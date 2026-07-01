Zunehmend ähnliche KI-Pressetexte erschweren Unternehmen den Weg in die Medien

Was Unternehmen Zeit spart, könnte ihre Pressearbeit erschweren. Immer mehr Pressetexte entstehen mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die Folge: Viele Meldungen ähneln sich in Sprache, Aufbau und Formulierungen. Entscheidend für Medienberichte bleiben jedoch Relevanz und Nachrichtenwert. Hinzu kommen eine klare Struktur für Google News sowie eine verständliche Aufbereitung für KI-Systeme.

Sprachqualität wird zum Standard

Künstliche Intelligenz erstellt heute innerhalb weniger Sekunden professionell wirkende Pressetexte. Für Unternehmen sinkt damit die Eintrittshürde in die Pressearbeit erheblich. Dadurch verändert sich gleichzeitig der Wettbewerb um mediale Aufmerksamkeit. Wenn immer mehr Unternehmen dieselben Sprachmodelle nutzen, werden sprachliche Qualität und fehlerfreie Formulierungen zunehmend zur Selbstverständlichkeit. Den Unterschied machen Inhalte, die einen klaren Nachrichtenwert besitzen und journalistisch aufbereitet sind.

Journalistische Relevanz entscheidet

Für Unternehmen bedeutet das einen Perspektivwechsel. Der Erfolg eines Pressetextes hängt nicht allein von einer guten Formulierung ab. Redaktionen entscheiden vor allem nach Relevanz, Aktualität und Nachrichtenwert. Gleichzeitig beeinflussen Google News und moderne KI-Systeme zunehmend, welche Inhalte gefunden, eingeordnet und weiterverarbeitet werden.

PRaiSense analysiert, bewertet und optimiert statt nur zu formulieren

Hier setzt PRaiSense als KI-Methode an. Statt KI-generierte Pressetexte sprachlich zu optimieren, analysiert PRaiSense diese zunächst anhand von 13 speziell entwickelten journalistischen Qualitätskriterien. Im Mittelpunkt stehen dabei Nachrichtenwert und Medienrelevanz wie auch eine klare Struktur für Google News sowie eine verständliche Aufbereitung für KI-Systeme.

„KI nimmt Unternehmen einen großen Teil der Textarbeit ab“, so Wilhelm Fuchs von PRaiSense. „Über erfolgreiche Pressearbeit entscheidet jedoch nicht die Geschwindigkeit der Texterstellung, sondern die Relevanz und journalistische Qualität des Inhalts.“

Im Unterschied zu klassischen KI-Textgeneratoren und KI-Chatbots bewertet PRaiSense vor allem die journalistische Qualität eines Pressetextes. Analysiert werden unter anderem Nachrichtenwert, Themenführung, journalistische Verwertbarkeit, Lead-Gestaltung und Zitatqualität. Darüber hinaus prüft PRaiSense die Struktur für Google News sowie die Verständlichkeit für moderne KI-Systeme. Auf Basis der Analyse werden sämtliche relevanten Faktoren dann gezielt optimiert und journalistisch aufeinander abgestimmt.

Kostenlose Medienrelevanz-Analyse

Auf PRaiSense ist ab sofort eine kostenlose Medienrelevanz-Kurzanalyse verfügbar. Analysiert und bewertet werden Nachrichtenwert, Medienrelevanz und journalistische Verwertbarkeit. Das Ergebnis bietet neben der Qualitätsauswertung ebenfalls Korrekturhinweise zur Verbesserung des Pressetextes.

Ein umfassendes Ergebnis bietet die vollständige PRaiSense-Analyse zum Preis von 19 EUR. Mithilfe der detaillierten Optimierungsempfehlungen lassen sich mit ChatGPT, Claude, Gemini und anderen KI-Systemen erstellte Pressetexte direkt deutlich stärker auf Medienrelevanz ausrichten – in der Regel in einem Optimierungsdurchgang.

Ebenso übernimmt PRaiSense die vollständige Optimierung des Pressetextes – mit tiefgreifender journalistischer Überarbeitung sowie umfassender Ausrichtung auf Google News-Anforderungen und die Verarbeitung durch KI-Systeme.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anforderung der kostenlosen Medienrelevanz-Analyse unter: https://jetzt-pr.de/prs

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Kontakt

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