anerkannt, wenn es um Innovation, Materialleistung und Produktqualität geht“, erklärt Oliver Ridd, Group Commercial Director bei Zotefoams. „Unser Global Partner Programme bietet einen klaren Rahmen dafür, wie wir weltweit mit Herstellern und Distributoren zusammenarbeiten, um diese Position weiter zu stärken. Dieser Ansatz ist darauf ausgelegt, Wachstumschancen sowohl für Zotefoams als auch für unsere Partner zu schaffen. Zugleich wollen wir aber auch unsere gesamte Servicequalität verbessern, indem wir eng mit Organisationen zusammenarbeiten, die über die richtige technische Expertise und den passenden Marktfokus verfügen.“

Wulfmeyer als erster Partner im deutschen Markt

Ein erstes Beispiel für die konkrete Umsetzung des Programms im deutschen Markt ist Wulfmeyer. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover wurde von Zotefoams zum ersten Approved Fabricator für Aerospace innerhalb des Global Partner Programme ernannt. Wulfmeyer entwickelt und fertigt unter anderem nichttextile Bodenbeläge, präzisionsgefertigte Schaumteile und Klebstoffsysteme und bringt eine langjährige Anwendungs- und Fertigungsexpertise in die Partnerschaft ein.

„Wir haben aus erster Hand gesehen, welche Qualität Wulfmeyer liefern kann, und die Formalisierung unserer Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden eine vollständigere, besser abgestimmte Lösung anzubieten“, berichtet Fabrice Lacroix, Sales Director EMEA bei Zotefoams. „Indem wir Wulfmeyer in das Global Partner Programme aufnehmen, können wir fortschrittliche Materialien mit bewährter Verarbeitungsexpertise kombinieren, um leistungsstarke, anwendungsfertige Komponenten zu liefern, die den hohen Anforderungen des Aerospace-Sektors entsprechen.“

Die Ernennung baut auf einer Zusammenarbeit von mehr als 30 Jahren auf. Für Zotefoams stärkt die Partnerschaft die Fähigkeit, Kunden in Europa über einen erfahrenen Spezialisten mit hoher Präzision und tiefem Branchenverständnis zu bedienen; für Wulfmeyer eröffnet sie einen noch engeren Zugang zum breiteren Produktportfolio und zur technischen Expertise von Zotefoams.

Partnerschaft mit strategischer Signalwirkung

Auch bei Wulfmeyer sieht man die Bedeutung der Entscheidung und blickt erwartungsvoll in die gemeinsame Zukunft. „Wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu intensivieren und mit Zotefoams als deren erstem Approved Fabricator für die Luft- und Raumfahrtindustrie noch enger zusammenzuarbeiten“, betont Lorenz Förster, Geschäftsführer von Wulfmeyer. „Diese Partnerschaft verschafft uns einen engeren Zugang zum breiteren Produktportfolio und zur technischen Expertise von Zotefoams und schafft Spielraum, um neue leichte und hochwertige Schaumstoffanwendungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Mit dem Start des Global Partner Programme und der Ernennung von Wulfmeyer setzt Zotefoams einen wichtigen Meilenstein für den weiteren Ausbau seines internationalen Partnernetzwerks in strategisch wichtigen Märkten und Industrien.

Weitere Informationen zu Zotefoams finden Sie unter: https://www.zotefoams.com/

Über Zotefoams:

Zotefoams ist ein weltweit tätiger Schaumstoffhersteller, dessen fortschrittliche Schaumstoffmaterialien leichte, leistungsstarke Anwendungen für weltweit bekannte Marken wie Boeing, Airbus und Nike ermöglichen.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich blickt auf eine über 100-jährige Tradition in der Herstellung zurück und entwickelt und produziert Spezialschaumstoffe für kritische Anwendungen, bei denen konstante Leistung, Langlebigkeit und Sicherheit im praktischen Einsatz unerlässlich sind.

Die Gruppe stellt Hochleistungsschaumstoffe unter Verwendung verschiedener Technologien her. Alle konzentrieren sich auf Thermoplaste, bei denen Gas in das Polymer eingebracht wird, entweder in überkritischer Form durch Sättigung in einem Hochdruckautoklaven, in das geschmolzene Polymer in einem Extruder oder durch Mischen des Polymers mit einer Chemikalie, die sich bei Erhitzung zersetzt und dabei Gas freisetzt. In allen Fällen wird das Gas genutzt, um das erweichte Polymer zu Schaumstoff zu expandieren. Die Verfahren ermöglichen die Herstellung von Produkten mit einer Reihe von Vorteilen, darunter gleichbleibende Qualität, geringere Kosten sowie die Verfügbarkeit von Blöcken, Rollen und Profilen.

Zotefoams wird in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobil, Verpackung, Schuhwerk, Bauwesen und Medizin eingesetzt und hilft Herstellern, das Produktgewicht zu reduzieren, weniger Material zu verbrauchen und die Effizienz zu steigern.

Das Unternehmen investiert über einen Zeitraum von drei Jahren 6,8 Millionen Pfund in neue Innovationskapazitäten, darunter ein Global Innovation Hub in Croydon und ein Footwear Innovation Centre in Südkorea.

Im Rahmen seines Global Partner Programms arbeitet Zotefoams mit Kunden und einem geprüften globalen Netzwerk aus Händlern, Verarbeitern und Konfektionären zusammen, um eine gleichbleibende Qualität und einen konstanten Service zu gewährleisten und Wachstum in allen Märkten zu ermöglichen.

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Zotefoams

Sebastian Wuttke

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

08999388736



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