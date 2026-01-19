Zukunft des Tourismus: Sybille Walz fordert in preisgekrönter Rede eine neue Kultur der Erholung

Ehningen / Dresden – Während die Tourismusbranche weltweit über Bettenkapazitäten und Anreisezahlen diskutiert, rückt eine Expertin aus Ehningen den eigentlichen Kern des Reisens in den Fokus: die tiefenwirksame Regeneration. Sybille Walz erhielt am 15. Januar 2026 beim Internationalen Speaker Slam in Dresden für ihre zukunftsweisende Rede den Speaker Slam Award.

Sybille Walz behauptete sich souverän bei einem internationalen Redner-Gipfel in Dresden, an dem Talente aus 24 Nationen teilnahmen. Unter einer Vielzahl an Rekordhaltern und Fachgrößen bestach die Ehningerin durch Präzision und Tiefgang. Innerhalb des strikten 240-Sekunden-Zeitlimits überzeugte sie die Jury mit ihrer These „Macht keinen Urlaub. Erlebt Erholung.“. Ihr Kernargument liefert einen wichtigen Impuls für die Branche: Nachhaltige Erholung ist kein passiver Zustand, sondern die gezielte Wiederherstellung menschlicher Ressourcen.

Als Visionärin hinter Deutschlands erstem ganzheitlichen Marktplatz für Immobilien und Tourismus ist Sybille Walz überzeugt: Psychologische Nachhaltigkeit und ökologisches Handeln sind zwei Seiten derselben Medaille. „Erholung ist kein passiver Zustand, sondern die tiefe Regeneration unserer Ressourcen“, erklärte Walz auf der Bühne. Ihr Ansatz: Wahre Regeneration und aktives Loslassen bilden das Fundament für langfristige Gesundheit und nachhaltiges Handeln in der modernen Gesellschaft.

Die hochkarätige Fachjury, besetzt mit Experten wie dem Medienprofi Jörg Rositzke und Scouting-Expertin Stephanie Pierre, würdigte die fundierte Expertise der Ehningerin. Sybille Walz unterstrich mit ihrem Auftritt, dass die Zukunft des Tourismus nicht in der Maximierung von Reisen liegt, sondern in der Qualität der Erlebnisse und der Sinnhaftigkeit der Erholung.

Ein Impuls von Ehningen in die Welt. Veranstaltet von Top-Speaker Hermann Scherer, bot der Speaker Slam die ideale Plattform, um das Thema der bewussten Regeneration in den internationalen Kontext zu stellen. Der Award bestätigt Walz in ihrer Arbeit als Entwicklerin nachhaltiger Tourismuskonzepte: „Unser Ziel sind Orte, an denen das Gefühl des Loslassens wieder Wirklichkeit wird.“

Mit diesem Erfolg positioniert Sybille Walz das Thema „Human Sustainability“ – die menschliche Nachhaltigkeit – als zentralen Baustein in der Diskussion um die touristische Erholung von morgen.

