Zugspitz Ultra Trail 2026: Trailrunnerin Ida-Sophie Hegemann geht mit Ledlenser an den Start

Pünktlich zum größten Trailrunning-Event Deutschlands verkündet Ledlenser Partnerschaft mit Trailrunnerin Ida-Sophie Hegemann

Solingen, im Mai 2026 – Ab dem 18. Juni werden Garmisch-Partenkirchen und Umgebung erneut zum Zentrum der internationalen Trailrunning-Szene. In insgesamt sieben Distanzen zwischen 16 Kilometern und 100 Meilen starten über 5.000 Läuferinnen und Läufer – inklusive Trailrunnerin Ida-Sophie Hegemann sowie Ledlenser als offizieller Presenter.



Ida-Sophie Hegemann empfand das Laufen bei Nacht lange Zeit als herausfordernd. Beim Salomon Zugspitz Ultra Trail powered by Ledlenser 2024 ändert sich das: „Meine Stirnlampe war beim vorherigen Rennen ständig ausgegangen“, erinnert sich Hegemann. „Dadurch habe ich viel Zeit und Vertrauen verloren. Ich wollte unbedingt verhindern, dass mir das nochmal passiert.“ Kurzentschlossen leiht sie sich damals eine NEO9R von Ledlenser.

Mit der NEO9R ins Ziel

Die Stirnlampe leuchtet Hegemann zuverlässig den Weg und hält die ganze Nacht durch. So wird Hegemann beim Zieleinlauf auf ihrer Distanz nicht nur schnellste Frau, sondern kommt insgesamt als Zweite ins Ziel. “Das war das erste Mal, dass ich mir die Dunkelheit wirklich zur Stärke gemacht habe.“

Auf den vier langen Distanzen – dem Leutasch, Ehrwald und Ultra Trail sowie dem ZUT 100 – ist Beleuchtung obligatorisch: Da die Rennen sich über die Nacht erstrecken, sind eine oder zwei Stirnlampen inklusive Ersatzakku Pflicht. Mittel der Wahl auf langen Trails durch unwegsames Gelände: die NEO9R von Ledlenser. Sie zeichnet sich durch extreme Leuchtkraft, einen leistungsstarken Akku und ein maßgeschneidertes Lichtbild aus. Nah- und Fernbereich lassen sich so optimal ausleuchten, ebenso wie der periphere Sichtbereich. Ein federleichtes Backup für leichtere Strecken ist die NEO1R. Für Läufe durch die Stadt eignet sich der Allrounder NEO5R.

Ledlenser beim ZUT 2026

Wer aktiv bei Dunkelheit trainiert, hat im Juni beste Chancen auf ein erfolgreiches Rennen: „Ich habe gelernt, Dinge anzugehen, die mir zunächst Angst machen, und nicht auf ideale Bedingungen zu warten“, berichtet Hegemann. „Sonst verpasst man Chancen, von denen man gar nicht weiß, wie gut sie einem tun können.“

Neben einem Stand auf dem Messegelände wird Ledlenser auch eine Versorgungsstation betreiben, um die Teilnehmenden an der Strecke zu unterstützen. Außerdem gibt es am Donnerstagabend einen Community Run durch Garmisch-Partenkirchen. Mit dabei: Ida-Sophie Hegemann und Stirnlampen von Ledlenser zum Testen.

Mehr Informationen zum Salomon Zugspitz Ultra Trail powered by Ledlenser gibt es hier: https://zugspitz.utmb.world/de

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Über Ledlenser

Ledlenser ist einer der Weltmarktführer für portables Licht und hat sich ab dem Jahr 2000 als echter LED-Pionier und LED-Taschenlampen-Hersteller der ersten Stunde einen Namen gemacht. Zum Portfolio des Lichtspezialisten gehören Stirn- und Taschenlampen sowie Laternen und Arbeitsleuchten. German Engineering and Design, sieben Jahre Garantie bei Registrierung und eine Vielzahl revolutionärer Technologien machen die preisgekrönten Produkte von Ledlenser zu leistungsstarken Begleitern – und im Alltag, beim Sport oder bei der Arbeit unverzichtbar.

Mehr Informationen zu Ledlenser gibt es hier: www.ledlenser.com

