Zwei Displays, ein Monitor

Philips 24B2D5300: erster beidseitig nutzbarer Bildschirm vorgestellt

Amsterdam, 20. Mai 2026 – Der beidseitige 60,47 cm (23,8″) Business-Monitor Philips 24B2D5300 ist der erste eigenständige Monitor, der über ein einzigartiges „Dual-Screen“-Design verfügt. Mit einem Bildschirm auf jeder Seite des Geräts eröffnet das Modell neue Möglichkeiten für geschäftliche Workflows, kundenorientierte Anwendungen und Co-Working.

23,8″-IPS-Panels, Full-HD-Auflösung auf beiden Bildschirmen, eine Bildwiederholrate von 120 Hz und USB-C-Anschlüsse für die nahtlose Anbindung an moderne Hardware sind nur einige von zahlreichen leistungsstarken Features des Philips 24B2D5300. Seine wahre Besonderheit ist jedoch sein einzigartiges, doppelseitiges Design.

Moderne kundenorientierte Umgebungen mit SmartView und DualView optimieren

Der doppelseitige Business-Monitor von Philips eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten für Front-Desk-Umgebungen. Mit SmartView und DualView lässt sich die Darstellung auf beiden Seiten des Displays auf innovative Weise steuern. SmartView ermöglicht es, Inhalte von einem einzigen Eingangsgerät auf zwei virtuelle Bereiche aufzuteilen, während DualView es erlaubt, den hinteren Bildschirm als Spiegelbild des Hauptdisplays oder als dessen Erweiterung zu nutzen. So lassen sich Einsatzszenarien schaffen, die genau auf Kunden oder Besucher zugeschnitten sind.

Im geschäftlichen Bereich lassen sich beispielsweise Anwendungen und sensible Informationen auf nur einer Seite des Monitors anzeigen, während auf dem kundenorientierten Bildschirm relevante Inhalte wie Kaufdetails, interaktive Anwendungen oder personalisierte Informationen dargestellt werden. Diese klare Trennung ermöglicht es Unternehmen, ansprechend mit dem Kunden zu kommunizieren, ohne dabei die Effizienz oder den Datenschutz zu beeinträchtigen.

Der doppelseitige Bildschirm 24B2D5300 eignet sich hervorragend für eine Vielzahl professioneller Umgebungen, darunter Büros mit Empfangsbereichen, Banken, Gesundheitseinrichtungen, Serviceschalter und viele andere Bereiche mit Kundenkontakt. Er ermöglicht einen reibungslosen Check-in-Prozess, Kundeninteraktionen in Echtzeit und den sicheren Umgang mit sensiblen Daten. Unternehmen behalten jederzeit die volle Kontrolle darüber, wer welche Inhalte sehen kann.

Entwickelt für den Modern Workplace

Der 24B2D5300 fördert zudem die Zusammenarbeit am modernen Arbeitsplatz. Zwei Mitarbeitende können gleichzeitig an beiden Screens arbeiten – entweder unabhängig voneinander an derselben Aufgabe oder demselben Projekt, oder indem einer dem anderen etwas präsentiert. Dank der integrierten 180-Grad-Schwenkfunktion im Standfuß können beide Screens jederzeit mit dem jeweiligen Gegenüber bei der gemeinsamen Nutzung gewechselt werden.

Entsprechend den modernen Standards ist dieser Philips Monitor sowohl mit HDMI- als auch mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet, wobei jedem Bildschirm ein eigener Port zugewiesen ist, sodass zwei Benutzer gleichzeitig mit unterschiedlichen Eingangsquellen arbeiten können. Diese Anschlüsse ermöglichen eine nahtlose Geräteanbindung, schnelle Datenübertragung und eine Stromversorgung von bis zu 65 W an jedem Anschluss sowie integrierte USB-Hub- und Audiofunktionen. Jeder Bildschirm unterstützt zudem MultiView, die Split-View-Technologie (Bild-in-Bild und Bild-neben-Bild) von Philips, und kann unabhängig vom anderen Bildschirm betrieben werden. Die 120 Hz Screens sind zudem mit augenschonender FlickerFree- und SoftBlue-Technologie mit Low Blue Light ausgestattet und mit Eyesafe® Certified 2.0 zertifiziert.

Zwei User an einem Gerät als platzsparende Lösung

Das kompakte Design und die beidseitige Nutzungsmöglichkeit machen diesen Monitor zur innovativen Lösung für Arbeitsbereiche mit begrenztem Platzangebot und tragen dazu bei, den Bedarf an zusätzlichen Bildschirmen in gemeinsam genutzten Umgebungen zu reduzieren – nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Kultur- und Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Universitäten und Schulen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips 24B2D5300 wird in Deutschland und Österreich ab Mai 2026 zu einem UVP von 429,00 EUR über den Fachhandel beziehungsweise in der Schweiz ab Juni 2026 für 399,00 CHF (exkl. MwSt. + vRG) erhältlich sein.

Weitere Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=bl346XX89Hc

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

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