Zukunftsberuf Senioren-Assistenz im Fokus

Kostenfreier Zoom-Infoabend beleuchtet Ausbildung und die Kraft lokaler Vernetzung

INFOABEND ÜBER DAS BERUFSBILD SENIOREN-ASSISTENZ

Der gesellschaftliche Bedarf an qualifizierter und empathischer Begleitung für Senioren, die im eigenen zu Hause wohnen bleiben wollen, wächst stetig. Für die Unterstützung älterer Menschen im Alltag wurde 2007 der Beruf Senioren-Assistenz geschaffen. Wie der Einstieg in diesen erfüllenden Beruf gelingt und warum ein starkes berufliches Netzwerk in der Selbstständigkeit von unschätzbarem Wert ist, zeigt ein interaktiver Online-Infoabend von Büchmann Seminare am 20. Mai ab 18:30 Uhr über Zoom. Die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung ist kostenfrei. Alle weiteren Details zum Ablauf und einen Anmeldebutton finden Interessierte unter ANMELDUNG ZUM INFOABEND

WAS IST SENIOREN-ASSISTENZ?

An diesem Abend wird die erfahrene Berliner Senioren-Assistentin Anja Mikulla durch die Veranstaltung führen. Als Seminarleiterin der Berliner Seminare gibt sie zudem umfassende Einblicke in das vielseitige Berufsbild. Professionelle Senioren-Assistenten unterstützen ältere Menschen dabei, möglichst lange selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben – sei es durch die Begleitung zu Ärzten, gemeinsame Freizeitgestaltung, Hilfe bei der Alltagsorganisation oder gezielte Gedächtnisaktivierung. Neben Details zur fundierten Ausbildung beleuchtet Mikulla ein weiteres, zentrales Erfolgskriterium der täglichen Arbeit: die professionelle Vernetzung der Senioren-Assistenten.

VERNETZUNG DER SENIOREN-ASSISTENTEN AM BEISPIEL BERLIN

Am Beispiel der engagierten Regionalgruppe Berlin-Brandenburg demonstriert die Referentin, wie gelebte Kollegialität den Arbeitsalltag bereichert und vor allem der älteren Generation direkt zugutekommt. Insbesondere in Berlin haben sich rund 50 Senioren-Assistenten zu einem dichten, tragfähigen Netzwerk zusammengeschlossen. Diese enge Kooperation ermöglicht es, sich bei Kapazitätsengpässen oder im Krankheitsfall zuverlässig gegenseitig zu vertreten, fachliches Know-how auszutauschen und gemeinsame Initiativen für mehr Lebensqualität im Alter auf die Beine zu stellen. Die Berliner Gruppe beweist eindrucksvoll: Senioren-Assistenz ist keine Einzelkämpfer-Disziplin. Der lokale Zusammenschluss schafft ein verlässliches Auffangnetz, das der Vereinsamung im Quartier wirkungsvoll entgegenwirkt und gleichzeitig den Assistenten einen starken kollegialen Rückhalt bietet.

DIE AUSBILDUNG SENIOREN-ASSISTENZ/PLÖNER MODELL

Büchmann Seminare steht als staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung für höchste Ausbildungsstandards. Die fundierte, 120-stündige Ausbildung zur Senioren-Assistenz wird dabei in Präsenz nicht nur in Berlin, sondern auch in Kiel, Hamburg und Nürnberg durchgeführt. Das Institut unterstützt die ausgebildeten Senioren-Assistenten durch das Vermittlungsportal www.die-senioren-assistenten.de bei der Kundengewinnung und fördert die Vernetzung untereinander. Der anstehende kostenfreie Infoabend bietet Interessierten die ideale Gelegenheit, unverbindlich in dieses zukunftsweisende Berufsfeld hineinzuschnuppern.

Büchmann Seminare KG war der erste Weiterbildungsanbieter in Deutschland, der lebenserfahrene Menschen auf die professionelle Senioren-Assistenz vorbereitet und damit auf ein Berufsbild, das in unserer Gesellschaft dringend benötigt wird. Die 120-stündigen Seminare finden in Präsenz in Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg statt. 2026 begeht Büchmann Seminare sein 20-jähriges Bestehen.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1 1

24118 Kiel

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

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